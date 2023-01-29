Sau đám cưới đúng một tuần, Tiến chuyển công tác vào Nam trong 6 tháng. Điều đó chúng tôi có nói đến từ trước đám cưới, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự chia xa này.

Ngày tôi lấy Tiến, ai cũng nói tôi chẳng khác gì “chuột sa chĩnh gạo”. Tôi chỉ là một cô gái bình thường cả về nhan sắc, công việc lẫn điều kiện gia đình. Trong khi đó, Tiến hơn tôi về mọi mặt. Chúng tôi quen rồi đến với nhau qua mai mối. Khi đó tôi nghĩ có lẽ Tiến là sự hậu đãi của ông trời dành cho tôi cũng nên. Sau đám cưới đúng một tuần, Tiến chuyển công tác vào Nam trong 6 tháng. Điều đó chúng tôi có nói đến từ trước đám cưới, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự chia xa này. Tiến đi rồi, tôi về nhà mẹ đẻ ở để tiện đi làm. Trên danh nghĩa đã có chồng nhưng tôi vẫn hệt một cô gái độc thân.

Tiến đi được 2 tháng thì mẹ tôi sốt sắng giục tôi đi thăm anh. Bà sợ vợ chồng xa nhau lâu ngày lại cách lòng. Nghĩ bà nói phải, tôi liền thu xếp công việc, đặt vé máy bay lên đường đi thăm Tiến mà không báo cho anh biết trước. Ảnh minh họa: Internet Nhìn thấy tôi, Tiến không hề vui mừng chào đón chút nào. Tôi chỉ nghĩ anh giận tôi không thông báo trước khiến anh đang bận rộn việc học lại phải bứt ra tiếp đón vợ. Nhưng khi vào chỗ Tiến ở, tôi cứ thấy là lạ. Anh nói ở một mình mà đồ đạc như của 2 người thì đúng hơn. Có điều không phát hiện dấu hiệu của phụ nữ nên tôi thoáng yên tâm lại.

Lúc mở tủ quần áo để treo đồ của mình vào, tôi chợt phát hiện kha khá quần áo với kích thước rộng hơn quần áo Tiến thường mặc đến 2 cỡ. Cho dù anh muốn mặc rộng cho thoải mái cũng không đến mức mua đồ như vậy. Hơn nữa, tôi biết Tiến không có thói quen ấy. Vì 2 tháng trước lúc thu dọn hành lý cho anh, tôi chưa từng thấy bộ đồ nào quá cỡ như thế cả. Tôi chắc chắn có một người đàn ông khác sống cùng Tiến ở đây nhưng vấn đề là tại sao anh phải nói dối tôi? Tôi nghĩ đến một khả năng mà đến chính mình cũng không dám tin. Ai ngờ khi tôi đánh liều hỏi chồng thì Tiến lại gật đầu thừa nhận. Ảnh minh họa: Internet “Đúng vậy, anh đang sống cùng bạn trai anh. Tụi anh yêu nhau từ hồi còn ở nhà. Anh lấy em cho bố mẹ hài lòng thôi, cũng định sẽ cứ thế ở với em để sinh con đẻ cái nhưng giờ em biết rồi thì cứ về đi, lúc nào anh về mình sẽ ly hôn. Em yên tâm, anh nhất định đền bù cho em thỏa đáng”, Tiến nói như vậy. Hôm sau tôi đổi vé về ngay lập tức. Ngồi trên máy bay mà khóc nức nở vì quá tủi thân và đau đớn. Tiến làm lỡ dở hạnh phúc của tôi, đem tôi ra làm bình phong, tôi tất nhiên oán hận anh ta. Nhưng chuyện đã đến nước này, có tung hê bí mật của chồng lên tôi cũng chẳng được lợi gì. Mà im lặng chờ Tiến về ly hôn tôi càng không cam tâm. Tôi nên làm gì đây?

Chấp nhận lấy chồng già để có cuộc sống sung sướng, nào ngờ ngay đêm tân hôn, tôi phải ‘lê lết’ chạy khỏi nhà vì điều này Sau lần gặp đầu tiên, tôi thấy người đàn ông này phù hợp nên đồng ý quen nhau, với điều kiện sau khi kết hôn, gia đình tôi sẽ được chu cấp 50 triệu mỗi tháng.

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