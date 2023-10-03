Cô gái 32 tuổi bị ép gả cho chồng già 60 tuổi, đêm tân hôn cô gái khóa chặt cửa phòng nhưng khi người chồng bất ngờ làm điều này khiến cô gái tự nguyện xin dâng hiến

Vân chẳng dám trách bạn, có trách thì trách cô đến giờ vẫn độc thân. Nhiều lúc đi trên đường thấy trẻ con mà Vân khao khát mình có đứa con, thế là suy đi nghĩ lại để thoát cái mác gái ế nên Vân quyết định cưới chồng qua dịch vụ mai mối. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nào ngờ đúng ngày đi xem mặt đối tượng chồng tương lại của mình thì mẹ Vân gọi điện giục cô về quê gấp.

Đón sinh nhật 32 tuổi của mình đáng nhẽ ra Vân phải vui, thế nhưng trái ngược lại thì cô chán ngán tột cùng. Và cái nguyên nhân đó là trong khi bạn bè cũng trang lứa, hay đúng hơn là mấy đàn em ít tuổi hơn nhưng đã có chồng con đầy đủ thì Vân đến giờ vẫn chưa mảnh tình vắt vai. Ngày xưa hô một tiếng là đám bạn có mặt, bây giờ hô khàn cả cổ nhưng chẳng đứa nào đến vì bận cho con bú, bận chăm chồng này nọ.

- Khỏi cần xem mặt, mày về quê là có chồng liền. Bố mẹ sắp xếp đâu vào đấy rồi...chứ đợi này dắt người về ra mắt thì chắc bố mẹ sang thế giời bên kia mất rồi.

- Mẹ muốn con đưa chàng rể về không? Nếu có thì mẹ đừng gọi nữa để con còn đi xem mặt...hôm nay rất quan trọng với con.

Thế là Vân đành bắt xe về quê luôn, mấy năm nay cứ gọi điện lên là mẹ Vân lại giục cô lấy chồng nên Vân cũng sốt ruột lắm. Nghĩ mẹ tìm cho mình anh chàng nào đó được được một tý, nào ngờ vừa ngồi xuống cái bố mẹ đã giới thiệu người đàn ông gần bằng tuổi bố Vân là chồng sắp cưới của cô. Khỏi phải nói lúc đó Vân hậm hực như nào, đúng là cô ế thật nhưng đường đường là người có chút nhan sắc thì Vân nghĩ mình không bao giờ phải cưới người đàn ông date như vậy.

Ảnh minh họa: Internet

- Con không cưới ông ta làm chồng đâu...có chết cũng không. Năm nay ông ta đã 60 tuổi rồi...cưới về chưa được bao lâu con lại thành góa phụ thì khác gì gái ế như bây giờ chứ?

- Không cưới cũng phải cưới, mày nhìn con nhà người ta xem. Chồng con đề huề mà mày 32 tuổi vẫn ế, đi đâu người ta cười chê làm bố mẹ mất mặt lắm rồi.

- Con sẽ cưới chồng...nhưng không phải ông già đó.

- Già thì đã sao hả? Ông ta giàu có lại hiền lành, mày có lấy về thì chỉ ngồi hưởng thụ thôi con ạ. Mẹ tính cả rồi...mấy phải lấy. Không lấy mẹ chết cho mày coi.

Bị mẹ ép thế là không còn cách nào khác Vân đành gật đầu đồng ý và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Vân và ông chồng già diễn ra trong bầu không khí ấm áp tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Vậy nhưng cả buổi lễ Vân ủ rũ và xấu hổ vô cùng, ngày cưới trọng đại trong đời nhưng cô chẳng mời bạn bè gì cả vì sợ chúng nó chê cười. Sau khi khách khứa về hết Vân leo luôn lên phòng khóa chặt cửa, đúng là đêm tân hôn như người ta nói mong chờ lắm. Thế nhưng với Vân thì cô lại sợ...sợ làm 'chuyện ấy' với ông chồng già.

Đến tận 12 giờ đêm Vân cũng không chịu mở cửa cho ông chồng già vào khiến anh ta hậm hực lắm.

- Mở cửa ra đi em ơi...đêm tân hôn sao em lại nhốt anh thế này hả?

- Tân hôn á? Còn lâu nhé...có chết tôi cũng không ân ái với chồng già như anh đâu.

- Mình là vợ chồng rồi em định trốn anh đến khi nào nữa chứ?

- Tôi mặc kệ, là do bố mẹ ép không còn lâu tôi mới cưới anh.

Thấy Vân không chịu mở cửa thế là ông chồng cứ thế tụt quần luôn, thấy vậy thì Vân hét toáng lên...

- Ông cút đi...đồ dê xồm. Sao ông có sở thích khoe "của quý" bệnh hoạn thế hả?

- Em cứ nhắm mắt thế mà chửi anh đấy à? Mở mắt ra đi...anh có món quà tặng em đây này.

Vân từ từ mở mắt thì cô choáng váng khi ông chồng giấu chiếc chìa khóa xe ở trong quần, hóa ra anh ta muốn tạo bất ngờ cho Vân.

- Em thích xe SH còn gì...anh đã chọn màu đỏ mà em thích luôn đấy. Anh biết cưới ông chồng già như anh là thiệt thòi cho em...nhưng anh thật sự yêu em. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Đêm nay anh không định dọa em đâu cũng không đòi em chiều anh đâu...anh chỉ muốn tặng món quà này cho em thôi...Anh sẽ xuống sofa ngủ...mai bố mẹ em có hỏi cứ nói mình đã tân hôn nhé.

Nghe ông chồng già nói câu đó bỗng nhiên Vân thấy thương anh ta vô cùng, nghĩ dù sao cũng kết hôn rồi nên Vân mở cửa thỏ thẻ.

Ảnh minh họa: Internet

- Anh già như vậy rồi ngủ sofa đau lưng đấy...lên giường ngủ đi.

- Em nhầm rồi...anh già thật...nhưng nhìn anh vẫn còn khỏe lắm. Đi ngoài đường người ta cứ nghĩ anh 40 tuổi thôi đấy.

- Vậy thì anh có giỏi cướp cái ngàn vàng của tôi xem nào.

- Nói thế tức là em định cho anh tân hôn hả?

- Ừ...cho đấy. Để xem anh già rồi còn đủ sức không?

- Vậy thì em nhìn đây này.

Nói rồi lần này ông chồng mới tụt quần luôn ra để lộ "phần dưới", đúng là tuy già nhưng nhìn cái ấy của chồng đúng là vẫn như trai trẻ. Bằng chứng là đêm tân hôn Vân bị chồng hành đến 3 hiệp, cô từng sợ chuyện ấy với chồng già nhưng giờ đây cô thấy yêu ông chồng già vô cùng vì anh quan tâm đến cảm xúc của cô. Từ việc ghét chồng già thì cô quay ra ao ước anh sẽ sống với mình thêm 40 năm nữa...