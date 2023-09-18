Chồng vác đồ sang ở với bồ, vợ nhanh trí mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến và tuyên bố 1 lý do khiến mẹ chồng đứng lên đập bàn, chồng thì quỳ gối van xin

Tâm sự 18/09/2023 09:48

Sau 1 tháng Ly đã phát hiện chồng đang cặp bồ với cô bán hoa quả ngoài chợ. Ly uất ức lắm vì không hiểu sao chồng mình lại có thể làm ra cái chuyện tội lỗi như vậy, trong khi cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng đã bỏ mặc bao lời ngăn cấm để đến với anh, vậy mà…

Dạo gần đây, Ly thấy chồng rất khác so với trước kia, anh không còn quan tâm gì đến vợ con, thậm chí kỷ niệm ngày cưới anh cũng không nhớ.

Hỏi ra thì anh lại lấy lý do bận việc. Mà đó là cái cớ ngụy biện củ chuối nhất mà các anh chồng ngoại tình hay nghĩ ra.

Y như rằng, sau 1 tháng Ly đã phát hiện chồng đang cặp bồ với cô bán hoa quả ngoài chợ. Ly uất ức lắm vì không hiểu sao chồng mình lại có thể làm ra cái chuyện tội lỗi như vậy, trong khi cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng đã bỏ mặc bao lời ngăn cấm để đến với anh, vậy mà…

Có thể do chồng cô chỉ muốn tìm cảm giác lạ bên cô gái kia. Tối đó, thấy anh chui ra ban công thậm thụt gọi điện, Ly liền vác gậy ra đánh chồng lia lịa khiến Sơn hốt hoảng rơi cả điện thoại:

- Này, này…Em làm cái trò gì vậy?

Ly phát điên:

- Làm gì à? Đánh anh chứ còn làm gì, anh vừa gọi điện cho con nào? Tôi đã biết hết rồi anh đừng có giấu nữa, khốn nạn, anh…anh..giết tôi đi, trời ơi chồng với chả con.

Sơn nghe vợ khóc rồi luôn miệng chửi mắng, tay thì cầm gậy khua khua, anh giữ cô lại rồi thản nhiên nói:

- Cô cứ đanh đá chua ngoa thế này thì thằng nào chả chán, cô nghĩ cô có chút tiền là ai cũng phải yêu cô à? Đàn bà con gái là phải nói chuyện ngọt ngào dễ nghe như người ta kìa.

Ly càng nghe càng nổi điên:

- Anh còn dám so sánh vợ anh với con đàn bà đó à? Lúc đầu sao anh không chê tôi đi mà giờ chán cơm thèm phở rồi thì mới ruồng bỏ tôi.

Sơn cáu lên như thể anh là người bị hại:

- Đau đầu quá, đừng nói nữa, cô nói nữa tôi sang ở với cô ấy luôn đấy.

Chồng vác đồ sang ở với bồ, vợ nhanh trí mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến và tuyên bố 1 lý do khiến mẹ chồng đứng lên đập bàn, chồng thì quỳ gối van xin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nào ngờ Ly chỉ thẳng mặt chồng:

- Sang đi, anh có giỏi thì anh đi đi cho khuất mắt tôi.

Vừa nói Ly vừa đẩy chồng, tức quá Sơn kéo vali đi thật. Ly liền gom hết đồ đạc của anh rồi ném ra ngoài:

- Được, anh chờ đấy, anh chết với tôi.

Sáng hôm sau, Ly bất ngờ “triệu tập” 50 người họ hàng thân thiết của 2 bên gia đình tới nhà. Cô đứng trước mọi người nói:

- Thưa bố mẹ, các cô dì chú bác, hôm nay con mời mọi người tới đây là để thông báo 1 chuyện: Con và anh Sơn sẽ ly hôn ngay hôm nay, tiện thể mời mọi người ngày mai đến ăn cưới con luôn. Nói rồi cô phát thiệp mời đã in từ tờ mờ sáng đưa cho họ hàng khiến ai nấy sốc óc.

Mẹ chồng đứng lên đập bàn:

- Thế này là thế nào con dâu? Con đùa chúng ta đấy à?

Ly nhướn mày:

- Mẹ muốn biết thì hỏi anh Sơn, anh ta có bồ nhí bên ngoài, còn vác đồ sang ở với bồ, tại sao con không thể lấy chồng khác.

Chồng vác đồ sang ở với bồ, vợ nhanh trí mời hết hơn 50 người anh em họ hàng đến và tuyên bố 1 lý do khiến mẹ chồng đứng lên đập bàn, chồng thì quỳ gối van xin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ chồng vội bốc máy gọi cho con trai bắt anh về gấp. Vừa về đến cửa, Sơn đã bị 50 người họ hàng lao ra tẩn cho 1 trận nhớ đời vì tội dám lăng nhăng, phản bội vợ.

Lúc mẹ anh dơ đống thiệp cưới ra, Sơn mới hoảng hốt:

- Vợ, thế này là sao? Em điên à? Em cưới ai? Anh chỉ tức giận em quá nên vậy thôi. Anh xin em, đêm qua không phải anh tới nhà cô ấy đâu, anh đã hối hận rồi, xin hãy tha thứ cho anh, anh không muốn mất vợ đâu.

Thấy chồng bị 1 trận đòn nhớ đời lại còn quỳ xuống khẩn khoản cầu xin , Ly kéo cổ áo anh ta dậy rồi nói:

- Từ nay anh dám tòng teng với con nào thì chết với tôi, anh thừa biết tính tôi còn gì.

Sơn gật đầu lia lịa rồi vội vã xin thề.

Chồng vô tâm, tôi suýt ngoại tình nhưng kịp quay đầu vì sợ con tổn thương và chợt nhận ra: ‘Nếu cơ đơn thì tìm những thú vui khác, hà cớ gì phải ngoại tình’

Chồng vô tâm, tôi suýt ngoại tình nhưng kịp quay đầu vì sợ con tổn thương và chợt nhận ra: ‘Nếu cơ đơn thì tìm những thú vui khác, hà cớ gì phải ngoại tình’

Tôi từng viết đơn ly hôn, mục đích là để dọa chồng nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Tôi biết dù có gào khóc, than vãn, hay làm điều gì nữa cũng không thể thay đổi được anh ta nên tôi im lặng.

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