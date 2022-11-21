Chồng lén lút trộm tiền nuôi bồ đến mức gia đình lụi bại, không thể tiếp tục nhẫn nhịn nên tôi tung một đòn khiến anh 'đau điếng'

Tâm sự 21/11/2022 23:52

Tiếc rằng, Sỹ chỉ chịu yên phận được thời gian đầu, sau anh lại tiếp tục lén lút qua lại với ả đàn bà kia.

Thủy chia sẻ, cô lấy Sỹ chủ yếu là do hai bên gia đình mai mối. Mẹ Sỹ là bạn thời cấp 3 với mẹ cô, mấy lần có dịp sang chơi, bà gặp, ưng Thủy nên dắt con trai sang tìm hiểu. Sau gần năm qua lại thì tổ chức đám cưới.

Tiếc rằng cưới về rồi Thủy mới nhận ra, Sỹ lấy cô không phải vì yêu mà chủ yếu là để chiều lòng mẹ. Còn thật sự bản thân anh lại yêu một cô gái làng chơi, từng có 1 đời chồng. Vì lẽ đó mà bố mẹ anh bằng mọi giá tìm vợ cho con trai để quên hẳn đi người đàn bà kia. Thậm chí, cuộc hôn nhân của cô với Sỹ chính là cuộc trao đổi, nói cho đúng là 1 bản hợp đồng giữa mẹ Sỹ với con trai. Nếu anh không đồng ý lấy Thủy, nhất định bà sẽ không di chúc lại cho anh 1 đồng, 1 cắc.

Biết sự thật này, Thủy không khỏi thất vọng nhưng cô nghĩ, thôi thì đâm lao đành phải theo lao. Vợ chồng nhiều khi còn là cái duyên cái số. Duyên tới thì cứ vui vẻ mà chấp nhận. Được cái mẹ Sỹ rất yêu thương cô, lúc nào cũng coi Thủy như con gái nên cô cũng thấy được an ủi phần nào.

Tiếc rằng, Sỹ chỉ chịu yên phận được thời gian đầu, sau anh lại tiếp tục lén lút qua lại với ả đàn bà kia. Để qua mắt mẹ, lúc ở nhà Sỹ ra công yêu chiều, chăm sóc vợ nhưng sau lưng lại tìm tới tình cũ cung phụng ả. Ban đầu Thủy cũng không biết, chỉ cho tới khi Thủy thấy Sỹ liên tục rút tiền trong tài khoản cô mới điều tra thì phát hiện ra mọi chuyện.

Chồng lén lút trộm tiền nuôi bồ đến mức gia đình lụi bại, không thể tiếp tục nhẫn nhịn nên tôi tung một đòn khiến anh 'đau điếng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau lần đó, Thủy đã gọi chồng nói chuyện nghiêm túc. Sỹ sợ mẹ biết, Sỹ hứa lên hứa xuống sẽ chấm dứt hoàn toàn với người đàn bà ấy. Tiếc rằng, anh chỉ hứa miệng, còn thực tế, anh chưa một ngày không liên lạc với cô ta.

Cũng vì mải bồ bịch mà công việc làm ăn của gia đình rơi vào tay Sỹ đều lụi bại. Chẳng mấy chốc, 2 cửa hàng ăn do bố mẹ anh mở ra đều phải đóng cửa. Nhất là sau khi mẹ Sỹ qua đời, anh càng sống vô trách nhiệm với vợ con. Tiền bạc, kinh tế không lo, suốt ngày chỉ tới chỗ ả bồ lo ăn chơi trác táng.

Một mình Thủy phải gắng gượng đứng lên làm ăn tìm cách vực dậy cơ nghiệp nhà chồng. Cũng vì tình cảm sâu nặng trước đây mẹ Sỹ dành cho Thủy mà cô còn chần chừ chưa ly hôn. Song Sỹ lại không hiểu ra điều đó, lúc nào cũng nghĩ Thủy khù khờ, vẫn còn cần anh nên sẽ không bao giờ chia tay chồng.

Dạo gần đây, Sỹ mất việc lại càng không có tiền. Cô bồ thì suốt ngày thúc giục bắt anh mua sắm. Nếu không có ả ta lại phụng phịu làm mình làm mảy khiến Sỹ đứng ngồi không yên. Đã vậy, sắp tới sinh nhật ả, Sỹ hứa sẽ đổi xe mới cho ả, mà tiền thì chưa có khiến Sỹ cứ quẩn quanh, cả ngày chỉ đau đầu nghĩ cách lấy trộm tiền của vợ.

Chồng lén lút trộm tiền nuôi bồ đến mức gia đình lụi bại, không thể tiếp tục nhẫn nhịn nên tôi tung một đòn khiến anh 'đau điếng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Để ý biết được vợ luôn để trong tủ khoảng 1, 2 trăm triệu làm vốn lưu động nhập hàng thường xuyên mỗi ngày nên mấy hôm nay, Sỹ ngoan ngoãn ở yên trong nhà giúp vợ trông con, bán quán. Sáng đó, đợi Thủy đưa con đi học, Sỹ vội vàng vào tủ lấy tiền. Đếm đủ số tiền cần dùng, Sỹ hí hửng bỏ túi tính tới đón người tình đi chọn xe luôn. Ai ngờ, vừa đóng cửa tủ lại, Sỹ đã giật mình nhận tin nhắn từ vợ: "Số tiền trong tủ anh cứ lấy hết. Đó là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho anh vì mẹ. Cầm tiền rồi, ra bàn trang điểm của tôi ký giấy ly hôn, dọn khỏi nhà tôi".

Đến lúc đó Sỹ mới ớ người hiểu ra, kế hoạch trộm tiền mua xe cho người tình của anh, Thủy đã biết nhưng im lặng chờ đợi xem anh làm thế nào. Có lẽ đó là cơ hội cuối cùng cô cho anh thay đổi, tiếc rằng anh lại tự đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Sau ly hôn, Sỹ sẽ tay trắng vì bao nhiêu gia sản của bố mẹ, anh phá hết cả rồi. Thật tiếc giờ này anh mới ngộ ra thì đã quá muộn, đó cũng chính là cái giá Sỹ phải trả. Còn Thủy, cô quyết định ly hôn mà lòng thảnh thơi nhẹ bẫng.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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