Chồng lạnh nhạt, tôi không kiềm chế được mình mà 'qua đêm' với tình cũ, sau đêm thỏa mãn tôi bật khóc nức nở

Tâm sự 15/06/2023 14:16

Suốt 5 năm trôi qua, Thu giờ như cái xác không hồn, muốn đẻ con nhưng chồng cũng không cho phép, mỗi ngày tiền đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng.

Trước kia, Bình yêu Thu rất sâu đậm, vì người yêu, anh sẵn sàng chịu vất vả khổ sở bao nhiêu cũng không từ. Nhưng từ ngày Thu lên thành phố, quen biết nhiều người đẹp trai, giàu có, cô liền chê Bình nhà quê nghèo hèn.

Sau đó, Thu yêu 1 anh giám đốc công ty và đá Bình, trong khi Thu được người đàn ông đó cung phụng, chiều chuộng sống trong nhung lụa thì Bình bao nhiêu năm vẫn dằn vặt, đau khổ chưa quên được tình cũ.

Biết người yêu nặng tình với mình nhưng Thu vẫn lên xe hoa với anh giám đốc vì cho rằng cô có thể “ngồi khóc trong xe hơi chứ không bao giờ ngồi cười sau xe đạp”. Và cuối cùng, mong muốn của Thu cũng trở thành hiện thực, cô cứ ngỡ được gả vào nhà giàu sẽ sống sung sướng từ đó. Nhưng nào ngờ, ngay đêm tân hôn khi anh chồng đại gia phát hiện ra cô mất trinh thì anh đá cô khỏi giường và tuyên bố:

- Thứ như cô chỉ xứng đáng làm ô sin cho nhà tôi thôi, dơ bẩn lại còn tham lam.

Chồng lạnh nhạt, tôi không kiềm chế được mình mà 'qua đêm' với tình cũ, sau đêm thỏa mãn tôi bật khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thu đau đớn xấu hổ nhục nhã không dám nói cùng ai, cứ lẳng lặng ở nhà chồng như cái bóng, càng ngày cô càng héo hon tiều tụy. Chỉ thỉnh thoảng chồng uống rượu say thì mới lôi cô ra làm vài hiệp tiêu khiển, còn bình thường, anh không bao giờ đụng vào người vợ.

Suốt 5 năm trôi qua, Thu giờ như cái xác không hồn, muốn đẻ con nhưng chồng cũng không cho phép, mỗi ngày tiền đi chợ cũng phải ngửa tay xin chồng. Nhiều khi còn bị anh ta chửi mắng vì trót tiêu quá 10 ngàn.

Thu vẫn cam chịu vì sợ bạn bè, làng hóm, họ hàng chê cười còn chồng cô bên ngoài luôn tỏ vẻ đạo mạo, lịch sự nhưng về đến nhà anh mới lộ rõ bản chất gia trưởng, cộc cằn.

Hôm đó, Thu ngồi buồn lên lướt facebook thì thấy nick của người yêu cũ vẫn sáng đèn, cô nhảy vào hỏi:

- Anh vẫn khỏe chứ?

Sau 5 phút người kia mới trả lời:

- Từ ngày thiếu em, chưa có lúc nào anh thấy khỏe cả.

Nghe vậy, Thu mới động lòng, nhìn chiếc giường trống cô lại càng tủi thân, bỗng nhiên cô nói:

- Hay anh ra nhà nghỉ đi, anh có muốn gặp em 1 lần nữa không? Em cô đơn quá.

Nghe người yêu cũ nói vậy, Bình không kìm chế được mà đồng ý đến gặp cô ngay lập tức. Vừa thấy Thu bước vào với khuôn mặt hốc hác gầy gò, Bình liền ôm chầm lấy cô:

- Em làm sao thế này? Lấy chồng giàu mà lại trở nên như thế sao? Hay là anh ta hành hạ em? Nói đi, anh sẽ giúp em giải thoát, anh sẽ mang em đi.

Thu bật khóc lắc đầu:

- Không, anh không cần làm gì giúp em cả, chỉ việc tâm sự với em đêm nay là được rồi. Em..cần anh đêm nay.

Thu nói rồi đẩy Bình xuống giường, sau đó cô từ từ lột áo ra và nói:

- Chiều em 1 đêm được không?

Bình ngơ ngác:

- Em không sợ chồng em biết sao? Em..có thực sự muốn không?

Chồng lạnh nhạt, tôi không kiềm chế được mình mà 'qua đêm' với tình cũ, sau đêm thỏa mãn tôi bật khóc nức nở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thu gật đầu rồi nhắm mắt. Thấy vậy, Bình cũng bất chấp lao vào chiều cô luôn. Sau đêm ân ái 5 hiệp, Thu bỗng nhiên bật khóc:

- Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác yêu đương thực sự thế này. Cảm ơn anh.

Bình lẳng lặng không nói chỉ ôm lấy Thu vỗ vai an ủi, có lẽ anh đã đoán được cuộc sống của Thu hiện giờ ra sao, nhưng anh không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của cô thêm nữa. Đứng lên mặc  lại áo, Bình hôn lên trán Thu rồi nói:

- Bất cứ lúc nào em cần, hãy cứ gọi cho anh nhé.

Nói rồi anh bỏ đi, còn Thu ngồi 1 mình trong nhà nghỉ nước mắt rơi lã chã, cô đã hối hận vì lòng tham của mình mà giờ phải sống cuộc đời nhục nhã thế này. Cô muốn vứt bỏ tất cả để quay lại với Bình, được không?

Đồng ý tái hợp với chồng cũ sau 4 năm ly hôn, đêm đầu tiên gần gũi thì tôi 'hóa đá' thất kinh khi nhìn thấy điều này!

Đồng ý tái hợp với chồng cũ sau 4 năm ly hôn, đêm đầu tiên gần gũi thì tôi 'hóa đá' thất kinh khi nhìn thấy điều này!

Bởi vậy khi anh đột nhiên xuất hiện trước mắt mình và mong muốn tái hợp, tôi không do dự đồng ý luôn. Tôi không muốn mất anh thêm lần nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva góc tâm sự tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu