Chồng lần nào cũng nhận lời trông con giúp hàng xóm, tôi tưởng có chuyện mờ ám cho đến ngày vỡ lẽ

Tâm sự 24/07/2026 12:02

Chồng tôi nói thấy tội phụ nữ đơn thân nuôi con một mình cực khổ. Với lại tôi biết anh ấy muốn có con lắm, vì chúng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi vẫn chưa có tin vui. Vậy là từ khi có gia đình chị hàng xóm dọn đến, chồng tôi nhận luôn việc trông con cho chị ấy.

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Vì tình nghĩa hàng xóm, lại thấy chị ấy một thân một mình nuôi con nên vài ba lần đầu tôi cũng đồng ý. Nhưng đến lần thứ 4 thì tôi từ chối luôn, vì con trai của chị ấy khó dạy bảo quá, lại táy máy tay chân suốt. Thằng bé vô tư đập hết ly cốc trên bàn, khiến tôi dọn dẹp không nghỉ tay. Nhưng chồng tôi cứ thấy thằng bé thì lại nhận lời trông giúp.

Chồng tôi nói thấy tội phụ nữ đơn thân nuôi con một mình cực khổ. Với lại tôi biết anh ấy muốn có con lắm, vì chúng tôi cưới nhau đã 3 năm rồi vẫn chưa có tin vui. Vậy là từ khi có gia đình chị hàng xóm dọn đến, chồng tôi nhận luôn việc trông con cho chị ấy.

Chồng tôi săn sóc thằng bé chu đáo lắm, tôi nhìn còn cảm thấy khó chịu. Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé. Thậm chí, từ khi có thằng bé, tôi thấy chồng chẳng còn ngó ngàng gì đến tôi. Tôi và chồng cứ càng có khoảng cách. Tôi muốn tìm cách trả thằng bé về nhà, còn chồng tôi thì cứ yêu thương nó hết nấc.

Chồng lần nào cũng nhận lời trông con giúp hàng xóm, tôi tưởng có chuyện mờ ám cho đến ngày vỡ lẽ - Ảnh 1
Anh ấy chăm từng bữa cơm, đến tắm rửa chơi cùng thằng bé - Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì chuyện này mà vợ chồng cãi nhau liên miên, cứ thấy mặt chị hàng xóm và thằng con là chúng tôi lại chiến tranh lạnh với nhau.

Đến một hôm khi đi làm về sớm hơn một ngày, tôi thấy giày của chị hàng xóm đã ở trước cửa. Tôi hé mắt vào xem thì nghe chị ấy nói:

“Vợ anh ngây thơ đến tội. Nhìn anh cư xử như thế với thằng nhóc mà cũng chẳng nhận ra. Đúng là tội ghê!”.

Tôi lửa giận đùng đùng bước vào ba mặt một lời với hai con người ấy. Ai dè, người phụ nữ tôi xem là hàng xóm lại trơ trẽn khẳng định đứa trẻ kia là con trai của chồng tôi. Cô ta còn nói chuyển đến đây là để cha con gần nhau, để chồng tôi thỏa mong ước có con bấy lâu nay.

Quá sốc trước sự thật trước mặt, tôi đuổi thẳng ả bồ và chồng ra khỏi nhà. Chồng tôi hình như chỉ chờ đến lúc này thì trở mặt. Anh ta bảo chỉ đợi tôi nói ly hôn vì không muốn mất mặt với người khác. Anh ta còn bảo cứ giữ lấy ngôi nhà, anh ta không cần gì ngoài đứa con đã kiếm được.

Tôi quá ngỡ ngàng với những gì xảy ra trước mắt. Chuyện hiếm muộn không phải do lỗi mình tôi, nhưng cuối cùng tôi lại trở thành người thứ ba dư thừa. Gia đình họ dắt tay nhau rời đi mà tôi đau đớn nhìn theo…

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình lạ thường, tôi nghi ngờ cho đến khi biết sự thật

Cứ chị hàng xóm nhờ trông con là chồng nhiệt tình lạ thường, tôi nghi ngờ cho đến khi biết sự thật

Khoảng 2 tháng gần đây, có hai mẹ con mới chuyển đến làm hàng xóm mới của nhà tôi. Mới ngày đầu đến, chị hàng xóm đã mang trái cây sang làm quà. Mấy ngày sau, mỗi khi thấy nhà tôi mở cửa là chị ấy lại vô tư dẫn đứa con trai sang để gửi trông giúp.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Loại quả được thế giới tôn vinh là "siêu trái cây": Ăn vào bổ dưỡng đủ đường, ngừa đủ bệnh

Dinh dưỡng 19 phút trước
Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước
Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Ai cũng nghĩ tôi lấy được chồng tốt, chỉ tôi mới hiểu những tổn thương âm thầm phía sau

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Mở món quà sinh nhật từ chồng, người vợ không khỏi kinh hãi trước thứ cựa quậy bên trong

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Vợ bầu không cố ý, nhưng hành động ấy lại khiến chồng chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện ngoại tình

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi Chủ Nhật 26/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/7/2026, 3 con giáp đại Phú đại Quý, giàu to ngất ngưởng, sống trong nhung lụa, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/6/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/6/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Tưởng mình khôn ngoan vì lén để dành tiền riêng, tôi không ngờ ngày chồng nhắm mắt cũng là lúc biết sự thật đau lòng

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Suốt nhiều năm tôi cho rằng chồng có quỹ đen ngoại tình, sự thật được hé lộ sau khi anh mất khiến tôi sụp đổ

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Chồng qua đời, tôi mới phát hiện 'quỹ đen' không dành cho người khác mà là điều khiến tôi day dứt cả đời

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tôi luôn nghĩ chồng giấu tiền để phản bội, đến ngày đọc được sự thật anh để lại, nước mắt chỉ còn biết rơi

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Tưởng chồng ngoại tình nên âm thầm bòn rút tiền, khi anh mất tôi mới chết lặng vì bí mật anh giấu kín

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng

Nghi chồng có quỹ đen nuôi nhân tình, tôi lén giấu tiền riêng, đến ngày anh qua đời mới biết sự thật cay đắng