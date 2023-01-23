Chồng không bỏ được thói trăng hoa, vợ quyết định 'mách' bố tiểu tam và nhận lại phản ứng không ngờ

Tâm sự 23/01/2023 12:09

Tôi có hai con, không biết bao nhiêu lần tôi cầm đơn ly hôn lên rồi lại đặt xuống vì tôi không muốn con cái phải chia li.

Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, sau khi học xong đại học, tôi được bố mẹ cho đi du học Pháp thêm 4 năm nữa. Tôi trở về nước với tấm bằng Thạc sĩ trên tay và nhanh chóng được nhận vào làm việc tại một công ty nước ngoài.

28 tuổi tôi kết hôn với người yêu 8 năm, anh hơn tôi 2 tuổi và là một người đàn ông chín chắn, thành đạt. Sau đó, tôi lần lượt sinh cho anh 2 đứa con gồm 1 trai 1 gái. Vợ chồng tôi làm ra tiền nên không phải lo lắng về kinh tế, chồng lại yêu chiều, các con chăm ngoan nên tôi cảm thấy cuộc sống này thật mỹ mãn, chẳng có gì để buồn phiền, chê trách nữa cả.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế êm đềm trôi qua, mới đó mà đã 12 năm rồi. Thế nhưng, cách đây hơn 2 năm, sóng gió bỗng ập đến với gia đình tôi. Tôi phát hiện chồng mình có người thứ 3, cô ta còn rất trẻ, lúc đó cô ta chỉ mới 22 tuổi nhưng đã có một đời chồng và một đứa con riêng rồi.

Nghe đâu, đứa trẻ ở với bố, còn sau khi ly hôn cô ta lên thành phố làm việc tại tiệm cắt tóc rồi quen được chồng tôi.

Không hiểu "tiểu tam" nói kiểu gì mà chồng tôi cho ả gần 20 triệu mỗi tháng để trả tiền thuê nhà, ăn tiêu hàng tháng. Đó là còn chưa kể tháng nào anh ta cũng mua quà cho cô, khi thì túi xách hàng hiệu, khi thì đồng hồ, giày dép,…

Khi đó tôi rất sốc, cảm giác như đất trời sụp đổ vậy.

Tôi tức đến phát điên, chỉ muốn lao thẳng tới gặp mặt ả “tiểu tam” cho cô ta một bài học để chừa cái tội câu dẫn chồng người khác đi.

Nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh lại, thẳng thắn ngồi nói chuyện với chồng cùng đống bằng chứng tôi thu được.

- Bây giờ anh chọn gia đình này hay chọn cô ta? Để em giải thoát cho anh nhé?

- Anh xin lỗi em, anh sai rồi. Do anh nhất thời bị cô ta dụ dỗ nên mới vậy, em thương 2 con mà tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ cắt đứt với cô ta, không để chuyện này xảy ra nữa.

Tôi tin và cho anh cơ hội sửa sai. Thực ra tôi mạnh miệng nói với anh như vậy, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn ly hôn chút nào vì sợ các con bị tổn thương. Nhưng, anh lại không hề trân trọng cơ hội tôi trao cho anh.

Chồng không bỏ được thói trăng hoa, vợ quyết định 'mách' bố tiểu tam và nhận lại phản ứng không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây hơn 1 năm, tôi lại phát hiện chồng tôi và cô ả tiểu tam đó vẫn nhắn tin qua lại với nhau. Tôi khóc, đau đớn, hụt hẫng, vì không ngờ chồng vẫn không bỏ được thói trăng hoa.

Một lần nữa tôi lại nói chuyện với chồng. Vẫn như lần trước, anh nói rằng anh chỉ chơi bời vớ vẩn với cô ta và cầu xin tôi tha thứ. Bố mẹ chồng và anh chị bên chồng đều nói hộ cho anh, khuyên tôi rộng lòng tha thứ để con cái đỡ khổ.

 

Sau đó, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là nói chuyện với bố của ả “tiểu tam” kia. Nếu anh và cô ta không chịu dứt, tôi sẽ gọi thẳng cho gia đình cô ta, nhờ họ tác động. Nào ngờ, khi nghe tôi trình bày sự việc, bác trai lại nói một câu làm tôi sững người:

- Cháu mang tiếng đi du học Thạc sĩ về, làm công việc như thế mà vẫn để cho chồng nó đi ra ngoài ngoại tình à? Nếu là chú thì chú bỏ lâu rồi.

Chồng không bỏ được thói trăng hoa, vợ quyết định 'mách' bố tiểu tam và nhận lại phản ứng không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cay đắng, nhục nhã ê chề, nhưng chả hiểu sao tôi vẫn tha thứ. Cách đây 3 hôm, tôi lại phát hiện 2 người đó vẫn nhắn tin qua lại, nhưng lần này lạ lắm, tôi chẳng thể khóc nổi, nói to vài câu, vứt cho chồng lá đơn tôi đã kí sẵn rồi vào ôm con ngủ.

Lần này tôi không muốn tìm hiểu xem bọn họ làm gì, nói chuyện gì như trước nữa. Tôi chỉ buồn khi ôm con, lặng người đi vì câu hỏi ngây ngô của con: “Mẹ có yêu bố không? Bố mẹ đừng nói to, con buồn. Con yêu mẹ, con yêu cả bố nữa”.

Tôi có hai con, không biết bao nhiêu lần tôi cầm đơn ly hôn lên rồi lại đặt xuống vì tôi không muốn con cái phải chia li. Tôi muốn nuôi cả 2 con vì với thu nhập hiện tại thì tôi có thể lo được cho cả hai, nhưng anh ta không đồng ý. Chồng tôi nói nếu ly hôn thì sẽ chia mỗi người nuôi một đứa, anh nuôi đứa lớn còn tôi nuôi đứa nhỏ.

Hôm qua con tôi bị chó cắn, con ôm tôi khóc nấc lên “mẹ ơi con đau lắm”. Nhìn con khóc, nhìn bác sĩ khâu cho con, tôi lại khóc như chưa từng được khóc.

Ôm chặt con trong lòng tôi mới thấy con là tất cả, còn chuyện chồng có đi cặp bồ hay không đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần các con không bị tổn thương, không phải chịu thiệt thòi thì tôi sẽ chấp nhận hết. Tôi không biết quyết định này có đúng không nữa, nhưng thôi cuộc đời tôi sẽ sắp xếp lại sau, cứ chờ cho các con lớn trước đã.

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt

Vợ khóa trái cửa để gọi video call với mẹ vợ, cho đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vừa mở ra thì trợn tròn mắt với người trước mặt

Anh chộp lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa phòng làm việc thì liền xông tới giật lấy điện thoại của vợ đập nát, đồng thời cho vợ một cái tát.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva ngoại tình vợ chồng chồng có nhân tình cặp bồ tiểu tam

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả