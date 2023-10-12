Chồng đa nghi, đánh ghen vợ ngay trong phòng sinh vì con trai vừa chào đời vì không giống mình, vợ lau nước mắt nói đúng một câu khiến chồng cúi mặt vì hổ thẹn

Tâm sự 12/10/2023 06:06

Anh là một người đàn ông khá bảo thủ và cực kì dễ ghen. Anh thường xuyên ghen những điều vô lý. Khi ấy, tình yêu của cô đã quá lớn dành cho anh nên chẳng thể từ bỏ anh được.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng chồng sẽ nghi ngờ vào tình yêu của mình. Bởi một người phụ nữ như cô hiểu rất rõ những gì đang diễn ra. Dĩ nhiên cô biết rẳng bản thân mình đang có những gì, đã có những gì. Dành toàn bộ niềm tin cho chồng mình và cô cũng hi vọng sẽ được anh tin tưởng.

Thế nhưng ngay từ ngày mới yêu nhau cô đã rất rõ tính anh. Anh là một người đàn ông khá bảo thủ và cực kì dễ ghen. Anh thường xuyên ghen những điều vô lý. Khi ấy, tình yêu của cô đã quá lớn dành cho anh nên chẳng thể từ bỏ anh được. Hiểu rõ rằng anh có tính hay ghen nên bất cứ lúc nào cô cũng tránh tối đa việc va chạm với người đàn ông khác để chồng mình đỡ ghen.

Vậy nhưng sự cố gắng của cô dường như lại không được đền đáp. Khi ấy, cô có bầu và vô tình cô gặp lại người bạn cũ từ ngày học cấp 3. Ngày đó cũng khá thân nhau nên cô với anh vào một quán cafe để nói chuyện và vô tình chồng cô đã chứng kiến mọi việc. Anh về nhà nhìn thấy cô đã đay nghiến:

-Cô, hôm nay cô vừa gặp thằng nào?

- Em có gặp ai đâu?

- Cô còn cãi nữa à?

- À, em có gặp lại thằng Thuận, ngày xưa học cùng cấp 3 với em thôi mà. Cậu ấy chuẩn bị cưới vợ rồi.

- Biết người ta chuẩn bị cưới vợ còn cố tình quen làm gì?

- Anh nói gì lạ vậy, em chỉ vô tình gặp cậu ấy và hỏi han nhau vài câu thôi. Anh đừng có vô lý như thế.

- Tôi vô lý à, vô lý gì khi cô cười nói với nó thân mật như thế.

- Được rồi, đừng nói nữa. Em không muốn chúng mình cãi nhau đâu.

- Tùy.

Chồng đa nghi, đánh ghen vợ ngay trong phòng sinh vì con trai vừa chào đời vì không giống mình, vợ lau nước mắt nói đúng một câu khiến chồng cúi mặt vì hổ thẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh bỏ ra ngoài, đó là lần đầu tiên sau khi kết hôn anh khiến cô khóc. Tình yêu của cô dành cho anh thật sự đủ chân thành. Thế nhưng anh lại không hề hay biết điều ấy. Bất cứ lúc nào anh cũng cho rằng mình đã làm đúng. Ngay cả việc làm tổn thương cô cũng vậy và không mảy may nghĩ rằng mình đang là người có lỗi.

Cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày cô cũng sinh cho anh đứa con đầu lòng. Tưởng rằng anh sẽ hạnh phúc lắm khi ôm lấy con, đứa bé vừa chào đời. Vậy mà, anh giơ tay tát cho cô cháy má rồi chửi:

- Nó, nó là thằng nào sao con không giống tôi. – anh đã đánh ghen vợ mình ngay như thế, anh điên lên, còn cô thì rơi nước mắt. Cô nở nụ cười gắng gượng nhìn anh:

- Anh hãy nhìn kĩ lại con lần cuối đi. Từ lúc trong bụng em đến giờ phút hiện tại thì con vẫn là con của anh. Nhưng từ giờ phút này trở đi thì con không còn là con của anh nữa.

- Anh... anh...

- Em cho anh cơ hội cuối cùng nhìn con của mình. Còn từ giờ con em không có bố.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi vợ à.

- Em đã nhịn anh đủ rồi. Em thương anh, yêu anh biết bao nhiêu có lẽ anh là người đủ cảm nhận được. Thế nhưng giờ em vừa sinh xong còn đang rất mệt anh không những không thương em mà còn đánh ghen em ngay trên bàn đẻ. Thà như em có lỗi với anh. Nhưng đằng này em chưa từng làm một việc gì có lỗi với anh cả.

- Vợ ơi, anh sai rồi.

- Thôi, anh ra khỏi phòng đi em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Anh lủi thủi đi ra khỏi phòng. Lúc này đầu óc anh mới hoàn toàn trống rỗng. Tình yêu đừng quá kiểm soát người khác. Nếu như yêu mà không tin tưởng nhau chi bằng hãy rời bỏ để cả hai có một cuộc sống tốt hơn. Còn cô, cô tin tưởng quyết định ngày hôm nay của mình là đúng. Giờ anh có hối hận, có muốn chuộc lỗi với vợ mình thì cũng đã quá muộn. Tất cả đều có giới hạn của nó, khi mọi chuyện vượt quá giới hạn thì không thể nào cứu vãn được nữa.

Chồng thăng chức liền nhắn tin rủ bồ đi ăn mừng nhưng gửi nhầm cho vợ, vợ không đánh ghen chỉ đăng dòng trạng thái trên facebook khiến chồng điếng người mất ngủ cả đêm

Chồng thăng chức liền nhắn tin rủ bồ đi ăn mừng nhưng gửi nhầm cho vợ, vợ không đánh ghen chỉ đăng dòng trạng thái trên facebook khiến chồng điếng người mất ngủ cả đêm

Anh thay đổi đột ngột xưng hô như thế càng rõ rằng anh đang mời một cô ả nào đó khác không phải chị. Dĩ nhiên chị gọi điện lại nói với anh rằng muốn ăn đồ nướng và cùng anh đi ăn.

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