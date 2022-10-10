Chỉ 1 lần gặp cô ấy tim tôi đã không ngừng xao xuyến, chẳng còn thiết nghĩ đến vợ con

Ly thân gần 1 năm nay, tôi đang tìm một mối quan hệ với cương vị là một người độc thân.

Vừa gặp H. tôi đã xao xuyến, vẻ ngoài kiều diễm và giọng nói ngọt ngào của em khiến tôi như được sống lại những năm tháng thanh xuân. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ tình yêu ngọt ngào đến thế. Từng trải qua nhiều khó khăn để lập nghiệp, tôi nay đã có một doanh nghiệp nhỏ với sự ổn định. Vợ trước cũng khá giỏi kinh doanh, cô ấy thành lập công ty vài năm gần đây. Tôi nhận ra mâu thuẫn xuất phát từ công việc và cách suy nghĩ của cả hai đã không còn đồng điệu. Hai chúng tôi nhiều lần xảy ra cãi vã. Những bất đồng hôn nhân xảy đến buộc chúng tôi phải tìm cho nhau con đường riêng. Tôi không thể ở cạnh người phụ nữ chỉ lấy sự nghiệp làm gốc mà quên chồng cần gì. Con cái ở nhà có giúp việc lo, dù mang tiếng mẹ nhưng cô ấy chưa thực sự quan tâm thoả đáng.

Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ tình yêu ngọt ngào đến thế. Ảnh minh họa: Internet Từng là người chung gối, thế nhưng càng ngày tôi càng không hiểu lối suy nghĩ và sự đòi hỏi của người phụ nữ này. Cô ta từng khuyên tôi bỏ doanh nghiệp của mình để dồn hết vào công ty của cô ấy. Đó là một sự sỉ nhục mà người đàn ông như tôi không thể chấp nhận. Cô ấy luôn cho rằng mình là một người mẹ bản lĩnh, thế nhưng, nếu không vùi đầu, vất vả để xây dựng cơ sở kinh doanh như tôi thì liệu cô ấy có làm được hay không. Đàn bà mãi là đàn bà. Sẽ không hiểu được chúng tôi đang có ý định gì và muốn làm gì. Thế nhưng, tôi luôn bảo đảm rằng, khi chúng tôi thực sự ly hôn, tôi vẫn ủng hộ và bảo đảm cho cuộc sống của các con hoàn thiện. Ngày tôi gặp em, em không hỏi han bất cứ điều gì về quá khứ của tôi. Mặc dù thua kém tôi gần 20 tuổi, nhưng em là người từng trải trong tình yêu và rất giỏi để biết tôi cần gì, em thấu hiểu cảm xúc và chia sẻ những lúc tôi buồn. Mọi lần đi ăn, em đều cưng chiều và vuốt ve tôi như tôi là một hoàng tử của nàng. Tôi cố gắng dành thời gian với những chuyến du lịch cùng em, và chúng tôi rất hạnh phúc khi đồng hành cùng nhau.

Vừa rồi, biết tôi còn quan hệ hôn nhân chưa dứt, em chỉ buồn và hỏi han, chờ tôi công bố ngày ly hôn, còn lại, em hoàn toàn chấp nhận tất cả từ tôi. Không chỉ có duyên ăn nói, em còn đảm đang bếp núc, mọi món ăn tôi thích em đều nấu được. Em trổ tài không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp. Sự nghiệp, công việc của em không giống tôi, em có những dự định phát triển thương hiệu quy mô tầm vừa phải, và lấy chính mình làm đại diện cho thương hiệu của mình, và thường xuyên tự sắp xếp công việc bán hàng. Tôi thấy em là người bản lĩnh và vô cùng yêu thương mình. Thử hỏi, là một người con gái như trên, cô ấy xứng đáng được yêu thương. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, tôi đã thấy được tình yêu đích thực, chân ái của đời mình. Dù có ra sao, tôi nguyện vẫn bảo vệ em. Khi mọi thủ tục hoàn thành, tôi sẽ đưa em ra mắt gia đình và làm lễ cưới, hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc bên tôi.

Dứt áo ra đi chưa đầy 1 năm ngày cưới, tôi bàng hoàng nhận ra người mình yêu nhất chính là người hủy hoại cuộc sống của mình Là phụ nữ, sẽ phải khổ đến bao giờ khi ngay chính người mình yêu thương cũng chưa bao giờ bênh vực mình, và họ chỉ biết sống cho gia đình họ mà thôi?

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