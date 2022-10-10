Chỉ 1 lần gặp cô ấy tim tôi đã không ngừng xao xuyến, chẳng còn thiết nghĩ đến vợ con

Tâm sự 10/10/2022 09:00

Ly thân gần 1 năm nay, tôi đang tìm một mối quan hệ với cương vị là một người độc thân.

Vừa gặp H. tôi đã xao xuyến, vẻ ngoài kiều diễm và giọng nói ngọt ngào của em khiến tôi như được sống lại những năm tháng thanh xuân. Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ tình yêu ngọt ngào đến thế.

Từng trải qua nhiều khó khăn để lập nghiệp, tôi nay đã có một doanh nghiệp nhỏ với sự ổn định. Vợ trước cũng khá giỏi kinh doanh, cô ấy thành lập công ty vài năm gần đây. Tôi nhận ra mâu thuẫn xuất phát từ công việc và cách suy nghĩ của cả hai đã không còn đồng điệu. Hai chúng tôi nhiều lần xảy ra cãi vã. Những bất đồng hôn nhân xảy đến buộc chúng tôi phải tìm cho nhau con đường riêng. Tôi không thể ở cạnh người phụ nữ chỉ lấy sự nghiệp làm gốc mà quên chồng cần gì. Con cái ở nhà có giúp việc lo, dù mang tiếng mẹ nhưng cô ấy chưa thực sự quan tâm thoả đáng.

Chỉ 1 lần gặp cô ấy tim tôi đã không ngừng xao xuyến, chẳng còn thiết nghĩ đến vợ con - Ảnh 1
Đã lâu rồi tôi không cảm nhận được thứ tình yêu ngọt ngào đến thế. Ảnh minh họa: Internet

Từng là người chung gối, thế nhưng càng ngày tôi càng không hiểu lối suy nghĩ và sự đòi hỏi của người phụ nữ này. Cô ta từng khuyên tôi bỏ doanh nghiệp của mình để dồn hết vào công ty của cô ấy. Đó là một sự sỉ nhục mà người đàn ông như tôi không thể chấp nhận. Cô ấy luôn cho rằng mình là một người mẹ bản lĩnh, thế nhưng, nếu không vùi đầu, vất vả để xây dựng cơ sở kinh doanh như tôi thì liệu cô ấy có làm được hay không. Đàn bà mãi là đàn bà. Sẽ không hiểu được chúng tôi đang có ý định gì và muốn làm gì. Thế nhưng, tôi luôn bảo đảm rằng, khi chúng tôi thực sự ly hôn, tôi vẫn ủng hộ và bảo đảm cho cuộc sống của các con hoàn thiện.

Ngày tôi gặp em, em không hỏi han bất cứ điều gì về quá khứ của tôi. Mặc dù thua kém tôi gần 20 tuổi, nhưng em là người từng trải trong tình yêu và rất giỏi để biết tôi cần gì, em thấu hiểu cảm xúc và chia sẻ những lúc tôi buồn. Mọi lần đi ăn, em đều cưng chiều và vuốt ve tôi như tôi là một hoàng tử của nàng. Tôi cố gắng dành thời gian với những chuyến du lịch cùng em, và chúng tôi rất hạnh phúc khi đồng hành cùng nhau.

Vừa rồi, biết tôi còn quan hệ hôn nhân chưa dứt, em chỉ buồn và hỏi han, chờ tôi công bố ngày ly hôn, còn lại, em hoàn toàn chấp nhận tất cả từ tôi.

Không chỉ có duyên ăn nói, em còn đảm đang bếp núc, mọi món ăn tôi thích em đều nấu được. Em trổ tài không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp. Sự nghiệp, công việc của em không giống tôi, em có những dự định phát triển thương hiệu quy mô tầm vừa phải, và lấy chính mình làm đại diện cho thương hiệu của mình, và thường xuyên tự sắp xếp công việc bán hàng. Tôi thấy em là người bản lĩnh và vô cùng yêu thương mình. Thử hỏi, là một người con gái như trên, cô ấy xứng đáng được yêu thương. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, tôi đã thấy được tình yêu đích thực, chân ái của đời mình. Dù có ra sao, tôi nguyện vẫn bảo vệ em.

Khi mọi thủ tục hoàn thành, tôi sẽ đưa em ra mắt gia đình và làm lễ cưới, hi vọng em sẽ luôn hạnh phúc bên tôi.

Dứt áo ra đi chưa đầy 1 năm ngày cưới, tôi bàng hoàng nhận ra người mình yêu nhất chính là người hủy hoại cuộc sống của mình

Dứt áo ra đi chưa đầy 1 năm ngày cưới, tôi bàng hoàng nhận ra người mình yêu nhất chính là người hủy hoại cuộc sống của mình

Là phụ nữ, sẽ phải khổ đến bao giờ khi ngay chính người mình yêu thương cũng chưa bao giờ bênh vực mình, và họ chỉ biết sống cho gia đình họ mà thôi?

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện vợ chồng người thứ ba tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 26 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt