Chán người vợ đã đồng hành 6 năm trời, tôi tìm đến tình cũ nay đã là mẹ đơn thân, ngày gặp lại ở quán cà phê, tôi 'há hốc mồm' khi nhìn thấy cô ấy...

Nhiều người nói tôi có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ. Nhưng đó là bề nổi, ít ai biết được "sóng ngầm" trong gia đình tôi. Tôi cũng đã từng hạnh phúc khi lấy người mình yêu. Nhưng sau hai năm kết hôn, tôi thực sự cảm thấy cuộc sống vợ chồng có sự khác biệt. Sống với nhau cũng chỉ vì cái tình, cái nghĩa và vì con.

Tôi kết hôn đã được 6 năm, cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình thường như bao cặp đôi khác. Đời sống của chúng tôi ngày càng một nâng lên, thu nhập của hai vợ chồng cũng khá và bắt đầu có tích lũy cho tương lai…

Thói xấu mà tôi sợ nhất ở vợ đó là ghen tuông bóng gió, mặc dù tôi rất đàng hoàng, không có gì phải thẹn với lòng mình. Thế mà biết bao phen bị vợ mắng nhiếc, hờn dỗi chỉ vì vài dòng tin nhắn hay tấm ảnh chụp với nữ bạn bè, đồng nghiệp.

Vợ tôi muốn tôi phải vừa kiếm tiền giỏi, nhưng phải sống như như một soái ca, lãng mạn với vợ, chăm chỉ việc nhà, cốt sao cho cô ấy được dịp khoe, sống "ảo" trên mạng xã hội. Mà tôi lại không thích sống diễn, thế là bao phen lục đục cũng chỉ vì chuyện đó.

Cô ta còn lân la, kết bạn trên mạng với các nữ bạn bè, đồng nghiệp của tôi để suốt ngày nhắn tin kể lể, bắn tín hiệu "dằn mặt" những ai có tình ý với tôi… Nhiều lúc bế tắc, tôi chỉ muốn bỏ đi đâu đó cho khuây khỏa, có hôm tan giờ làm chẳng muốn về nhà.

Giữa lúc tôi cô đơn, thì tình cờ tôi gặp lại người yêu cũ. Mối tình sinh viên mộng mơ sau nhiều năm gặp lại khiến tôi choáng váng, không tin vào mắt mình. Nhìn cô ấy bước ra từ chiếc ôtô sang trọng, cô ấy thật quyến rũ, kiêu sa...

Không một lời oán trách, tiếc nuối về mối tình xưa, cả tôi và cô ấy ngồi bên nhau nói chuyện như đôi bạn tri kỷ lâu ngày gặp lại. Bao kỷ niệm vui cứ thế ùa về. Hồi đó, nếu như tôi và cô ấy mạnh mẽ hơn, có lẽ chúng tôi đã không chia tay sau khi tốt nghiệp đại học vất vả mưu sinh.

Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy kể, hồi đó chia tay tôi xong mấy năm không yêu ai, lúc vào làm trong một công ty nước ngoài thì gặp gỡ và kết hôn với chồng ngoại quốc. Tuy nhiên, sau 3 năm chung sống hai người quá khác biệt về mọi thứ nên chia tay. Hiện cô ấy đang làm mẹ đơn thân, đang làm chủ của chuỗi cửa hàng thời trang tại nhiều nơi.

Tôi không muốn so sánh giữa vợ và bạn gái cũ, nhưng giữa hai người có sự cách biệt rất lớn. Người yêu cũ của tôi nhẹ nhàng, thông minh và hài hước, còn vợ tôi dù có nhan sắc nhưng vẫn thua xa mọi mặt. Người yêu cũ quan tâm, hiểu tôi, mang đến cảm giác thư thái, còn vợ tôi chỉ "chuốc sầu" thêm cho tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cho đến bây giờ tôi và người yêu cũ thỉnh thoảng lại gặp nhau hôm thì đi cafe, hôm thì ăn trưa với nhau. Tôi thấy rất vui và quý trọng người yêu cũ, tôi đó là người bạn trân quý, mặc dù tôi biết trong lòng cô ấy vẫn có chỗ cho tôi.

Nhiều lúc muốn vợ thay đổi để cuộc sống gia đình êm ấm, nhưng vô vọng, cô ấy lúc thì vâng dạ rút kinh nghiệm rồi vài ngày sau vẫn thế, khi thì đùng đùng nổi giận quy kết tôi có "con khác". Tôi buồn, không muốn nói thêm điều gì.

Cuộc sống gia đình thường xuyên căng thẳng, bế tắc tôi không thể cứ mãi coi người yêu cũ là nơi tâm sự, cân bằng lại cuộc sống. Có cách nào để vợ tôi thay đổi không, tôi có nên ly hôn? Chán vợ, tôi phải làm gì bây giờ?