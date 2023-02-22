Về tình cảm gia đình, trong năm qua, tôi đã phạm một sai lầm rất lớn, đó là phản bội vợ. Đã thế, tôi còn mang tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cho người tình vay. Bây giờ tôi rất hối hận, tôi nghĩ mọi cách tìm người đàn bà kia để đòi lại mà chưa được.

Tôi 40 tuổi, có vợ và một cậu con trai. Hiện tôi đang là kỹ sư cho một công ty cung cấp các dịch vụ hàng không. Công việc trong năm 2019 vừa qua của tôi khá tốt. Hiện, tôi đang được sếp cân nhắc thăng chức, mức lương cũng sẽ cao hơn.

Một người phụ nữ giới thiệu mới ly hôn chồng, đang nuôi con nhỏ, ở cách tôi 100 km kết bạn với tôi. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Tôi kể chuyện giận vợ cho cô ấy nghe. Được cô ấy động viên, tôi rất cảm động. Nói chuyện qua lại hơn hai tuần, chúng tôi hẹn nhau trong khách sạn.

Câu chuyện rắc rối của tôi xảy ra từ tháng trước. Trước đó một tháng, vợ chồng tôi cãi nhau vì chuyện tôi muốn sinh thêm con mà vợ thì không. Suốt một tháng, vợ chồng tôi ban ngày đóng kịch vui vẻ, hạnh phúc trước mặt con, ban đêm, vợ tôi ôm gối ra phòng khách ngủ. Ngủ một mình, tôi trằn trọc, buồn nên lang thang trên mạng tìm người nói chuyện.

Lúc đó, tôi từng có suy nghĩ, sẽ bỏ vợ để đến với cô ấy. Nên khi cô ấy tâm sự muốn đầu tư kinh doanh bất động sản nhưng không có tiền và ngỏ ý mượn tôi thì tôi đồng ý.

Tôi đưa cho cô ấy tất cả bốn lần, mỗi lần 250 triệu đồng. Và không có lần nào tôi ghi giấy nợ. Tôi chỉ chụp lại cảnh cô ấy nhận tiền tôi đưa để làm bằng chứng là cô ấy đã vay tiền mà thôi.

Số tiền đó là khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng chuẩn bị cho con trai học xong cấp 2 sẽ đi du học. Nhận tiền của tôi xong, cô người tình nói đi công tác hai tuần rồi cắt đứt liên lạc.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi biết chuyện. Cô ấy yêu cầu tôi phải đòi được số tiền đã đưa cho người tình vay và trừng phạt tôi bằng cách tiếp tục mang gối ra phòng khách ngủ.

Có hai điều tôi muốn nhờ mọi người tư vấn giúp. Một là, làm sao để chuyện vợ chồng chúng tôi vui vẻ trở lại, vợ lại vào phòng ngủ cùng tôi như xưa. Hai là làm sao tôi có thể lấy được số tiền đã đưa cho cô người tình vay.

Hơn hai tháng qua, tôi đi tìm cô ấy khắp nơi, bằng nhiều cách khác nhau nhưng lúc tôi đến lại không thấy đâu cả. Biết mình bị lừa, nhưng tôi còn đau khổ hơn với bản tra tấn của vợ, bây giờ tìm lại số tiền cũng là cả một vấn đề. Tôi quá dại dột trong những phút ấy mà không biết phải làm sao.