Biết chồng ngoại tình, vợ thản nhiên để anh ta tặng bồ 3 tỷ rồi nắm trọn mưu ‘bắt thóp’ đẩy anh ta ra đường trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi bẽ bàng

Tâm sự 22/03/2023 07:19

Một người vợ đã hi sinh cho chồng suốt 10 năm lại phải chứng kiến điều phản bội đến với mình liên tiếp như thế này hả các chị?

Tôi và chồng kết hôn đã được gần 10 năm. Ngần ấy thời gian sống với nhau, tôi luôn tâm niệm mình phải giữ trọn đạo dâu con với nhà chồng. Phải tôn trọng và hy sinh vì chồng con. Thế nhưng tôi thì vun đắp, còn chồng lại ngang nhiên đạp đổ.

Một năm trở lại đây, công việc của chồng tôi phất lên nhanh chóng. Anh có được những khoản tiền từ các hợp đồng, nhờ đó mà các mối quan hệ được mở rộng và chồng tôi cũng làm quen được với nhiều cô gái khác.

Dĩ nhiên, tôi không thể so sánh với họ về mặt ngoại hình. Bởi lẽ tôi đã trải qua hai lần sinh nở và cùng chồng vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng của những ngày đầu hôn nhân. Vậy nên, tôi không thể nào bằng những cô chân dài khác được.

Vì quá tin và hết lòng vì chồng nên tôi mới sốc khi biết anh đã ngoại tình. Lúc đó tuyệt vọng lắm, tôi còn cầu xin chồng hãy vì con mà nghĩ lại. Đáp lại tôi, chồng lạnh lùng nói anh là đàn ông, năm thê bảy thiếp không phải điều khó chấp nhận.

Biết chồng ngoại tình, vợ thản nhiên để anh ta tặng bồ 3 tỷ rồi nắm trọn mưu ‘bắt thóp’ đẩy anh ta ra đường trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe người đàn ông của mình thốt ra những lời nói đó mà tôi chua xót. 10 năm bên nhau, chúng tôi đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà chồng tôi đành lòng gạt bỏ tất cả để ngoại tình với người con gái khác.

Trước khi nghĩ đến cách cuối cùng, tôi đã tìm gặp bồ của chồng và mong cô ta buông tay. Kết quả, tôi ra về mà đầu ướt sũng vì bị hất nguyên cốc nước vào mặt. Trước khi tôi về, cô ả còn khoe vừa được chồng tôi chuyển khoản cho 3 tỷ tiền tình phí. Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, cuối cùng, tôi nghĩ ra một chuyện mà trước đây chưa bao giờ nảy sinh trong đầu mình.

Tôi gọi điện cho đứa em họ kể hết mọi chuyện và đã nhờ nó giúp mình ra tay. Cậu em tôi rất đẹp trai, có học thức và thành đạt, đúng gu của những cô gái hiện đại bây giờ. Sau một thời gian tiếp cận, em tôi có được lòng tin của ả kia. Ả nói chia tay với chồng tôi để đến với người mà ả cho rằng giàu có, thành đạt lại là trai tân. Tất nhiên, để có được lòng tin đó, chúng tôi cũng phải bỏ ra tiền bạc để mua vài món đồ đắt đỏ.

Lúc đã yêu rồi, em trai tôi mới giả vờ biết quá khứ bất hảo của cô ả kia. Cậu ấy bắt cô ta phải trả lại tôi 3 tỷ mới tha thứ. Nghĩ em tôi giàu có, gia sản có cả trăm tỷ nên bồ của chồng tôi đã trả tiền cho tôi ngay trước mặt người yêu. Cầm tiền trong tay, tôi ra về. Còn em trai tôi thì nói lời chia tay ngay sau đó.

Biết chồng ngoại tình, vợ thản nhiên để anh ta tặng bồ 3 tỷ rồi nắm trọn mưu ‘bắt thóp’ đẩy anh ta ra đường trên người chỉ mỗi chiếc quần đùi bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hôm ấy, khi chồng vừa ra khỏi nhà tắm thì thấy vali xếp thành hàng dài trước hành lang. Anh hỏi tôi có chuyện gì, tôi liền kéo anh ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Đập cửa hồi lâu không được, chồng tôi bèn bỏ đi khi trên người chỉ có mỗi chiếc quần đùi.

Tôi không biết mình có quá đáng hay không, nhưng một người phụ nữ đã bị phản bội thường sẽ làm những chuyện chưa bao giờ nghĩ đến. Giống như tôi, khi mất hết tất cả, tôi buộc phải đòi lại mọi thứ theo cách của mình.

 

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