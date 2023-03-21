Bắt quả tang chồng đưa bồ vào nhà nghỉ, vợ xông vào đánh ghen nhưng nghe hết điều này từ ả bồ, cô sốc đứng run rẩy không nói thành lời

Tâm sự 21/03/2023 20:46

Yêu nhau từ đấy, cô chẳng ngờ đến sau này, hôn nhân của mình lại rơi vào bi thảm đến như vậy. Lần thấy anh chồng ngoại tình là...

Chồng tôi là một người rất yêu vợ. Ngày ấy anh đã mất 2 năm để có được cái gật đầu của tôi. Anh hứa sẽ mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Quả thật từ ngày chúng tôi kết hôn, anh chưa bao giờ để tôi phải chịu khổ.

Tôi mang thai lần đầu, bị dọa sảy thai từ khi đứa con trong bụng mới được 6 tuần. Chồng tôi thấy bác sĩ dặn dò vợ phải kiêng cữ. Thế là cả mấy tháng trời, anh không cho tôi đụng tay vào việc nhà. Thậm chí quần áo giặt xong, tôi mang đi phơi, chồng tôi cũng tranh làm.

Sau khi tôi sinh con, mẹ đẻ lên chơi được vài hôm thì phải về vì bố tôi ở quê bị gãy tay. Vậy là chồng tôi vừa phải đi làm, vừa phải chăm vợ ở cữ. Những lúc đó, tôi thấy mình thật sự quá hạnh phúc. Bởi không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy.

Thấm thoắt cũng 5 năm chung sống với nhau. Vợ chồng tôi cũng có biết bao kỷ niệm. Vậy mà hôm qua, tôi lại đối mặt với một sự thật nghiệt ngã mọi người ạ.

Bắt quả tang chồng đưa bồ vào nhà nghỉ, vợ xông vào đánh ghen nhưng nghe hết điều này từ ả bồ, cô sốc đứng run rẩy không nói thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Gần đây chồng tôi có nhiều thay đổi. Anh thường đi sớm về khuya. Có những bữa đứng ngoài ban công nói chuyện cả tiếng. Tôi thấy lạ nên hôm qua đã theo dõi chồng. Buổi sáng, anh vẫn dậy sớm nấu cơm rồi đưa con đi học. Lúc tôi dậy, anh đã lo xong việc nhà đâu vào đấy cả rồi.

Vì muốn theo dõi chồng, tôi giả vờ có việc nên ra ngoài sớm. Kỳ tình là đứng một góc để đợi anh đi làm sẽ đi theo. Tầm giữa trưa, chồng tôi đi ra từ công ty. Anh rẽ thẳng vào một nhà nghỉ.

Tôi nóng vội muốn đến bắt tại trận nên đã thuê phòng rồi lần theo chồng để đánh ghen. Đi qua cánh cửa phòng ấy, tôi nghe tiếng chồng mình đang cãi nhau rất lớn. Tôi gõ cửa rồi đẩy vào, thấy chồng mình vẫn đang mặc quần áo. Còn cô bồ kia thì quấn hờ hững chiếc khăn tắm.

 Nhìn thấy tôi, chồng lắp bắp giải thích. Anh nói mọi chuyện không như tôi nghĩ. Không để tôi lao vào, cô bồ kia liền hất hàm: “Cô là vợ của anh ấy à? Cô có biết tôi và anh ấy có con rồi không? Trong mối quan hệ này, cô mới là kẻ phá đám”. Tôi nghe mà đứng không vững. Chồng tôi thì sợ có chuyện lớn, bèn kéo vợ ra ngoài để nói rõ ngọn ngành.

Bắt quả tang chồng đưa bồ vào nhà nghỉ, vợ xông vào đánh ghen nhưng nghe hết điều này từ ả bồ, cô sốc đứng run rẩy không nói thành lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi nói đó là người yêu cũ của anh. Cô ta và chồng tôi từng có con, nhưng ngày chia tay, cô ta nói đã bỏ thai rồi đi nước ngoài định cư. Bây giờ về, cô ta lại tống tình chồng tôi. Thậm chí còn uy hiếp nếu không quay lại, sẽ nói hết cho tôi nghe về đứa trẻ kia.

Tôi chạy ra khỏi nhà nghỉ vì không thể chịu được cú sốc ấy. Đồng ý là chồng tôi đáng trách, nhưng nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi thương anh nhiều hơn. Sau hôm qua, chúng tôi đã không nói với nhau câu nào. Cả tôi và chồng đều hiểu, chúng tôi phải có trách nhiệm với đứa bé kia. Nếu kết quả xét nghiệm ADN đúng là con chồng tôi thì tôi phải làm gì đây?

Cưới nhau sau 5 tháng mang bầu, khi vào viện sinh đẻ, con dâu uất ức khi biết bố chồng nằng nặc đưa quý tử đi xét nghiệm ADN

Cưới nhau sau 5 tháng mang bầu, khi vào viện sinh đẻ, con dâu uất ức khi biết bố chồng nằng nặc đưa quý tử đi xét nghiệm ADN

Nghĩ con 'ăn ốc đổ vỏ', con dâu đã phải chịu tai tiếng cùng lời nói cay đắng của gia đình nhà chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 2 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường