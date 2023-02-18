Bị chồng của người tình bắt gian tại giường, đang hoang mang vì cửa phòng bị đập ầm ầm, tôi sốc điếng vì câu nói này

Tâm sự 18/02/2023 21:14

Tôi điếng người khi cửa phòng muốn bung vì tiếng đập, chưa biết tìm cách trốn như thế nào. Không ngờ khi vào được phòng, nhìn biểu hiện của anh ta mà tôi sững sờ.

Tôi 32 tuổi nhưng chưa mặn mà với hôn nhân, vẫn thích rong chơi đã. Chơi chưa chán nên tôi chưa muốn kết hôn. Vì tôi xác định giờ độc thân sao cũng được nhưng lấy vợ rồi là phải tử tế, toàn tâm toàn ý với gia đình.

Chưa muốn kết hôn nên tôi cũng tìm những đối tượng đặc biệt để vui vẻ, những cô nàng phóng khoáng thích yêu đương chơi bời hoặc phụ nữ có chồng rồi nhưng chán chồng muốn phiêu lưu tình ái.

Cách đây 2 tháng tôi quen được Thu, cô nàng đã kết hôn nhưng rất “chịu chơi”, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ thì đêm đó chúng tôi đã qua đêm cùng nhau. Thu bảo chồng thường xuyên xa nhà đi công tác, tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh.

Tôi cười thầm cho rằng ai ngoại tình chẳng biện minh là hôn nhân không tốt đẹp. Nếu chẳng ở được với nhau thì sao không ly hôn đi, rồi đàng hoàng mà chơi bời. Tất nhiên tôi nghĩ trong bụng vậy thôi chứ hôn nhân của Thu thế nào đâu có ảnh hưởng gì đến mình.

Bị chồng của người tình bắt gian tại giường, đang hoang mang vì cửa phòng bị đập ầm ầm, tôi sốc điếng vì câu nói này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi và Thu thường gặp nhau vào cuối tuần vì khi ấy công việc của tôi mới được rảnh rỗi. Phần lớn thời gian của buổi hẹn hò chúng tôi ở trong khách sạn. Có phải yêu đương dông dài đâu, cứ tập trung vào chuyện chính thôi. Sau đó lại ai về nhà nấy, tôi với Thu cũng không liên lạc trò chuyện tâm sự nhiều, có lẽ vì vậy mà chồng Thu không phát hiện ra.

Cuối tuần vừa rồi như thường lệ, tôi và Thu lại hẹn hò ở khách sạn quen. Hai đứa đang “tưng bừng” thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập. Tôi với Thu đều giật mình kinh hãi. Hỏi có phải nhân viên lễ tân không thì một giọng đàn ông cất lên: “Tôi là chồng Thu đây”.

Đã từng qua lại với vài người phụ nữ có chồng nhưng chưa lần nào tôi bị đánh ghen tại trận thế này. Phen này thì phải làm sao đây? Anh ta dẫn thêm vài người đến thì tôi làm sao chạy thoát được? Chẳng may lại quay video đăng tùm lum lên mạng thì tôi biết giấu mặt vào đâu?

Trong đầu tưởng tượng ra nhiều khả năng xấu khiến tôi sợ toát mồ hôi hột. Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chơi với dao nhiều thì cũng có bữa đứt tay. Lần này mà thoát nạn, tôi thề sẽ chỉ qua lại với phụ nữ độc thân thôi cho an toàn.

Bị chồng của người tình bắt gian tại giường, đang hoang mang vì cửa phòng bị đập ầm ầm, tôi sốc điếng vì câu nói này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh ta đập cửa ầm ầm, tôi sợ kéo đám đông tới nên đành phải mở cửa ra, cũng chẳng còn cách nào khác. Cứ nghĩ phải ăn ngay quả đấm vào mặt nên vội trốn, ai ngờ chồng Thu vô cùng bình tĩnh. Anh ta bước vào phòng còn cẩn thận khép cửa lại, mà điều lạ là anh ta chỉ đi một mình.

Vào phòng, anh ta nhìn vợ rồi bình thản hỏi một câu khiến tôi phải há hốc:

- Xong chưa em, đi về thôi, con đang đòi em đấy. Lần sau đi đâu thì phải sắp xếp cho chu đáo, anh đã dặn đi dặn lại là con ốm thì không được đi đâu cơ mà. Đây là lần cuối cùng ai nhắc đến việc này đó.

Xin hỏi có người chồng nào bắt quả tang tại giường vợ ngoại tình mà lại phản ứng như chồng Thu không? Anh ta không hề nhìn tôi 1 cái, coi như tôi vô hình. Thấy Thu luống cuống mặc quần áo, thậm chí anh ta còn lấy váy cho vợ, kéo khóa váy cho Thu đàng hoàng, xách túi giúp cô ấy. Rồi vợ chồng họ dẫn nhau ra về.

Ra đến cửa, Thu mới bảo tôi thế này: “Xin lỗi anh nhé, em về trước đây, hẹn anh hôm khác”. Tôi sốc đến hóa đá, không nói được lời nào, ngẩn ngơ nhìn hai vợ chồng họ ra khỏi phòng khách sạn. Còn lại một mình mà tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ.

Tình cảm vợ chồng họ hình như là không có vấn đề gì, con Thu hơn 2 tuổi thì phải, không nhỏ nhưng cũng chưa lớn lắm, chắc vậy nên mới khóc đòi mẹ.

Thoát nạn đánh ghen trong gang tấc, tối ấy tôi gọi điện cho Thu hỏi rõ nguồn cơn. Thu trả lời ấp úng

Sau vài lần đánh ghen thì anh chồng kia chấp nhận sống chung với lũ. Nguyên nhân cũng chỉ vì con, không muốn con thiếu thốn tình cảm và chắc cũng ngại xấu mặt nếu ầm ĩ ly hôn. Quan trọng là không nhưng qua mấy câu của cô ấy thì tôi có thể đoán được thế này. Thu cưới anh chồng vì mang bầu trước. Khổ nỗi có chồng có con rồi cô nàng vẫn không bỏ được tính trăng hoa, lẳng lơ đã ăn vào máu. thể khiến vợ thay tính đổi nết.

Chẳng rõ anh ta có bồ bên ngoài không nhưng Thu bảo về nhà vẫn rất bình thường với vợ, vui vẻ thì hai người cũng vẫn lên giường với nhau. Tuy nhiên Thu làm gì, đi đâu với ai anh ta không hề ghen tuông. Bởi vậy mà cô nàng không phải giấu giếm. Anh ta đọc được tin nhắn chúng tôi hẹn hò tại khách sạn này nên mới đến tìm.

Thật sự là không thể tin nổi. Anh ta cứ như mấy người phụ nữ bất lực trước việc chồng ngoại tình, sống bên nhau cũng chỉ vì con vậy! Trên đời này đúng là không thiếu chuyện lạ, tôi cùng là đàn ông mà không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta. Cam tâm bị cắm sừng, dùng chung vợ với nhiều người khác!

Tự dưng tôi thấy mất niềm tin vào phụ nữ quá. Nghĩ đến kết hôn mà tôi lo lắng, lỡ sau này vớ được cô vợ như Thu thì sao?

 

Đang ‘tưng bừng’ với người yêu thì bị chồng bắt gian tại giường, việc anh ta làm khiến tôi há hốc kinh ngạc

Đang ‘tưng bừng’ với người yêu thì bị chồng bắt gian tại giường, việc anh ta làm khiến tôi há hốc kinh ngạc

Đầu óc tôi cứng đờ không nghĩ được gì, phen này không biết chạy đằng nào cho thoát. Cánh cửa hé mở ra và...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 38 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường