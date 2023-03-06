Bắt quả tang vợ đẹp ngoại tình nhưng không đánh ghen, âm thầm làm việc này, chồng khờ khạo khiến vợ ‘hóa dại’ vì quá tàn nhẫn

Tâm sự 06/03/2023 07:22

Cũng vào lúc ấy, chồng bắt đầu đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn mà nhân tình hú hí với vợ. Nhưng anh có cách trả thù này...

Đàn bà ngoại tình như chị không mong được tha thứ. Nhưng chị chưa bao giờ nghĩ sẽ bị đối xử tàn nhẫn như vậy khi bị chồng phát hiện vợ ngoại tình. Cứ tưởng anh là người hiền lành nhưng nào ngờ lại làm ra những điều này khiến chị uất ức cả đời.

 

Chị là người phụ nữ giỏi giang. Từ nhỏ gia đình đã khó khăn nên chị luôn phấn đấu vươn lên với mong muốn có thể cho cha mẹ cuộc sống đủ đầy. Cuối cùng, công sức học hành của chị cũng được đền đáp xứng đáng.

Chị tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học danh tiếng, rồi được mời về làm ở một công ty liên kết với nước ngoài. Nhờ bản lĩnh, chị được thăng chức giám đốc chỉ sau 3 năm làm việc. Có thể nói chị được rất nhiều người tôn trọng, kính nể.

Bắt quả tang vợ đẹp ngoại tình nhưng không đánh ghen, âm thầm làm việc này, chồng khờ khạo khiến vợ ‘hóa dại’ vì quá tàn nhẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào năm ngoái chị gặp anh, người đàn ông thật thà, chất phác trong bữa tiệc họp lớp. Khi đó chị uống say và được anh đưa về tận nhà. Sau đó cả hai liên lạc qua lại rồi chính thức hẹn hò, không lâu sau thì cưới. Chị yêu anh vì cái tính hiền lành, chân chất. Anh không kiếm tiền giỏi bằng chị, công việc cũng nhàn hơn nên ngoài việc ở công ty, anh còn coi sóc việc nhà.

Chị là người phụ nữ giỏi giang, bên ngoài tiếp xúc với nhiều người đàn ông bản lĩnh. Còn chồng chị thì cứ giậm chân tại chỗ, không thăng tiến. Vả lại mọi việc quan trọng đều do chị quyết định, chứ anh ít đưa ra ý kiến. Cũng vì vậy mà chị dần chán nản.

Nhiều lần mệt mỏi với công việc, chị muốn có một người để dựa vào, để đỡ đần, nhưng anh lại không giúp được gì. Mỗi lần chị tâm sự, anh chỉ ậm ừ. Và rồi chị gặp Thành, đối tác của công ty. Thành là người đàn ông ấm áp, giỏi giang lại hiểu chuyện. Ở bên Thành, chị có cảm giác được che chở, bảo vệ. Thế là chị bắt đầu ngoại tình.

Bắt quả tang vợ đẹp ngoại tình nhưng không đánh ghen, âm thầm làm việc này, chồng khờ khạo khiến vợ ‘hóa dại’ vì quá tàn nhẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một lần, chồng vô tình đọc được những dòng tin nhân tình nhắn cho vợ. Anh im lặng, không nói gì. Anh chỉ âm thầm theo dõi, chụp hình cả hai rồi gửi đến công ty, gửi về nhà cho cha mẹ, anh em của chị.

 

Từ đó ai cũng biết chị ngoại tình, danh dự của chị bị tổn thương nặng nề. Chị không dám đến công ty vì sợ ánh mắt dị nghị của mọi người. Không dám về thăm gia đình vì sợ cha mẹ khóc lóc, trách mắng. Chị dần thu mình lại, sống khép kín hơn.

Không dừng lại ở đó, anh còn làm điều tàn nhẫn này. Mỗi lần vợ chồng quan hệ, đến cao trào thì anh lại bỏ ngang. Hành động này dần dần khiến chị bị lãnh cảm, rồi dẫn đến trầm cảm nặng. Chị không kiểm soát được hành động mà đập phá đồ đạc trong nhà, tự làm mình bị thương. Bác sĩ chẩn đoán chị bị tâm thần. Đây là cách chồng trả thù vợ ngoại tình mà chị không bao giờ ngờ tới.

 

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng lẽ nhắn con dâu để thứ này dưới giường, đêm ấy trong phòng có tiếng động không thôi, bà lên tận phòng vạch mặt khiến con trai bẽ bàng

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng lẽ nhắn con dâu để thứ này dưới giường, đêm ấy trong phòng có tiếng động không thôi, bà lên tận phòng vạch mặt khiến con trai bẽ bàng

Bà bước thẳng lên phòng mặc con trai đang run rẩy sợ hãi, rồi dắt tay xuống một ả bồ nhí đang thấp thỏm không hơn không kém.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 29 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 11 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 42 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 50 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường