Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng lẽ nhắn con dâu để thứ này dưới giường, đêm ấy trong phòng có tiếng động không thôi, bà lên tận phòng vạch mặt khiến con trai bẽ bàng

Tâm sự 06/03/2023 07:12

Bà bước thẳng lên phòng mặc con trai đang run rẩy sợ hãi, rồi dắt tay xuống một ả bồ nhí đang thấp thỏm không hơn không kém.

Hân may mắn khi được làm dâu trong một gia đình có mẹ chồng dễ tính, hiện đại và rất tâm lý. Vì mẹ Hân mất khi cô còn nhỏ nên từ lâu cô đã xem mẹ chồng như mẹ ruột của mình. Cô luôn tâm sự những chuyện thầm kín với mẹ chồng mà không cần phải e dè bất cứ thứ gì. Ngày Hân mang thai, cô lại càng được mẹ chồng yêu thương nhiều hơn. Từ ngày có con dâu, mẹ chồng quên luôn việc chăm sóc cho đứa con trai quý báu.

Một ngày, Hân phát hiện chồng ngoại tình. Cô nước mắt ngắn dài đi mách lại với mẹ chồng. Bà tức giận đùng đùng và bảo sẽ cho con trai và ả nhân tình kia một bài học nhớ đời. Vậy là bà xúi giục con dâu bỏ chiếc máy ghi âm xuống nệm, không để cho anh phát hiện rồi giả vờ về nhà mẹ đẻ vài ngày nghỉ dưỡng. Hân hơi bất ngờ vì mẹ chồng lại có hành động như vậy, cô sốt ruột hỏi.

- Chồng con ngoại tình, mà mẹ lại còn kêu con về nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng, sao con có thể tạo cơ hội cho anh ấy được?

- Con bình tĩnh đi, mẹ sắp xếp hết rồi, chuyện này mẹ sẽ ra tay để đòi lại công bằng cho con.

Thấy mẹ chồng quả quyết, Hân đành phải ngậm ngùi nghe theo và về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Đúng như những gì bà dự liệu, ngày Hân đi, anh vui như mở cờ trong bụng, liền nhỏ to điện thoại khoe mẽ với ả nhân tình kia.

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng lẽ nhắn con dâu để thứ này dưới giường, đêm ấy trong phòng có tiếng động không thôi, bà lên tận phòng vạch mặt khiến con trai bẽ bàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Con vợ xấu xí của anh về nhà mẹ đẻ đến tận 3 ngày lận. Thời gian này anh sẽ dành hết cho em.

Vậy là mẹ chồng trở thành gián điệp trong phi vụ khó nhằn này. Bà quan sát kỹ những nhất cử nhất động của con trai khi con dâu vắng nhà. Hôm đó, anh chờ đến khi bà đi ngủ rồi điện thoại cho nhân tình đến nhà hành sự để không phải ra ngoài tốn kém. Tưởng mẹ đã ngủ say, anh hí hửng ngồi ở phòng khách xem tivi và chờ cô nhân tình nóng bỏng đến.

Bà biết hết những dự tính của con trai nên hôm đó uống rất nhiều cà phê khiến tinh thần của bà vô cùng tỉnh táo để chứng kiến màn kịch hay của con trai. Bỗng lúc nửa đêm, bà nghe được tiếng mở cửa rồi tiếng thầm thì của con trai nhưng vẫn nằm im không chút động tĩnh. Một lúc sau, bà điện thoại cho anh.

- Xuống phòng khách mẹ có chuyện muốn nói với con. Đưa luôn ả nhân tình đó nữa.

Anh hốt hoảng, liền dập máy rồi giục nhân tình thay đồ. Anh nhanh chóng chạy xuống phòng khách, quả thật bà đang ngồi đợi anh.

- Khuya rồi sao mẹ chưa ngủ? Mẹ kêu con dậy có chuyện gì không?

- Còn con nhỏ cướp chồng kia đâu? Mẹ đã nói là đưa nó xuống luôn mà.

Anh cười gượng rồi chối.

- Cô nào mẹ, làm gì có cô gái nào trong nhà mình lúc đêm hôm như vậy.

Bà không nói không rằng đi thẳng lên phòng anh, lấy chiếc máy ghi âm rồi tiện thể lôi ả nhân tình kia xuống. Anh tái mặt, đứng như trời trồng. Ả nhân tình cũng run lên bần bật, rồi lắp bắp nói.

Biết con trai ngoại tình, mẹ chồng lặng lẽ nhắn con dâu để thứ này dưới giường, đêm ấy trong phòng có tiếng động không thôi, bà lên tận phòng vạch mặt khiến con trai bẽ bàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

- Con đi công chuyện rồi ghé ngang chơi thôi. Không có chuyện gì đâu bác.

- Con xem bác là con nít 2 tuổi, hay là bà già lú lẫn mới nói vậy đúng không? Ai đời lại đến thăm nhà vào khuya khoắt vầy, với lại nam nữ ở trong phòng mà không có chuyện gì cũng lạ lắm đó.

Bà nói xong, Hân cũng vừa về kịp, là bà gọi cho cô. Thấy vợ, anh vô cùng xấu hổ cúi gầm mặt không dám nhìn mặt cô. Cô đau khổ khi thấy ả nhân tình trong nhà. Mẹ chồng bật chiếc máy ghi âm lên, giọng của anh và ả vang lên kèm theo những tiếng rên rỉ không dứt. Hân không chịu được liền lao đến đánh liên tục vào người anh, nhưng anh vẫn đứng chết trân. Không còn chối cãi được nữa, ả nhân tình xấu hổ lủi thủi ra về. Lúc này, anh mới quỳ rạp xuống chân vợ cầu xin tha thứ. Mẹ chồng lên tiếng.

- Nó là chồng con, mẹ cho con toàn quyền xử lý.

Nói xong bà đi lên phòng. Hân thầm cảm ơn mẹ chồng đã giúp chị dạy cho người chồng lăng nhăng này một bài học nhớ đời.

Chồng đang ân ái với tình nhân trong khách sạn, vợ đến tới nơi nhưng không làm gì cả, để rồi sáng hôm sau, cả nhà giật mình với tiếng hét của con trai trong phòng

Chồng đang ân ái với tình nhân trong khách sạn, vợ đến tới nơi nhưng không làm gì cả, để rồi sáng hôm sau, cả nhà giật mình với tiếng hét của con trai trong phòng

Khi đang làm chuyện ấy, anh giật mình khi thấy vợ đứng ngay trước cửa nhưng không làm gì cả, 'em chỉ tình cờ đi ngang qua cho biết'...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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