Bắt quả tang chồng đang 'ân ái' với nhân tình trong phòng ngủ, vợ lẳng lặng đi pha trà, nhấm nháp rồi hành động tiếp theo

Tâm sự 07/02/2023 03:40

Với linh cảm của một người phụ nữ, tôi biết có lẽ chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy.

Kể ra thì tôi là người có lỗi trước. Tôi không có khả năng làm mẹ. Ngay từ khi quen nhau, chồng tôi cũng biết rõ điều này. Hồi ấy, anh chấp nhận khuyết điểm này của tôi. Còn nói nếu không thể sinh con được, chúng tôi có thể chọn phương án xin con nuôi. Nói là vậy nhưng sau khi kết hôn, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm, ánh mắt của anh lại ánh lên vẻ tiếc nuối. Có lần tôi chủ động rủ chồng đến những làng trẻ mồ côi để xin con, anh lại nói bản thân chưa sẵn sàng có con.

Hôn nhân không con cái làm chúng tôi sống trong không khí ngột ngạt. Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình hay đi sớm về khuya. Điện thoại thì lúc nào cũng ở bên cạnh, trong khi trước đây, về đến nhà là chồng tôi không quan tâm đến điện thoại.

Với linh cảm của một người phụ nữ, tôi biết có lẽ chồng đã có mối quan hệ ngoài luồng. Chỉ là không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh như vậy. Hôm vừa rồi, tôi có lịch về nhà mẹ đẻ và ở lại qua đêm. Có điều ăn cơm tối xong, tôi nhớ ra mình phải về nhà lấy chút đồ.

Bắt quả tang chồng đang 'ân ái' với nhân tình trong phòng ngủ, vợ lẳng lặng đi pha trà, nhấm nháp rồi hành động tiếp theo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đến nhà, mở cửa ra thì không thấy ai, chỉ nghe tiếng động lạ trong phòng ngủ. Tôi hé cửa ra thì phát hiện chồng mình đang gần gũi với một người phụ nữ lạ. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại đủ bình tĩnh để ra ngoài, pha một tách trà ấm rồi đợi họ xong việc.

Khi chồng ra khỏi phòng ngủ, thấy tôi đang ngồi ở phòng khách, anh lắp bắp hỏi tôi về từ lúc nào. Còn cô gái kia thì vơ vội quần áo rồi bỏ về. Trước mặt chồng, tôi đề nghị ly hôn. Thế nhưng chồng tôi không đồng ý, anh bảo đã thỏa thuận với cô gái kia. 

Cô ta cần tiền, chúng tôi thì cần con. Chỉ cần cô ta có thai, chúng tôi sẽ có trách nhiệm chăm sóc đến lúc sinh nở. Sinh con xong, chúng tôi sẽ có toàn quyền nuôi dưỡng. 

Điều khiến tôi băn khoăn là có nên tin lời chồng hay không. Suy cho cùng thì tôi vẫn còn yêu và muốn sống với anh. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với.

 

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Lỡ miệng chê khả năng 'chăn gối' của chồng không bằng người cũ, phản ứng của anh ấy ngay sau đó khiến tôi hãi hùng

Tại sao cuối cùng một kẻ lăng nhăng như anh ta lại có kết hậu như thế. Còn tôi lại chọn lấy một người đàn ông vừa nghèo, vừa xấu mà tôi lại không hề yêu? Những suy nghĩ ấy cứ giày vò khiến tâm trạng tôi rối bời điên đảo.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 4 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt