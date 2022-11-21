Bất ngờ gặp con dâu cũ mang bầu 8 tháng, mẹ chồng càng choáng hơn nữa khi thấy anh trai khoác tay đi ra và sự thật giấu kín 4 năm nay

Tâm sự 21/11/2022 13:19

Chắc sẽ không ai ngờ sự thật dở khóc dở cười của nhà tôi, chứng kiến cảnh con dâu cũ bầu bì và anh trai làm chuyện này mà chúng tôi...

Thứ 5 vừa rồi, tôi đưa mẹ đi làm đẹp, bởi từ lâu bà không được đến thẩm mỹ viện. Bây giờ anh trai tôi có tiền, mỗi tháng cho mẹ hơn 20 triệu, bà cần phải chăm sóc bản thân để được đẹp hơn.

Khi bước vào thẩm mỹ viện, hai mẹ con tôi thật sự choáng khi thấy anh trai tôi tình tứ khoác tay chị dâu cũ đi ra. Cái bụng bầu chừng 8 tháng của chị ta đập thẳng vào mắt mẹ con tôi. Có vẻ chị ta đi massage bụng bầu. Phải mất một lúc mẹ tôi mới trấn tĩnh được.

Anh trai tôi bảo con gái rất cần có mẹ và một gia đình hạnh phúc, vì thế anh ấy muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đã từng đổ vỡ. Mẹ tức giận nói nếu anh tôi không giàu có như bây giờ thì chị dâu cũ có chịu quay lại không?

Bất ngờ gặp con dâu cũ mang bầu 8 tháng, mẹ chồng càng choáng hơn nữa khi thấy anh trai khoác tay đi ra và sự thật giấu kín 4 năm nay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Câu hỏi đó khiến anh tôi im lặng, còn chị Thanh thì nói thẳng thừng là rất xấu hổ, không dám quay lại với người chồng cũ thành đạt. Nhưng vì nhiều tháng nay anh tôi cứ bám theo và nài nỉ làm chị xiêu lòng.

Chị bảo đang mang bầu con của người đàn ông khác nên không xứng đáng với anh tôi. Chị Thanh nói đã nhiều lần rời bỏ anh tôi nhưng lần nào cũng bị tìm thấy.

Anh tôi thì nói sau khi ly hôn 1 năm, chị Thanh tìm đến gặp anh tôi và cho anh mượn 500 triệu để làm ăn. Mỗi khi anh tôi gặp khó khăn gì, chị lại tìm cách giúp đỡ, dù hai người đã không còn là vợ chồng.

Đến khi anh tôi thành đạt, chị mới yên tâm đi bước nữa, nào ngờ bầu mới được 4 tháng thì người chồng tai nạn mất. Khi biết chị Thanh đang rất đau khổ, anh tôi đã đến động viên và xin được đón mẹ con chị ấy về sống chung.

Dù chị Thanh có công rất lớn trong sự nghiệp của anh tôi nhưng mẹ vẫn phản đối, vì không thể chấp nhận người con dâu đang mang thai con của người đàn ông khác sống trong gia đình chúng tôi.

Theo mọi người, bây giờ gia đình tôi có nên chấp nhận chị Thanh quay trở lại không? Chuyện anh chị ly hôn liệu có phải nguyên nhân đến từ mẹ tôi không? Sao tôi cảm thấy hai anh chị còn yêu thương nhau lắm dù hai người đã ly hôn 4 năm nay rồi.

 

Hí hửng vì sắp có cháu, tôi điêu đứng chứng kiến toàn bộ tính toán của con dâu mới với chồng, nghẹn ngào bật khóc

Hí hửng vì sắp có cháu, tôi điêu đứng chứng kiến toàn bộ tính toán của con dâu mới với chồng, nghẹn ngào bật khóc

Tôi không thể ngờ con dâu có kế hoạch hành động này, chúng nó đã không thương xót mẹ già và mưu tính khủng khiếp.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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