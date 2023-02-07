Tôi với Ngọc chơi với nhau từ những ngày vào đại học. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nghiệp và cùng trọ chung xóm trọ nên thân nhau như chị em gái. Khác với tôi có hình thức trung bình, Ngọc xinh gái lắm, cô ấy lại khéo miệng, ăn nói ngọt ngào nên lúc nào cũng có hàng tá đàn ông vây quanh. Sau khi ra trường đi làm, Ngọc mau chóng kết hôn cùng với một người đàn ông ở Hà Nội. Nhưng sau 2 năm, họ lại mau chóng ly hôn khi chưa có con cái gì. Nghe Ngọc kể, họ ly hôn vì chồng ngoại tình.

Tính tới thời điểm này, Ngọc – bạn thân của tôi đã sinh em bé được 10 ngày rồi. Nhưng từ lúc con trai Ngọc chào đời cho đến nay, mỗi lần sang nhà nhìn mặt thằng bé mà tôi sốc lên sốc xuống.

Sau khi vợ chồng tôi làm đám cưới xong, thi thoảng tôi cũng rủ Ngọc sang nhà ăn uống. Chồng tôi rất thoải mái với vợ bạn, coi bạn thân của vợ cũng như bạn mình nên rất quan tâm. Ngọc cũng rất quý mến anh và thường tâm sự với 2 đứa rất nhiều chuyện riêng tư.

Sau lần lỡ dở ấy, Ngọc quyết định sống độc thân và thề không bao giờ lấy chồng nữa. Nhiều lúc thương cô ấy 1 mình lẻ bóng, tôi động viên Ngọc nên mở lòng nhưng cô ấy cứ bảo khó tìm được người phù hợp nên tốt nhất cứ sống độc thân.

Tới năm rồi Ngọc thông báo có bầu khiến tôi rất ngạc nhiên. Mãi không thấy Ngọc chịu công khai bố đứa trẻ là ai nên tôi tò mò lắm nhiều lần hỏi vặn vẹo Ngọc về bố đứa bé trong bụng. Song lần nào Ngọc cũng bảo riêng chuyện này xin giữ là bí mật riêng của mình. Thấy tôi cứ gặng hỏi mãi, anh xã tôi cũng bảo nên tôn trọng quyền riêng tư của Ngọc. Dù là bạn thân của nhau nhưng nếu Ngọc không muốn chia sẻ thì tôi cũng đừng ép cô ấy phải nói ra. Nhiều lần gặng hỏi mãi Ngọc chỉ tiết lộ cô ấy qua qua là cô ấy xin tinh trùng đông lạnh của một người đàn ông và thụ tinh ống nghiệm để sinh con, làm mẹ đơn thân.

Thương bạn mang bầu đơn thân, tôi thường xuyên qua lại chăm sóc cho Ngọc. Cứ nhà có món gì ngon, tôi mang qua cho cô ấy ăn. Hay mỗi khi đi khám thai định kỳ, tôi cũng thu xếp đưa đi. Chồng tôi cũng thương cô ấy bầu bí một mình nên thường nhắc vợ để ý, giúp đỡ bạn thân nhiều hơn.

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Những ngày Ngọc sinh con, biết cô ấy 1 thân 1 mình ở trên này, tôi lại đưa vào viện đi đẻ và chạy đi chạy lại chăm sóc cho. Nhưng lúc bế trên tay đứa con trai nhỏ của Ngọc mới chào đời, tôi chết chân tại chỗ vì nhìn đứa bé giống hệt chồng mình.

Thậm chí mấy hôm nay Ngọc đã từ viện về nhà riêng ở cữ nhưng mỗi lần mang cơm cữ qua nhà cho bạn, cứ nhìn mặt thằng bé mỗi ngày một lớn hơn, tôi lại ám ảnh và dấy lên nỗi ngờ vực. Có khi nào Ngọc xin tinh trùng đông lạnh của chồng tôi để sinh bé không? Có khi nào chính anh xã tôi là cha đứa bé? Thật không thể tin nổi tôi lại rơi vào tình cảnh này.

Sao cô ấy vận động được chồng tôi cho tinh trùng và làm tinh trùng đông lạnh từ lúc nào mà tôi không hề biết vậy? Tôi có nên hỏi thẳng 2 người họ không? Nếu xin tinh trùng của chồng tôi thì tức là 2 người họ phải trải qua cả một quá trình vào viện lấy mẫu và sàng lọc phải không hả mọi người? Có ai hiểu gì về trữ lạnh tinh trùng không?