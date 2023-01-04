Bận bịu ngày đêm chăm con nhỏ còn chồng thản nhiên 'mèo mả gà đồng', khi biết danh tính 'tiểu tam' càng không ngờ tới

Tâm sự 04/01/2023 09:09

Bố mẹ chồng tôi biết chuyện liền sang nhà thông gia để nhận trách nhiệm, bảo ban con trai sang xin lỗi vợ, cam kết không để xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa…

Tôi kết hôn được 2 năm, thời gian đầu chung sống tôi rất hạnh phúc và tin tưởng chồng. Vợ chồng tôi đi đâu có nhau, hòa hợp về mọi mặt, có điều gì cũng chia sẻ cùng nhau. Đến mức, điện thoại không bao giờ cài đặt mật khẩu, dùng chung thoải mái.

Cuối năm ngoái, trong một lần ngồi với chồng, thấy điện thoại của anh ấy tới tấp tin nhắn đến. Chồng tôi không đọc và dửng dưng nói: "Chắc là tin nhắn rác ấy mà, khả năng nhiều là chèo kéo, lừa đảo". Lúc sau có cuộc gọi điện đến, hiện tên là Minh, vài lần mà chồng tôi vẫn mặc kệ. Anh ấy không nghe máy và nói là người đồng nghiệp cùng công ty, nhờ một việc hẹn mai làm hộ rồi mà cứ gọi điện thúc giục.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, vốn không bao giờ kiểm tra điện thoại chồng nhưng lần này nhân lúc chồng chủ quan đi vệ sinh, tôi mới mở điện thoại ra xem thử ai nhắn, gọi. Tôi choáng váng khi đọc một loạt tin nhắn của người phụ nữ khác nhắn tới: "Anh yêu đang làm gì đấy? Có nhớ em không? Mai chúng ta cùng đi ăn trưa ở chỗ mọi khi nhé!"…

Bận bịu ngày đêm chăm con nhỏ còn chồng thản nhiên 'mèo mả gà đồng', khi biết danh tính 'tiểu tam' càng không ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Với bằng chứng rõ ràng, chồng tôi không thể chối cãi được nên đành thú nhận đã cặp với một cô gái còn trẻ mới được hơn 1 tháng, cô ta chưa biết chồng tôi đã có vợ. Chồng tôi thừa nhận mối quan hệ sai trái, giải thích là do "say nắng" nhất thời, vượt qua giới hạn. Anh ấy hứa cắt đứt quan hệ với người ngoài và mong tôi tha lỗi. Dù giận chồng, song tôi đành phải cho qua vì đang mang bầu, không muốn con bị ảnh hưởng.

Lúc tôi sinh con 6 tháng, bận bịu chăm con nhỏ thì chồng tôi lại lén lút cặp bồ. Lần này chồng tôi cặp với người đang làm mẹ đơn thân cho an toàn, tránh bị phát hiện. Chồng tôi lén giấu tiền để chu cấp cho hai mẹ con nhân tình 10 triệu một tháng. Khi tôi biết chuyện anh ta lại đổ cho tôi chỉ biết con, không quan tâm đến chồng, anh ta phải tìm người bên ngoài để thỏa mãn chuyện chăn gối.

Chồng ngoại tình lần hai, tôi làm ầm lên, bế con về nhà ngoại ở. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện liền sang nhà thông gia để nhận trách nhiệm, bảo ban con trai sang xin lỗi vợ, cam kết không để xảy ra chuyện tương tự thêm lần nào nữa… Cả hai bên thuyết phục, cùng với thái độ tỏ ra ăn năn của chồng nên tôi lại một lần nữa tha thứ.

Sau hôm đó, chồng tôi đã thay đổi hẳn, quan tâm tới vợ con, đi làm về đúng giờ. Mọi khoản thu nhập đều chia sẻ với vợ và đưa đầy đủ cho vợ... Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài, tôi sốc nặng khi phát hiện chồng ngoại tình lần 3, lần này là người phụ nữ đang tuổi hồi xuân, rất thành đạt và đang có chồng con, nhưng lại hơn chồng tôi tới 6 tuổi. Thấy chồng quá chỉn chu nên mới nảy sinh nghi ngờ, tôi nhờ người bám theo thì mới phát hiện được chồng ngoại tình. Họ rất ít liên lạc với nhau, chỉ khi cần là tới khách sạn gặp nhau.

Bận bịu ngày đêm chăm con nhỏ còn chồng thản nhiên 'mèo mả gà đồng', khi biết danh tính 'tiểu tam' càng không ngờ tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hết lần này đến lần khác chồng làm tôi phải đau khổ, dằn vặt. Tôi đã không biết bao lần chẳng màng ăn uống, thức trắng đêm, chỉ nằm khóc vật vã trong phòng. Người chồng mà tôi hết mực yêu thương giờ hiện nguyên hình là kẻ lăng nhăng, hư hỏng và còn cặp kè với phụ nữ hơn tuổi. Tôi đã quá sức chịu đựng và không còn muốn chung sống với anh ta nữa. Tôi có nên vì con mà tiếp tục tha thứ cho chồng hay là thẳng thừng chia tay?

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh ngòm xộc vào mũi, tôi càng sốc óc bởi hành động quái gở của chồng

Vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi tanh ngòm xộc vào mũi, tôi càng sốc óc bởi hành động quái gở của chồng

Tôi cứ điên cuồng làm việc, mong muốn sẽ đỡ được phần nào cho chồng. Nhưng sức người có hạn, cũng đến lúc tôi phải áp lực và mệt mỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài