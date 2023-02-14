Đang quấn quýt với chồng bạn thì cô ấy trở về, vội vàng trốn vào tủ quần áo, suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi nhục nhã khi chứng kiến điều ấy

Tâm sự 14/02/2023 18:20

Ngẫm nghĩ cho hoàn cảnh của mình mà tôi quá buồn, hoàn cảnh đưa đẩy khiến tôi dở khóc dở cười không biết nên làm thế nào.

Vợ chồng tôi ly hôn cách đây 2 năm rồi, khi đó tôi rất buồn và đau khổ. Anh ta có vợ bé ở bên ngoài và có con riêng với nhau nữa. Còn tôi thì cưới mấy năm không có con.

Trước kia tôi bị u nang phải cắt một bên buồng trứng, còn một bên nhưng cứ bầu là sảy không giữ được. Chuyện đó làm vợ chồng tôi sống với nhau mà chẳng có hạnh phúc. Thế rồi bọn tôi ra tòa sau khi chồng tuyên bố chọn vợ bé và con riêng của anh ta.

Tôi cũng được chia cho căn nhà, nhưng sống một mình thật sự tẻ nhạt, buồn tủi kinh khủng. Cũng may tôi có cô bạn rất thân tên Thục lúc nào cũng ở bên động viên an ủi.

Thỉnh thoảng tôi cũng hay sang nhà nó ăn uống với gia đình cho vui. Thục có chồng và 2 đứa con rất xinh xắn. Tôi đến nhà nó chơi cũng chỉ vì thèm cái không khí ấm áp, hạnh phúc của nhà nó mà mình không có.

Đang quấn quýt với chồng bạn thì cô ấy trở về, vội vàng trốn vào tủ quần áo, suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi nhục nhã khi chứng kiến điều ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng từ đó xảy ra một chuyện khiến giờ tôi rất đau khổ, khó nghĩ vô cùng. Chẳng là chồng Thục có tình ý với tôi. Một lần không kìm chế được tôi với anh đã đi quá giới hạn với nhau. Dù biết việc đó vô cùng có lỗi với bạn nhưng tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình.

Tôi đã cố gắng hứa sẽ không làm điều xấu hổ với chồng bạn nữa, nhưng lại bị anh ấy chèo kéo, dụ dỗ. Thế là mỗi lần nhớ nhau chúng tôi lại lén lút hẹn hò ra nhà nghỉ ôm ấp chán rồi về.

Trước mặt Thục, bọn tôi luôn giữ khoảng cách và không tỏ vẻ quá thân nên nó không nhận ra.

Hôm rồi tôi mua được ít tôm hùm ngon nên mang sang nhà nấu nướng cùng ăn. Nhưng đến nơi mới biết Thục phải đi trực ca đêm. Lúc tôi đang chế biến món tôm ở bếp thì anh đi xuống, bất ngờ ôm chặt tôi bảo:

“Nhớ em quá!”

“Ôi anh, bọn trẻ nhìn thấy bây giờ”

“Anh lùa nó lên gác hết rồi”

Thế là anh cứ hôn tôi ngấu nghiến đến mức không kiềm chế được, anh hối hả giục:

“Vào phòng đi em”

Anh kéo tôi vào phòng của vợ chồng mình, rồi đẩy tôi ngã xuống giường. Mới ôm hôn được có 2 phút thì bọn tôi đứng cả hình khi nghe tiếng Thục gọi từ tầng 1 lên:

“Anh ơi, ra giúp em bê đồ”

Nghe tiếng vợ, anh hốt hoảng bịt mồm tôi, dúi vội vào trong tủ quần áo to đùng của 2 vợ chồng, rồi bảo: “Ngồi im đây, khi nào anh bảo ra mới được ra nhé”

Thế là tôi cứ nằm co ro như vậy trong tủ quần áo của con bạn thân, cả muốn ho cũng không dám. Nghĩ cảnh bồ nhí, cướp chồng người khác thật sự khốn cùng.

Đang quấn quýt với chồng bạn thì cô ấy trở về, vội vàng trốn vào tủ quần áo, suốt 1 tiếng đồng hồ, tôi nhục nhã khi chứng kiến điều ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng con cái nhà người ta chế biến tôm hùm tôi mua sang ăn uống vui vẻ dưới phòng bếp. Hơn 1 tiếng sau mới có tiếng mở tủ, anh vẫn bắt tôi nằm đó rồi lấy đồ ngủ cho vợ tắm. 10 phút sau cái Thục vào phòng tắm, anh lùa bọn trẻ lên tầng 3 mới dám lên mở cửa cho tôi thoát thân.

Tôi chui ra, vội chuồn thẳng về nhà. Từ hôm đó đến giờ tôi không dám đối diện với Thục, chồng nó vẫn nhắn tin rủ đi nhà nghỉ nhưng tôi đã từ chối 2 lần rồi. Tôi chỉ sợ mình lại yếu lòng trước lời lẽ ngọt ngào của anh ấy mà phản bội bạn thêm lần nữa.

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng trên giường, tôi lò dò ra đến cửa thì điếng người trước hai bóng hình

Nửa đêm tỉnh giấc không thấy chồng trên giường, tôi lò dò ra đến cửa thì điếng người trước hai bóng hình

Cho đến giờ phút này tôi không biết làm thế nào để tha thứ cho chồng của mình khi đã phát hiện anh làm bậy trong phòng...

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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