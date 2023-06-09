Viêm màng não có thể do vi khuẩn hoặc virus tấn công gây bệnh. Viêm màng não do vi khuẩn gây ra có thể lây nhiễm qua các hoạt động tiếp xúc hàng ngày, bao gồm nụ hôn. Các triệu chứng ban đầu gồm đau đầu, cứng cổ và sốt.

Nếu tiếp xúc với bệnh nhân bị viêm màng não, một số trường hợp cần uống thuốc dự phòng theo chỉ định của bác sĩ ngay sau đó. Tuy nhiên trên thực tế, việc lây bệnh viêm màng não trực tiếp từ người sang người là trường hợp rất hiếm gặp.

Theo WHO, cứ 6 người Mỹ dưới 50 tuổi thì có 1 người mắc herpes simplex 2 (HSV-2), đây là loại virus gây mụn rộp ở cơ quan sinh dục; và khoảng 2/3 dân số thế (ở độ tuổi dưới 50) nhiễm herpes simplex (HSV-1) hay còn được biết là herpes miệng.

Triệu chứng thường gặp của bệnh HSV-1 là các vết loét trong và xung quanh miệng. Vì vậy nếu bạn vô tình hôn ai đó có vết thương trong miệng do virus HSV gây ra, màng nhầy khoang miệng tiết ra sẽ khiến mụn rộp dễ lây từ người sang người. Một khi chúng đã xâm nhập được vào cơ thể, virus có thể “tấn công” sang bộ phận sinh dục.

Ảnh minh họa: Internet

Giang mai

Tương tự như mụn rộp Herpes, giang mai cũng là một bệnh gây ra vết loét trong miệng nhưng khả năng lây truyền cao hơn rất nhiều. Các vết loét không phân bố rải rác mà sẽ tập trung thành từng cụm và là các vết thương hở. Điều này khiến cho giang mai trở thành một trong những căn bệnh nguy hiểm có thể lây truyền qua nụ hôn.

Tuy nhiên, quan hệ tình dục bằng miệng, “yêu” cửa sau và qua đường âm đạo mới là những con đường phổ biến nhất gây lây nhiễm giang mai.

Viêm nướu

Về mặt vật lý, nụ hôn không chỉ đơn thuần là việc trao đổi nước bọt từ người này sang người khác mà nó còn trao đổi cả vi khuẩn. Bất kỳ ai cũng có hệ vi khuẩn tự nhiên của riêng mình trong khoang miệng. Khi bạn vệ sinh răng miệng kém, các vi khuẩn tại mô nướu có thể được truyền sang đối tác thông qua nụ hôn.

Tùy thuộc vào thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng của cả hai, các vi khuẩn có thể gây viêm nướu và một số cũng gây sâu răng.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục khác như giang mai, lậu, HIV... tiếp xúc qua đường nước bọt vốn không phải điều đáng lo ngại, thế nhưng điều đó sẽ không còn đúng khi một trong hai người có vết thương hở trong miệng. Về mặt lý thuyết, bất cứ khi nào xuất hiện vết thương hở trong miệng thì đều có thể lây nhiễm mầm bệnh.

Cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và đối tác là chăm sóc răng miệng kỹ càng, khám sức khỏe định kỳ và đến ngay các cơ sở y tế khi thấy các dấu hiệu sức khỏe bất thường.