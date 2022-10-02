3 tháng cuối năm 2022, hưởng lộc Trời ban, bước vào cát vận mà 3 con giáp sau đây sẽ có sự chuyển biến tích cực, khả quan trong moi mặt cuộc sống.
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Tuổi Sửu
Trong 3 tháng cuối năm này, người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp khá nhiều may mắn về phương diện tài lộc, cuộc sống thêm phần phú quý. Kể từ bây giờ, bạn có thể quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng các mối quan hệ, hình thành và vun vén những mối hợp làm ăn cũ mới, tìm kiếm thêm người giúp đỡ mình, của cải sẽ ngày càng tăng.
Được quý nhân giúp đỡ, người tuổi Sửu không chỉ thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, hiệu quả công việc vượt trội mà còn có cơ hội nâng cao chuyên môn, khả năng thực thi, năng lực cá nhân cũng được cải thiện tiến bộ.
Con giáp này hoàn thành tốt những công việc đề ra và đang hưởng thụ thời điểm cuối năm vô cùng tuyệt vời. Do đó, bạn nên tập trung cho việc tích lũy kiến thức, học thật nhiều, không ngừng sáng tạo và không ngừng chứng tỏ bản thân mình.
Tuổi Mão
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ cực kỳ hanh thông trong 3 tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.
Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.
Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Mão trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Mão có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng. Đặc biệt, trong thời gian này người tuổi Mão không chỉ may mắn trong công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng hết sức viên mãn. Nếu như còn độc thân thì đây chính là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được một nửa của mình.
Tuổi Tỵ
Tin vui 3 tháng cuối năm của 12 con giáp là gì? Với tuổi Tỵ, vận trình sự nghiệp của bạn trong các tháng cuối năm khá tốt, không chỉ năng lực của bản thân liên tục được nâng cao mà hiệu suất cũng không ngừng được tối ưu hóa, có lợi cho việc phát triển năng lực, thăng tiến lên vị trí xứng đáng hơn.
Cấp trên sẽ nhìn ra khả năng của người tuổi này và trao cho bạn những đặc quyền, trọng trách như một cách ủng hộ ngầm tới bạn. Chẳng những vậy, đồng nghiệp của người tuổi Tỵ cũng rất phối hợp, đối phương có thể hợp tác với con giáp này để đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần Tỵ cẩn thận, thận trọng và tránh mắc sai lầm, sự nghiệp của bạn có hy vọng sẽ lên một tầm cao hơn trong 3 tháng cuối năm.
Ngoài ra, bạn cũng nên kiên nhẫn hơn, nhất là trong chuyện tình cảm bởi hấp tấp sẽ không được gì. Khéo léo trong cách cư xử luôn được đề cao nhưng bạn cũng đừng quên trung thực mới là thứ khiến mọi người tin cậy nơi bạn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!