Ý nghĩa thần số học số 8 từ A đến Z

Những người sở hữu thần số học số 8 được nhận xét là người nghiêm túc, có trách nhiệm, tính kỷ luật cao. Họ chăm chỉ và luôn nỗ lực để đạt được mục tiêu mình đề ra.

Thần số học số 8 là con số trí tuệ nằm tại trục ngang tâm hồn. Đây là con số thiên về trí tuệ, có khả năng kinh doanh. Tuy nhiên, họ thường khó bày tỏ tình cảm, suy nghĩ của bản thân. Các nhà thần số học theo trường phái Pythagoras còn nhấn mạnh rằng, người số 8 còn không phát hiện ra bản thân không biết cách biểu lộ tình cảm. Người có nhân số học số 8 có tính cách độc lập, tự tin, khả năng điều hành và chịu áp lực cao. Chính vì vậy, họ luôn là người chủ chốt, gánh vác mọi công việc trong công ty. Họ thích hợp với vai trò làm quản lý, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Họ giỏi về các con số, có năng lực quản trị, điều hành, khả năng phán đoán tình huống tốt. Nếu phát huy được những lợi thế này, chắc chắn họ sẽ cực kỳ thành công. Tuy nhiên, thần số học số 8 lại là người ít thể hiện tình cảm, sống nghiêm khắc, thực tế. Nếu không tiết chế được, có khả năng họ sẽ trở nên hống hách và lạm quyền. Trong tấm bảo đồ của cuộc đời mỗi người, số 8 có thể nằm ở chỉ số đường đời, số thái độ, số sứ mệnh và nội tâm.

Những điều cần khắc phục và phát huy của thần số học số 8

Điểm cần khắc phục của thần số học số 8

Thần số học số 8 nên hạn chế cái tôi của bản thân. Bạn cần học cách cho đi, chia sẻ thì những điều mà bạn mong muốn mới được vũ trụ đền đáp. Cứ tự tin rằng bản thân sẽ thành công thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

Các mối quan hệ tình cảm nên có sự đồng thuận giữa hai bên. Trong tình yêu cần học cách chia sẻ cảm xúc thật của mình với đối phương để họ hiểu, trân trọng và yêu thương bạn nhiều hơn.

Hướng phát triển của thần số học số 8

Theo thần số học, người số 8 sẽ phát triển toàn diện về mặt trí tuệ nếu họ biết cách biểu đạt cảm xúc của mình. Người số 8 tập trung quá nhiều trí tuệ cho công việc mà quên đi sự phát triển về mặt cảm xúc. Khi cân bằng được giữa lý trí và tri thức, bạn sẽ dễ tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Vỏ bọc lạnh lùng của họ sẽ không còn là rào cản trong các mối quan hệ xã hội nữa.

Các nhà Thần số học cho rằng, hiếm người có số 8 chủ đạo dấn thân vào cuộc sống mà lại hài lòng với những thành tựu nhất thời. Họ muốn phát triển và thăng tiến theo lộ trình cụ thể, rõ ràng.

Họ luôn tự tin, khao khát cái đẹp. Như vậy, nếu sự tinh tế của họ được điều chỉnh lên mức có thể, họ sẽ trở thành những nhà quản lý đa tài.

Người số 8 sở hữu sự khôn ngoan trời phú từ khi sinh ra, từ đó học sẽ học cách hoàn thiện bản thân khi họ trưởng thành. Khi càng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, thì người số 8 càng biết cách bày tỏ cảm xúc của mình.

Nghề nghiệp phù hợp với người có thần số học số 8

Những ngành nghề phù hợp với người có thần số học số 8 được kể đến như sau:

Kinh doanh Chính trị gia Luật sư

Diễn giả

Quản lý nhà nước

Quản lý nhân sự

Quản trị kinh doanh

Quản lý tài chính Quản lý doanh nghiệp

Quản lý giáo dục Công an Sĩ quan quân đội

Kỹ thuật công nghệ

Chuyên viên PR

Đầu bếp

Kế toán Tài chính – ngân hàng

Thư ký

Ngành nghề người có thần số học số 8 cần tránh, không thực sự thích hợp với họ như sau:

Diễn viên

Giáo viên

Biên tập, biên kịch

Phóng viên Chuyên viên trang điểm

Chuyên viên spa

Tư vấn viên Tester

Kỹ sư xây dựng

Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ nghề nghiệp mà tracuuthansohoc.vn gợi ý ở trên chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vì để xác định bản thân thực sự phù hợp với một ngành nghề nào đó hay không cần dựa vào các yếu tố xung quanh nữa.

Đối với những người có thần số học số 8 trong biểu đồ số học của họ, sự khẳng định, mục tiêu chung chính là chủ đề phổ biến nhất. Những người này nên sử dụng sự khẳng định của bản thân để giúp họ đạt được mục tiêu vật chất, để họ có thể hoàn thành số phận của mình, tạo nên điều gì đó tốt đẹp hơn.