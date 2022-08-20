‘Xởi lởi trời cho’, 3 con giáp tiền bạc căng ví, vận may trúng độc đắc, không cầu cũng thành đại gia trên đống tiền đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022)

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 06:49

Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022), 3 con giáp gặt hái được nhiều thành công, vận trình rực rỡ, may mắn bủa vây.

Tuổi Mão

Trời sinh ra những người cầm tinh con Mèo sống tình cảm, chân thành và nhạy bén. Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022), con giáp này có thể 'ăn lộc vàng' nhờ Thần Tài ban xuống. Trong cuộc sống họ biết khách hàng muốn gì, nhân viên cần gì để làm hài lòng tất cả. Nhờ thế, càng về hậu vận công việc của Mão càng thành công vang dội kiếm được khá nhiều tiền bạc cho mình

Tử vi chỉ rõ, Tổ Tiên ban phước cho Mão. Người tuổi Mão càng sống vui vẻ, yêu đời Mão càng vượng vận tài lộc, được bề trên nâng đỡ. Đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022), Mão nhanh chóng xua đuổi những vận xui trước đó, đón cơn mưa may mắn ập xuống cửa nhà. Con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, tiền tài vịn vào người, cơ hội đổi đời có 1 - 0 -2. Bản mệnh hãy cố gắng vì mục tiêu phía trước ắt thành danh sớm thôi.

‘Xởi lởi trời cho’, 3 con giáp tiền bạc căng ví, vận may trúng độc đắc, không cầu cũng thành đại gia trên đống tiền đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022) - Ảnh 1
Con giáp Mão ắt thành danh sớm thôi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có ưu điểm là hiền lành, chân chất và chân thành. Nhờ vậy mà cả đời này họ tích lũy được nhiều may mắn.

Vào 4 giờ chiều thứ Bảy (20.8.2022) chính là thời điểm vàng khi vận may của con giáp này liên tục ập đến. Mọi xui xẻo đã lùi xa vào quá khứ, con đường tài lộc ngày càng hồng phát.

Thời điểm này, người tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn nhất. Bản mệnh sẽ đón nhận vận may bất ngờ. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương, thăng chức. Nhờ vậy mà con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh, có thể thoải mái tiêu xài.

Người làm kinh doanh có được nhiều hợp đồng giúp họ có được nguồn lợi nhuận lớn. Khách hàng cũ sẽ quay lại giới thiệu cho Hợi khách hàng mới.

‘Xởi lởi trời cho’, 3 con giáp tiền bạc căng ví, vận may trúng độc đắc, không cầu cũng thành đại gia trên đống tiền đúng 4 giờ chiều nay (thứ Bảy, 20.8.2022) - Ảnh 2
Con giáp Hợi tài lộc bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là người phóng khoáng, rất rộng rãi với bạn bè, không tính toán so đo thiệt hơn. Con giáp này khi đã cho ai vay tiền thì sẽ không chủ động đòi mà đợi bạn bè tự động trả lại nên tiền bạc nhiều khi thiếu hụt.

Vào 4 giờ chiều thứ Bảy (20.8.2022) tài vận của người tuổi Dần có sự chuyển biến khả quan. Những khoản nợ khó đòi trước đây của con giáp này đều được hoàn trả lại hết. Ngoài ra, thần Tài soi chiếu nên người tuổi Dần cũng sẽ nhận được những cơ hội để tăng thêm thu nhập do đó không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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