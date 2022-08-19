Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), cơn mưa may mắn ập xuống nhà, 3 tuổi vận đỏ như son, ‘vượt vũ môn hóa rồng’, công danh đếm không xuể, tình tiền đều như ý

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 13:18

Theo tử vi 12 con giáp, vào 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), 3 con giáp vận trình thay đổi, thời vận lên hương, tiền bạc bủa vây vào nhà.

Tuổi Dậu

Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, như ‘cơn mua tài lộc’, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi.

Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Gà có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Đường công danh thuận lợi cũng giúp cho thu nhập của người tuổi Dậu thêm bùng nổ. Nhiều hợp đồng mới được ký kết, nhờ vậy, bạn có nhiều cơ hội được tăng lương tăng thưởng trong tháng này.

Không chỉ gặp may trong công danh sự nghiệp và tiền tài, chuyện tình cảm của người tuổi Dậu 2 cũng nở hoa. Những ai còn độc thân sẽ bất ngờ nhận tin vui trong chuyện tình cảm, rất có thể bạn sẽ tìm thấy một nửa phù hợp với mình.

Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), cơn mưa may mắn ập xuống nhà, 3 tuổi vận đỏ như son, ‘vượt vũ môn hóa rồng’, công danh đếm không xuể, tình tiền đều như ý - Ảnh 1
Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Dậu sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, như ‘cơn mua tài lộc’. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Không những thế, trong công việc, họ luôn sáng tạo, không thích làm mọi chuyện theo lối mòn hoặc quá cứng nhắc.

Người tuổi này có hướng đi riêng trong việc phát triển bản thân. Họ linh hoạt, có tài hùng biệt, có kỹ năng diễn đạt tốt. Người tuổi Thân sống thực tế, không mơ mộng viển vông và là con giáp thực tế nhất trong 12 con giáp.

Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022) người tuổi Thân suôn sẻ, nhận được nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc nhiều vô kể.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có thêm công việc, dự án mới. Những khoản đầu tư của họ bắt đầu sinh lời. Người làm lãnh đạo cũng gặp cộng sự giỏi, tìm ra hướng đi đúng đắn cho doanh nghiệp của mình. Con giáp tuổi Thân làm việc chăm chỉ, nỗ lực, đạt nhiều thành tích tốt, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Sửu

Là con giáp phát tài nên người tuổi Sửu được cát tinh mang tới không ít tài lộc. Nhất là những ai đang kinh doanh thì doanh thu tăng vượt trội trong thời gian ngắn khi bạn biết phát huy lợi thế của doanh nghiệp mình.

Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), những người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Thậm chí có người có tin vui liên quan đến bất động sản nhờ khoản tiền mình đã tích góp từ trước tới nay.

Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), cơn mưa may mắn ập xuống nhà, 3 tuổi vận đỏ như son, ‘vượt vũ môn hóa rồng’, công danh đếm không xuể, tình tiền đều như ý - Ảnh 2
Tử vi 2h chiều (thứ Bảy, 20.8.2022), những người tuổi này thực hiện được những quyết định liên quan đến tiền bạc rất táo bạo. Ảnh minh họa: Internet

 

Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của bạn có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp bạn có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Với những ai đang nỗ lực mà chưa có được kết quả như ý thì đừng vội buồn. Bạn không nên quá xem trọng yếu tố vật chất, tự gây áp lực cho bản thân. Thành quả có thể đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến, vì thế hãy kiên nhẫn hơn nhé.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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