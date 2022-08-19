Đúng 2 ngày cuối tuần (20.8 - 21.8), 3 con giáp may mắn được Thần Tài mở túi ban lộc, vận đỏ như son, tình - tiền đủ đầy như ý, chưa bao giờ thăng hoa đến thế

Nhờ có vận may song hành, vận khí của bản mệnh có sự thay đổi đáng kể, dễ gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của hung vận quấy quá nữa, nhờ vậy sẽ thu về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Xin chúc mừng tuổi Dậu khi bạn chính là một trong những con giáp may mắn đúng 2 ngày cuối tuần (20.8 - 21.8) được nhắc đến tên đầu tiên.

Theo tử vi khoa học dự báo, thời điểm này bạn sẽ nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, cơ hội lần này do bạn tự tạo ra nhờ những sáng kiến đột phá thúc đẩy nhanh tiến độ công việc. Sự cố gắng của con giáp này khiến cấp trên rất hài lòng và tạo thêm không gian phát triển cho bản mệnh. Nhờ đó cơ hội thăng quan tiến chức cũng được rộng mở hơn.

Chẳng những vậy, phương diện tài lộc cũng khá tươi sáng. Nhất là trong thứ 7, Dậu có nhiều nguồn thu nhập từ bên ngoài hoặc được giới thiệu cho thêm những mối làm ăn mới. Điều này giúp con đường làm giàu của tuổi Dậu hanh thông hơn bao giờ hết, tiền bạc không còn là nỗi lo.

Tuổi Tỵ

Đúng 2 ngày cuối tuần (20.8 - 21.8) này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tỵ lên cao. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước. Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có. Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều màu sắc rực rỡ. Thậm chí có nhiều cặp đôi mải mê trong hạnh phúc ngọt ngào của mình mà quên hết những vấn đề đang diễn ra xung quanh. Một số người độc thân lúc này đã chịu mở lòng tìm hiểu người mới sau một thời gian khó khăn trước đó.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20.8 - 21.8) này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tỵ lên cao. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 2 ngày cuối tuần (20.8 - 21.8) này Tuất có nguồn thu khá khả quan. Sự nỗ lực cùng tài năng giúp Tuất có được may mắn, xứng đáng có được tiền bạc về tay.

Điều Tuất cần làm là xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng. Bên cạnh đó Tuất cũng không cần phải lo lắng về các đối thủ cạnh tranh. Sớm muộn gì Thần Tài cũng sẽ gõ cửa nhà bạn.

Đặc biệt, ngoài nguồn thu chính, Tuất có thêm nguồn thu phụ bên ngoài và nó vẫn đang gia tăng. Con giáp này đang có lợi thế lớn để giành được điều mình mong muốn.

Ngoài ra Tuất nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Đừng vì mải mê kiếm tiền mà bạc đãi cơ thể mình.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm