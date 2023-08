Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8) sẽ là ngày vượng tài khí với Sửu. Bản mệnh nên tranh thủ tận dụng để triển khai công việc, cầu tài lộc khả năng thành công sẽ cao. Vận may này đến từ chính sự nhạy bén và năng lực của Sửu. Bản mệnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội để thể hiện tài năng và giành được tài lộc về cho mình. Ngoài ra, Sửu có thể tìm cách để gia tăng tài lộc.

Ngoài ra, họ còn có cơ hội tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Cuối tuần tuổi Dần tiền bạc đầy túi nhất là đối với người làm kinh doanh. Đơn hàng về ầm khiến bạn trở tay không kịp. Cố gắng trân trọng công việc này và cũng đừng lơ là công việc văn phòng nhé vì đó là cơ hội lớn để bạn thăng chức đó. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8) này, người tuổi Hổ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão cuối tuần an nhàn, chỉ ngồi nhà mà hưởng thụ thành quả do mình tạo ra. Đó là do bạn chăm chỉ, chịu khó nên công việc lúc nào cũng như ý. Người làm kinh doanh ngồi nhà thu tiền thôi nhé, đang phất lên vô cùng nhờ đơn hàng đổ về ầm ầm.

Đúng 2 ngày cuối tuần (20/8 - 21/8), tài lộc ập đến ào ào khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn, cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Mão sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ. Tình yêu của bạn cũng rất ổn. Hãy trân trọng người bên cạnh mình và nhớ là phải có đi có lại, đừng ỷ lại khiến cho tình cảm nhạt nhòa nhé. Đây là người vô cùng hợp với bạn, sẽ quan tâm chăm sóc bạn hết mình, lo lắng cho sự nghiệp tương lai của bạn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm