Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được gọi tên liên tiếp trong 9 ngày tớI (29/10 - 6/11)

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 18:41

Khoảng thời gian 9 ngày tới (29/10 - 6/11), 3 con giáp được dự đoán sẽ thành công viên mãn, thành công liên tục kéo đến, thu về tiền tài dữ dội.

Tuổi Sửu

Khoảng thời gian 9 ngày tới (29/10 - 6/11), tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, những chú Trâu gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Sửu cũng rất thuận lợi trong ngày Thiên Ấn tụ khí. Con giáp này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được gọi tên liên tiếp trong 9 ngày tớI (29/10 - 6/11) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khoảng thời gian 9 ngày tới (29/10 - 6/11), người tuổi Thân sẽ phải đối diện với những kì thi rất quan trọng, và thật may mắn khi bạn sẽ gặp được rất nhiều điều như ý, hứa hẹn gặt hái được thành tích cao. Tất nhiên, để có thể chạm tới vinh quang, bạn sẽ chẳng thể hoàn toàn dựa dẫm vào vận may của mình.

Con giáp này nên dành nhiều thời gian để ôn tập, rèn luyện lại những nội dung kiến thức quan trọng, đồng thời phân bổ thời gian nghỉ ngơi và học hành hợp lý để không mệt mỏi quá sức, ảnh hưởng đến khả năng phát huy phong độ của mình.

Cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp bạn giữ được đầu óc minh mẫn và tỉnh táo mỗi khi bước vào phòng thi, chỉ cần tin tưởng vào bản thân thì chẳng có đề thi nào là không giải quyết được. Ngoài ra, những người tham gia phỏng vấn, tuyển chọn cũng gặp được nhiều may mắn trong thời gian này.

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được gọi tên liên tiếp trong 9 ngày tớI (29/10 - 6/11) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nửa đầu năm 2022, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, khoảng thời gian 9 ngày tới (29/10 - 6/11), cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.  

Xin chúc mừng 3 con giáp có tên trong sổ phát tài, được gọi tên liên tiếp trong 9 ngày tớI (29/10 - 6/11) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi trong 2 ngày cuối tuần (29 - 30/10), 3 con giáp số sướng hơn người, được thần may mắn gọi tên nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi.

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