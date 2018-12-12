Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng đầy đủ và chi tiết

Tâm linh - Tử vi 12/12/2018 16:29

Trước khi bước sang tuổi mới, xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng giúp giải vận hạn, đoán tương lai để cả năm gặp nhiều may mắn, rước tài lộc và gia đạo bình an.

Tử vi nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019
Tử vi nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019

1. Luận giải lá số tử vi nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019

  • Sao chiếu mệnh: Thái Dương

Đây là sao tốt, giúp các chàng trai tuổi Rồng có nhiều cơ hội để phát triển con đường sự nghiệp hay học vấn đạt kết quả cao.

Nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019 được sao Thái Dương chiếu mệnh

Nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019 được sao Thái Dương chiếu mệnh

Đôi lúc cũng có những trở ngại, khó khăn nhưng sẽ xuất hiện người phù trợ, giúp đỡ đi đến thuận lợi, thành công.

  • Vận hạn: Toán Tận
Nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019 gặp hạn Toán Tận
Nam mạng tuổi Mậu Thìn năm 2019 gặp hạn Toán Tận

Hạn Toán Tận thường mang đến sự ganh ghét, toan tính nhưng nếu có sự cố gắng, nỗ lực thì sẽ vượt qua. Nên hạn chế đi xa, phòng tránh tai nạn ngoài ý muốn.
Mạng: Đại Lâm Mộc (Cây rừng lớn)

  • Vận niên: Xà Hãm Tỉnh (Rắn bị nhốt): Xấu

Thiên can Mậu gặp Kỷ: Bình Hòa, thuận thành

 Địa chi Thìn gặp Hợi: Bình Hòa, thuận thành

Tử vi tuổi mậu thìn nam mạng 2019 có lúc thuận lợi, có lúc không
Tử vi tuổi mậu thìn nam mạng 2019 có lúc thuận lợi, có lúc không

Theo đó, tử vi tuổi mậu thìn nam mạng 2019 có lúc thuận lợi, có lúc không, nên xuất hành ngày mồng Một Tết đi về hướng Bắc, từ 3 - 5 giờ sáng để đón Tài Thần hoặc đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần.

2. Tổng quan các phương diện sự nghiệp, tiền bạc, tình duyên

Về phương diện công việc, sự nghiệp: Năm nay nam mạng tuổi Mậu Thìn làm ăn tiền bạc gặp đôi chút khó khăn.

Năm nay nam mạng tuổi Mậu Thìn làm ăn tiền bạc gặp đôi chút khó khăn
Năm nay nam mạng tuổi Mậu Thìn làm ăn tiền bạc gặp đôi chút khó khăn

Đây cũng là thời điểm trong đại hạn 10 năm (từ 23 đến 32 tuổi) khiến công việc, sức khỏe, tài lộc có nhiều thay đổi, bấp bênh. Tuy nhiên, sẽ có người giúp đỡ cho công việc được suôn sẻ, thuận lợi hơn.

  • Về phương diện tiền tài

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng cho thấy tài lộc hành thông, có lộc về làm ăn do người khác mang tới, còn sức khỏe nhanh cải thiện, ít ốm đau.

Các chàng trai tuổi Rồng gặp tài lộc hành thông, có lộc về làm ăn do người khác mang tới

Các chàng trai tuổi Rồng gặp tài lộc hành thông, có lộc về làm ăn do người khác mang tới

  • Về phương diện tình cảm

Cuộc sống gia đình có những phiền não, nên chú ý chăm chút tình cảm vợ chồng được tốt hơn.

Nên chú ý chăm chút tình cảm vợ chồng được tốt hơn
Nên chú ý chăm chút tình cảm vợ chồng được tốt hơn
  • Về phương diện sức khỏe

Nên ăn uống đàng hoàng, ổn định để bảo vệ sức khỏe, nếu không may mắc bệnh thì cũng chóng qua.

3. Chi tiết vận niên từng tháng sinh

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng sẽ giúp hạn chế xui rủi và những điều không may
Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng sẽ giúp hạn chế xui rủi và những điều không may

Tháng 1: Tử vi mậu thìn năm 2019 nam mạng trong tháng giêng có sự tiến triển, nhờ đó, công danh, quyền hành gia tăng, tài vận khởi phát thêm sung túc.

Tháng 2: Thu nhập cải thiện, công việc đầu tư, buôn bán phát triển đạt được lợi nhuận cao

Tháng 3: Người sinh vào tháng này gặp điềm xấu, đề phòng tai nạn bất trắc, nhất là tai nạn lửa, điện. Gia đình, công việc có trắc trở cần cố gắng vượt qua.

Tháng 4: Được quý nhân giúp đỡ, con đường sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông

Tháng 5: Tử vi tuổi mậu thìn nam mạng năm 2019 có điềm xui, cần đi đứng cẩn thận, đề phòng bệnh tật, công việc áp lực, cạnh tranh

Tháng 6: Những công việc làm thêm sẽ giúp gia tăng tiền bạn, cuộc sống ổn định và cải thiện hơn

Tháng 7: Sự nghiệp thuận lợi, có điều kiện thăng tiến lên cao, gia đạo bình an, khỏe mạnh

Tháng 8: Có nhiều cơ hội phát triển đường công danh, sự nghiệp. Tài lộc cũng hanh thông.

Tháng 9: Tháng này không may mắn, dễ gặp tai nạn, nên bảo vệ bản thân, tránh thương tích, bệnh tật, mâu thuẫn với mọi người.

Tháng 10: Những người sinh tháng 10 thường được yêu mến và ủng hộ cao. Theo tử vi 2019 tuổi mậu thìn nam mạng, năm nay rất thuận lợi cho công việc, dễ thăng chức, phát tài. 

Tháng 11: Đề phòng bệnh tật, tranh chấp, nguy hiểm khiến cuộc sống bế tắc, khổ đau.

Tháng 12: Việc đầu tư, buôn bán có hiệu quả, thu nhập tăng trưởng nhanh.

4. Cách hóa giải vận hạn, tránh điềm xui trong năm 2019

Từ những luận giải tử vi 2019 mậu thìn nam mạng, để mọi việc tốt đẹp, nên chăm sóc bản thân, làm việc chăm chỉ mỗi ngày.

Nên thường xuyên tập luyện thể thao, đảm bảo sức khỏe tốt và vận khí được tăng cường.

Để mọi việc tốt đẹp, Mậu Thìn nam mạng nên chăm sóc bản thân, làm việc chăm chỉ mỗi ngày
Để mọi việc tốt đẹp, Mậu Thìn nam mạng nên chăm sóc bản thân, làm việc chăm chỉ mỗi ngày

Nên mặc quần áo xanh, đen; tránh màu: trắng, đỏ.

Chăm chút vẻ đẹp bản thân, cư xử đúng mực, khôn khéo để mọi việc được may mắn, thành công.

Vận khí từng năm sẽ khác nên việc xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2019 nam mạng sẽ giúp hạn chế xui rủi và những điều không may. Hãy nắm chắc cơ hội để phát triển trên mọi phương diện một cách thuận lợi, thành công!

*Bài viết chỉ mang tính giải trí, tham khảo!

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