Xem tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Dần tiền tỷ chui vào túi, Tỵ xui xẻo đủ đường, Mùi, Thân ngồi chơi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 25/11/2020 06:11

Xem tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của 12 con giáp chi tiết chính xác về vận trình của mình và gia đình để phòng tránh tai ương, tận dụng thời cơ.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của 12 con giáp xoay chuyển khó lường, người thăng hoa viên mãn, kẻ chật vật mưu sinh. 

tu vi thu nam ngay 26 11 2020 cua 12 con giap 1
Của nả chất đống chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Tý

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Tý cũng sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, may mắn tràn trề. Tiền của nối đuôi nhau chạy vào nhà, thăng tiến ầm ầm, của nả chất đống chính là phúc phần trời cho con giáp may mắn ngút trời này.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Sửu

Tử vi mới nhất có nói, chỉ cần bước sang 0h ngày 26/11 người tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới của đời mình. Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ, cứ thế mà phất nên không chỉ hôm nay mà từ đây đến cuối tháng 11 Sửu sẽ ngập trong nhung lụa.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Dần

Dần nổi tiếng là con giáp bản lĩnh, cầu toàn và có gan làm giàu. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Dần vẫn tự thân làm giàu, thăng tiến cực nhanh. Tử vi thứ Năm của con giáp giàu có này sẽ phú quý thịnh vượng, cuối năm tự làm đại gia. 

tu vi thu nam ngay 26 11 2020 cua 12 con giap 2
Từ thứ Năm ngày 26/11 trở đi con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, chăm chỉ và sống biết trước biết sau nên đi đến đâu cũng được nâng đỡ, yêu thương. Từ thứ Năm ngày 26/11 trở đi con giáp giàu sang này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, muốn nghèo cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Thìn

Thìn đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng xuất tiền đầu tư kinh doanh trong hôm nay kẻo mất cả chì lẫn chài. Tiền mất tật mang, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không chính là kiếp nạn mà Thìn phải gánh.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Tỵ

Bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân quấy phá nên Tỵ sẽ có ngày mới không mấy suôn sẻ. Bạn cần đề cao cảnh giác, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kẻo bị “đâm sau lưng”, dồn vào đường cùng chỉ trong chớp mắt. 

tu vi thu nam ngay 26 11 2020 cua 12 con giap 3
Ngọ đừng dính vào thị phi, càng không nên xen vào chuyện của người khác kẻo tai bay vạ gió tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Ngọ

Có kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi, cố tình gân hấn nên Ngọ sẽ lành ít dữ nhiều, tránh đằng trời cũng không yên ổn. Vậy nên, trong hôm nay Ngọ hãy nhắc nhở bản thân, đừng dính vào thị phi, càng không nên xen vào chuyện của người khác kẻo tai bay vạ gió tìm đến.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Mùi

Tin vui tài lộc tìm đến tận cửa, càng về cuối năm Canh Tý 2020 càng tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền mỏi tay chính là lộc lá trời cho Mùi. Đặc biệt, nếu muốn đầu tư kinh doanh thì đây chính là thời cơ để Mùi ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Thân

Buổi sáng thần tài điểm danh, buổi trưa cát tinh soi chiếu, đến tối phú quý theo chân nên Thân sẽ có tử vi ngày mới thăng chức tăng lương, tiền ùa vào két. Chỉ việc nằm duỗi mà ăn, ngồi chơi hốt bạc chính là lộc lá trời cho Thân. 

tu vi thu nam ngay 26 11 2020 cua 12 con giap 4
Dậu sẽ có cuối năm đại phát, sang năm mới Tân Sửu 2020 hưng thịnh bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Dậu

Tin vui tài chính gõ cửa tới tấp nên Dậu sẽ ăn nên làm ra, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Hãy cứ vững vàng trước sóng gió, tin vào chính mình Dậu ắt lắm của nhiều tiền, cuối năm đại phát, sang năm mới Tân Sửu 2020 hưng thịnh bất ngờ.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Tuất

Được tài tinh soi chiếu nên chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 26/11 Tuất sẽ được hưởng lộc trời cho, nằm không mà tiền ùa vào két. Từ đây đến cuối tháng 11 Tuất sẽ lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Năm ngày 26/11/2020 của tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế lại quá tình cảm nên Hợi dễ bị tiểu nhân lợi dụng, kẻ xấu hãm hại. Vì bị hung tinh đeo bám nên hôm nay Hợi sẽ lành ít dữ nhiều, tiền của không cánh mà bay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Tử vi tháng 12/2020: 3 con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, cuối năm phú quý phát tài, đếm tiền sái tay

Xem tử vi tháng 12/2020 chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tiền nhiều vô kể, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi.

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