Xem tử vi ngày mùng 2 tết năm 2019 chọn hướng tốt xuất hành

Tâm linh - Tử vi 22/01/2019 11:35

Ngày mùng 2 tết năm 2019 theo tử vi không phải ngày đẹp để xuất hành, nhưng cũng chưa thể vội kết luận đây là ngày xấu mà ảnh hưởng tới niềm vui đón xuân mới.

Qua tử vi có thể biết được ngày mùng 2 tết năm 2019 là ngày tốt hay xấu, là ngày mấy theo dương lịch và mùng 2 tết có phải ngày thích hợp để xuất hành hay không,... Trong không khí đón xuân sang, “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, để cả năm vẹn tròn may mắn, nên lưu ý tránh những ngày xấu, giờ xấu để vạn sự bình an.

Khởi đầu xuân mới, mùng 2 tết nguyên đán năm Kỷ Hợi 2019 là ngày gì và có đẹp ngày không, xem ngay tử vi ngày mùng 2 tết năm 2019 để biết rõ các khung giờ hoàng đạo, hắc đạo, hướng đi tốt mang lại tài lộc trong năm mới.

Mọi hoạt động chúc tết, du xuân thường diễn ra nhiều vào ngày mùng 2 tết

Mọi hoạt động chúc tết, du xuân thường diễn ra nhiều vào ngày mùng 2 tết

Ý nghĩa ngày mùng 2 Tết Nguyên đán

Theo ý nghĩa của tết nguyên đán truyền thống, ba ngày tết đầu năm là ba ngày quan trọng nhất ảnh hưởng đến cả năm. Người ta thường coi những điều xảy đến trong ba ngày này sẽ tượng trưng cho những điều xảy đến với bản thân và gia đình trong năm mới. Bởi vậy, trong ba ngày tết, người dân Việt Nam khá kiêng kỵ những điều không may mắn, thường chỉ du xuân và chúc tụng nhau những điều tốt đẹp, may mắn nhất.

Trong dịp tết nguyên đán, mọi công việc thăm hỏi, chúc tết thường chỉ tập trung vào ba ngày tết đầu xuân mới để đảm bảo đủ ý nghĩa, thể hiện tình cảm và sự tôn trọng đối với những người mà mình tới thăm, Do đó, mọi hoạt động chúc tết thường chỉ diễn ra cho đến hết mùng 3 tết, ngoài ra có thể sẽ vơi đi ý nghĩa hơn so với 3 ngày đầu năm.

Mùng 2 tết nguyên đán thường là ngày các gia đình về lễ tết bên họ ngoại

Mùng 2 tết nguyên đán thường là ngày các gia đình về lễ tết bên họ ngoại

Mùng 1 thường dành để tết bên nhà nội, mùng 2 tết là ngày để lễ tết bên nhà ngoại. Đã thành thông lệ, thường thì ngày mùng 2 tết, con dâu mới được về nhà mình để lễ tết cha mẹ. Các gia đình cũng dành ngày mùng 2 để chúc tết họ hàng bên ngoại.

Ngày mùng 2 tết năm 2019 có đẹp không?

Hoạt động du xuân trong ngày mùng 2 tết cũng bắt đầu diễn ra tấp nập hơn so với ngày mùng 1 tết. Tuy nhiên, theo tử vi ngày mùng 2 tết năm 2019 không phải ngày đẹp để xuất hành. Không phạm phải “Tam nương” như ngày mùng 3 nhưng nếu không có việc quá cấp bách thì cũng nên tránh vì đây là ngày “Thụ tử” mọi chuyện đều kỵ.

Ngày mùng 2 tết năm 2019 là ngày mùng 6/2/2019 theo dương lịch. Nếu như có kế hoạch trước cho ngày mùng 2 tết, nên chọn bắt đầu vào khung giờ hoàng đạo: giờ Dần (từ 3:00 đến 4:59), giờ Thìn (từ 7:00 đến 8:59), giờ Tỵ (từ 9:00 đến 10:59), giờ Thân (từ 15:00 đến 16:59), giờ Dậu (từ 17:00 đến 18:59), giờ Hợi (từ 21:00 đến 22:59).

Chọn ngày mùng 2 tết để xuất hành nên lưu ý những khung giờ hắc đạo

Chọn ngày mùng 2 tết để xuất hành nên lưu ý những khung giờ hắc đạo

Ngoài ra, cũng nên tránh các khung giờ hắc đạo trong ngày mùng 2 tết để mọi chuyện đều bình yên, trọn vẹn: giờ Tý (từ 23:00 đến 0:59), giờ Sửu (từ 1:00 đến 2:59), giờ Mão (từ 5:00 đến 6:59), giờ Ngọ (từ 11:00 đến 12:59), giờ Mùi (từ 13:00 đến 14:59), giờ Tuất (từ 19:00 đến 20:59).

Ngày này, những người thuộc vào tuổi Mậu Thìn và Canh Thìn nên cẩn trọng lưu ý vì đây là ngày kỵ tuổi. Ngoài ra, những người tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi cũng nên chú ý hơn khi ra đường hoặc bắt đầu một công việc lớn trong ngày này.

Xuất hành trong ngày mùng 2 tết năm 2019 nên chọn hướng Nam hoặc Đông Nam để đón lộc tài thần, tránh đi theo hướng Tây Nam kẻo gặp họa xấu khó tránh, nhất là những tuổi kỵ trong ngày này. Giờ hoàng đạo tốt nhất trong ngày mùng 2 là giờ Dậu (từ 17:00 đến 18:59), đặc biệt thuận lợi cho người kinh doanh buôn bán, nếu có bệnh thì có thể cầu xin sức khỏe, gia đình hòa thuận yên ấm.

Tuy nhiên, cũng không nên quá phụ thuộc vào tử vi vì có những kế hoạch đã chuẩn bị trước vẫn nên tiến hành nếu cần thiết. Chỉ nên tham khảo để tránh các khung giờ quá xấu, giúp cho bản thân yên tâm hơn, làm mọi chuyện dễ thành công hơn.

Để gia đình có một năm bình an, gia chủ phải nhớ những điều kiêng kỵ này khi dọn lư hương dịp Tết Kỷ Hợi 2019

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