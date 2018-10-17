Xem tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 12 cung hoàng đạo

- Ngày 20/10/2018 dương lịch tính theo âm lịch là ngày 12/9/2018. - Người sinh ngày 20 tháng 10 thuộc cung Thiên Bình, sao chủ quản: Kim tinh, Thái âm, con số may mắn: Số 1

Những việc không nên tiến hành: Cầu phúc, đính hôn, ăn hỏi, cưới xin, giải trừ, chữa bệnh, động thổ, xây nhà, sửa bếp, khai trương, ký kết, giao dịch, nạp tài, mở kho, xuất hàng, an táng.

Tuổi xung khắc trong ngày này là: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu

Tý (23h-1h) Dần (3h-5h) Mão (5h-7h) Ngọ (11h-13h) Mùi (13h-15h) Dậu (17h-19h)

Các khung Giờ xấu nên tránh:

Sửu (1h-3h) Thìn (7h-9h) Tỵ (9h-11h) Thân (15h-17h) Tuất (19h-21h) Hợi (21h-23h)

Xem dự báo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 20/10

12 cung hoàng đạo chính là 12 chòm sao

Xem bói tử vi có nguồn gốc xuất phát từ phương Tây. 12 cung hoàng đạo chính là 12 chòm sao gồm có Bảo Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Kim Ngưu, Bọ Cạp, Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Tử, Xử Nữ, Cự Giải.

Xem bói tử vi có nguồn gốc xuất phát từ phương Tây

Khám phá tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 12 cung hoàng đạo:

- Bạch Dương ngày 20/10/2018

Cung Bạch Dương là cung đứng đầu hoàng đạo, nó biểu trưng cho Sự sống và ánh sáng

Bạch Dương sẽ có tâm trạng không mấy tốt lành ngay từ buổi sáng. Việc phải hoàn thành một list công việc giấy tờ dài dằng dặc cho đến cuối ngày khiến Bạch Dương có tâm trạng rất chán.

Cung Bạch Dương thể hiện sức nóng từ mặt trời, luôn muốn mình là người tiên phong

Tuy nhiên, bù lại đó là suy nghĩ tích cực khi biết mình đã có những kế hoạch thú vị đã được “lên lịch” vào buổi tối bên bạn bè, người yêu. Hãy tập trung tối đa để có thể giải quyết tốt công việc ở cơ quan.

- Kim Ngưu ngày 20/10/2018

Xem dự báo tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 cung Kim Ngưu

Hôm nay Kim Ngưu vấp phải nhiều vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, Kim Ngưu có đủ kinh nghiệm và sự tự tin để xử lý chúng. Hãy giữ tinh thần thép để đơn giản hóa mọi việc và có thể giảm bớt áp lực đi một nửa.

Tử vi cung Kim Ngưu

Muốn đạt được thành công thì cần bắt đầu từ những thứ thật đơn giản. Tạo dựng những mối quan hệ xã giao xung quanh là điều vô cùng hữu ích.

- Song Tử ngày 20/10/2018

Xem tử vi cung Song Tử ngày 20 tháng 10 năm 2018

Thất bại là mẹ thành công, vấp ngã trước đây sẽ chính là bước đệm để mang đến thành công hôm nay. Sẽ có những lúc Song Tử thất vọng muốn từ bỏ. Tuy nhiên sự động viên, ủng hộ của những người xung quanh sẽ chính là động lực để Song Tử bước tiếp. Khoảng thời gian căng thẳng đã trôi qua, Song Tử sẽ lấy lại được sự tự tin.

Song Tử cần thay đổi không gian sống theo hướng tiết kiệm, tiện dụng và thuận lợi

Hãy tránh làm việc chung với ai có tầm nhìn hạn hẹp, tích cực tham gia hoạt động có thể giúp thể hiện năng lực, cá tính. Nên thay đổi không gian sống theo hướng tiết kiệm, tiện dụng và thuận lợi.

Khoảng thời gian căng thẳng đã trôi qua, Song Tử sẽ lấy lại được sự tự tin

- Cự Giải ngày 20/10/2018

Cung Cự Giải

Cự Giải cần bình tĩnh và giải quyết mọi vấn đề dần dần. Tính ôm đồm và tinh thần trách nhiệm có thể khiến Cự Giải nghiêm trọng hóa vấn đề. Để mọi việc được trôi chảy, Cự Giải cần lên lịch trình và tiến hành theo từng bước.

Tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 cho cung Cự Giải

Hãy thử những món ăn mát lạnh như kem hay sữa chua để giúp “hạ nhiệt” và truyền thêm nhiều cảm hứng hơn nữa.

- Sư Tử ngày 20/10/2018

Xem tử vi cung Sư Tử ngày 20/10/2018

Ranh giới giữa "nhanh", "mạnh", "thần tốc" và nhẩu đoảng, vội vàng là khá gần. Do đó, Sư Tử cần phải thực hiện mọi việc một cách bình tĩnh theo từng bước một theo lịch trình đã lên sẵn để đem đến kết quả tốt.

Sư Tử cần phải thực hiện mọi việc một cách bình tĩnh

Trong một số trường hợp, có thể thành công sẽ không đến ngay nhưng chậm mà chắc là cách để tích cóp thành công dần dần.

- Xử Nữ ngày 20/10/2018

Xử Nữ dễ để cảm xúc lấn át lý trí nên có những quyết định chớp nhoáng và rất dễ sai lầm trong chuyện tình cảm. Xử Nữ sức khỏe không tốt, nên trong ngày này hãy tránh đi ra ngoài kẻo bị cảm. Nếu có người yêu thì hãy cùng nhau tận hưởng bữa tối ngày 20-10 vui vẻ.

Cung Xử Nữ

Trong thời gian này, tiền bạc không là vấn đề lớn vì Xử Nữ rất may mắn. Nếu có thể, hãy dùng một khoản tiền nhỏ để mua tặng người thân và gây bất ngờ cho họ trong ngày này.

Tiền bạc không là vấn đề lớn vì Xử Nữ rất may mắn

- Thiên Bình ngày 20/10/2018

Dự đoán tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 cho thấy hôm nay là một ngày may mắn dành cho Thiên Bình. Có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút và chọn cho mình một bộ đồ yêu thích thật đẹp và tự thưởng cho mình được rồi. Như vậy, Thiên Bình sẽ được người khác chú ý nhiều hơn cả.

Thiên Bình gặp nhiều may mắn trong ngày 20/10/2018

Hãy xem lại những lời hẹn hò bị từ chối trong thời gian qua. Thiên Bình sẽ có một cuộc hẹn quan trọng không nên bỏ qua trong ngày này.

- Bọ Cạp ngày 20/10/2018

Bọ Cạp có nhiều mối quan hệ mới trong ngày này và đây sẽ là điều mang đến thuận lợi cho việc phát triển làm ăn. Trong công việc, Bọ Cạp gặp nhiều thuận lợi và nhận được nhiều lời ngợi khen từ cấp trên.

Bọ Cạp gặp nhiều thuận lợi trong công việc

Kĩ năng giao tiếp là khả năng cố hữu nên Bọ Cạp chỉ cần phát huy thêm để mọi chuyện thêm phần tốt đẹp.

Tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 cung Bọ Cạp

- Nhân Mã ngày 20/10/2018

Trong ngày hôm nay, Nhân Mã đang rơi vào thế bị động. Để hàn gắn, chuộc lại lỗi lầm vì những chuyện không hay trước đây, hãy tổ chức một bữa ăn, chủ động mời bạn bè tới để tạo không khí thật vui vẻ, ấm cúng.

Cung Nhân Mã cần chủ động hơn trong mọi việc

Bên cạnh đó, trong công việc Nhân Mã nên kiên quyết thay vì ậm ừ cho qua mọi chuyện. Đừng để bản thân trở thành quân tốt thí cho người khác điều khiển.

- Ma Kết ngày 20/10/2018

Ma Kết cần cẩn thận với mọi thứ hôm nay. Đặc biệt hết sức lưu ý để không vi phạm bất cứ quy tắc luật lệ nào. Ma Kết cần quyết đoán hơn trong mọi việc và tận dụng bản thân tốt, cố gắng phát huy năng lực của bản thân.

Xem tử vi cung Ma Kết ngày 20/10/2018

Ngày hôm nay, Ma Kết khá kém may mắn và rất dễ bị bắt phạt. Nguy cơ chuyện tiền nong bị ảnh hưởng khá lớn. Sẽ là một ngày khá vui vẻ, nên Ma Kết cứ thế mà thoải mái vui chơi, không cần nghĩ quá nhiều.

Ma Kết cần quyết đoán hơn trong mọi việc và tận dụng bản thân tốt, cố gắng phát huy năng lực của bản thân

- Bảo Bình ngày 20/10/2018

Với tính cách cố chấp, bảo thủ, Bảo Bình thường khiến người khác khó chịu. Ngày hôm nay, Bảo Bình cần tỏ ra nhẹ nhàng, tình cảm và có cách tiết chế cảm xúc tốt hơn.

Bảo Bình cần tỏ ra nhẹ nhàng, tình cảm và có cách tiết chế cảm xúc tốt hơn

Hãy để ngày mới bắt đầu bằng một bản nhạc sôi động, phấn chấn hơn. Hôm nay là một ngày khá vui vẻ, nên Bảo Bình cần cố gắng để bản thân không suy nghĩ quá nhiều.

- Song Ngư ngày 20/10/2018

Trong ngày này, trách nhiệm lớn nhất mà Song Ngư đảm nhiệm đó là thu xếp cho mọi vấn đề thật ổn thỏa.

Song Ngư cần thu xếp cho mọi vấn đề thật ổn thỏa

Hãy tìm cách để giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ bạn bè hay trong công việc. Đừng để kéo dài thêm tình trạng căng thẳng không đáng có. Đi chơi, dạo phố, ăn uống, cà phê cùng bạn bè là lựa chọn tốt nhất cho ngày hôm nay.

Song Ngư không nên để kéo dài thêm tình trạng căng thẳng không đáng có

Song Ngư sẽ gặp khá nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào. Có người tự nhiên trả khoản nợ dù đó là khoản đã rất lâu tưởng chừng sẽ không được lấy lại nữa. Hãy nhớ biết cách chi tiêu hợp lý để không phải tiếp tục lại rơi vào tình trạng túng thiếu. Nên cân nhắc mua những thứ cần thiết thay vì mua sắm quá đà trong ngày hôm nay.

Song Ngư gặp khá nhiều may mắn, tiền bạc dồi dào

Bạn vừa xem bói tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 12 cung hoàng đạo với những dự báo về công việc, tình duyên, tài chính và sức khỏe. Ngoài cách xem bói tử vi theo Tây phương này, bạn có thể tham khảo thêm xem bói tử vi ngày 20 tháng 10 năm 2018 của 12 con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi là cách của người phương Đông cũng khá chính xác.