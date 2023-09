Xem ngày tốt xấu tính chuyện đại sự trong tháng 2 năm 2019

Khai trương, động thổ, chuyện cưới hỏi hay xin việc, nhập học đều nên xem ngày tốt và tránh ngày xấu trong tháng 2 năm 2019. Đặc biệt, tháng 2 năm 2019 là tháng khởi đầu của năm mới Kỷ Hợi 2019 theo Âm lịch, do đó, việc tiến hành các việc đại sự đều nên được tính toán cẩn thận để năm mới bắt đầu với toàn những điều suôn sẻ, tốt lành.

Xem các ngày tốt trong tháng 2 năm 2019

Trước khi làm việc lớn trong tháng đầu năm, nên chọn ngày tốt, giờ tốt

Chọn ngày tốt để làm việc lớn hoặc đơn giản là đi du xuân cũng nên cẩn thận để mọi điều trong năm mới đạt thành công, bình an nhất. Trong ngày tốt còn có những thời điểm giờ tốt để tiến hành các thủ tục, lễ nghi cần thiết. Tùy vào điều kiện sắp xếp của gia chủ mà có thể chọn một khung giờ tốt hợp lý cho mình.

Thứ Dương lịch Âm lịch Can chi Giờ tốt Thứ Sáu 1/2/2019 27/12/2018 Kỷ Tỵ Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Sáu 8/2/2019 4/1/2019 Bính Tý Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Bảy 9/2/2019 5/1/2019 Đinh Sửu Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Tư 13/2/2019 9/1/2019 Tân Tỵ Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Sáu 15/2/2019 11/1/2019 Quý Mùi Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Tư 20/2/2019 16/1/2019 Mậu Tý Sửu (1h – 3h)

Mão (5h – 7h)

Ngọ (11h – 13h)

Thân (15h – 17h) Thứ Năm 21/2/2019 17/1/2019 Kỷ Sửu Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Hai 25/2/2019 21/1/2019 Quý Tỵ Thìn (7h – 9h)

Ngọ (11h – 13h)

Mùi (13h – 15h)

Tuất (19h – 21h) Thứ Tư 27/2/2019 23/1/2019 Ất Mùi Mão (5h – 7h)

Tỵ (9h – 11h)

Thân (15h – 17h)

Tuất (19h – 21h)

Với các ngày tốt trong tháng, có thể xuất hành, làm lễ đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, sửa nhà, khai trương, nhận ký kết hợp đồng lớn, mua nhà, mua xe,... Nên xem thêm giờ nào hợp với tuổi của chủ nhân hoặc nếu mua xe nên lựa chọn kỹ màu sắc xe phù hợp với phong thủy, số mệnh của bản thân.

Xem các ngày xấu nên tránh trong tháng 2 năm 2019

Những ngày xấu trong tháng 2 năm 2019 nên tránh tiến hành các việc lớn vì có thể khiến mọi sự không được hanh thông, làm ảnh hưởng đến kết quả trong cả một năm mới sắp tới. Ngày đầu năm, người ta thường kiêng làm những việc không thành, dễ gây điềm xấu cho cả năm.

Ngày xấu trong tháng không nhiều, nếu có thể tránh được thì nên tránh

Do đó, trước khi làm việc đại sự trong tháng 2 năm 2019 cần tính kỹ ngày thực hiện, nếu chẳng may rơi vào ngày xấu thì nên xem xét đổi ngày để mọi chuyện dễ dàng hơn. Còn nếu không thể sắp xếp được, gia chủ cũng không nên quá lo lắng, có thể thành tâm thực hiện, cẩn thận trong mọi hành động là có thể phần nào tránh được những điều không may mắn trong ngày xấu.

Thứ Dương lịch Âm lịch Chủ Nhật 3/2/2019 29/12/2018 Thứ Ba 5/2/2019 1/1/2019 Thứ Năm 7/2/2019 3/1/2019 Thứ Hai 11/2/2019 7/1/2019 Thứ Năm 14/2/2019 10/1/2019 Chủ Nhật 17/2/2019 13/1/2019 Thứ Ba 19/2/2019 15/1/2019 Thứ Bảy 23/2/2019 19/1/2019 Thứ Ba 26/2/2019 22/1/2019

Các ngày xấu trong tháng 2 năm 2019 có thể chỉ mang tính chất tham khảo, nếu đã chọn đúng ngày này để làm việc lớn, nên xem trước giờ tốt tiến hành, giúp giảm bớt phần nào rủi ro trong quá trình thực hiện.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo