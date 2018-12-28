Xem ngày tốt xấu tính chuyện đại sự trong tháng 2 năm 2019

Tâm linh - Tử vi 28/12/2018 16:55

Tháng 2 năm 2019 theo Dương lịch là tháng có Tết Nguyên đán, nếu gia chủ tính làm chuyện lớn đầu năm nên xem kỹ ngày tốt, ngày xấu nên tránh trong tháng để mọi điều thuận lợi.

Khai trương, động thổ, chuyện cưới hỏi hay xin việc, nhập học đều nên xem ngày tốt và tránh ngày xấu trong tháng 2 năm 2019. Đặc biệt, tháng 2 năm 2019 là tháng khởi đầu của năm mới Kỷ Hợi 2019 theo Âm lịch, do đó, việc tiến hành các việc đại sự đều nên được tính toán cẩn thận để năm mới bắt đầu với toàn những điều suôn sẻ, tốt lành.

Tháng 2 năm 2019 là tháng đầu năm theo Âm lịch, tháng khởi đầu của một năm mới

Tháng 2 năm 2019 là tháng đầu năm theo Âm lịch, tháng khởi đầu của một năm mới

Nếu đã có dự tính trước một ngày để thực hiện việc gì, có thể tra cứu trong danh sách dưới đây xem xem liệu đó có phải ngày tốt hay nếu rơi vào ngày xấu có thể chủ động tránh bằng cách nào. Dưới đây là hệ thống các ngày tốt và ngày xấu đầy đủ nhất trong tháng 2 năm 2019.

Xem các ngày tốt trong tháng 2 năm 2019

Trước khi làm việc lớn trong tháng đầu năm, nên <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/chon-ngay-tot.topic'>chọn ngày tốt</a>, giờ tốt

Trước khi làm việc lớn trong tháng đầu năm, nên chọn ngày tốt, giờ tốt

Chọn ngày tốt để làm việc lớn hoặc đơn giản là đi du xuân cũng nên cẩn thận để mọi điều trong năm mới đạt thành công, bình an nhất. Trong ngày tốt còn có những thời điểm giờ tốt để tiến hành các thủ tục, lễ nghi cần thiết. Tùy vào điều kiện sắp xếp của gia chủ mà có thể chọn một khung giờ tốt hợp lý cho mình.

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

Can chi

Giờ tốt

Thứ Sáu

1/2/2019

27/12/2018

Kỷ Tỵ

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Sáu

8/2/2019

4/1/2019

Bính Tý

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Thứ Bảy

9/2/2019

5/1/2019

Đinh Sửu

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Tư

13/2/2019

9/1/2019

Tân Tỵ

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Sáu

15/2/2019

11/1/2019

Quý Mùi

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Tư

20/2/2019

16/1/2019

Mậu Tý

Sửu (1h – 3h)
Mão (5h – 7h)
Ngọ (11h – 13h)
Thân (15h – 17h)

Thứ Năm

21/2/2019

17/1/2019

Kỷ Sửu

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Hai

25/2/2019

21/1/2019

Quý Tỵ

Thìn (7h – 9h)
Ngọ (11h – 13h)
Mùi (13h – 15h)
Tuất (19h – 21h)

Thứ Tư

27/2/2019

23/1/2019

Ất Mùi

Mão (5h – 7h)
Tỵ (9h – 11h)
Thân (15h – 17h)
Tuất (19h – 21h)

Với các ngày tốt trong tháng, có thể xuất hành, làm lễ đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chuyển nhà, động thổ, sửa nhà, khai trương, nhận ký kết hợp đồng lớn, mua nhà, mua xe,... Nên xem thêm giờ nào hợp với tuổi của chủ nhân hoặc nếu mua xe nên lựa chọn kỹ màu sắc xe phù hợp với phong thủy, số mệnh của bản thân.

Xem các ngày xấu nên tránh trong tháng 2 năm 2019

Những ngày xấu trong tháng 2 năm 2019 nên tránh tiến hành các việc lớn vì có thể khiến mọi sự không được hanh thông, làm ảnh hưởng đến kết quả trong cả một năm mới sắp tới. Ngày đầu năm, người ta thường kiêng làm những việc không thành, dễ gây điềm xấu cho cả năm.

Ngày xấu trong tháng không nhiều, nếu có thể tránh được thì nên tránh

Ngày xấu trong tháng không nhiều, nếu có thể tránh được thì nên tránh

Do đó, trước khi làm việc đại sự trong tháng 2 năm 2019 cần tính kỹ ngày thực hiện, nếu chẳng may rơi vào ngày xấu thì nên xem xét đổi ngày để mọi chuyện dễ dàng hơn. Còn nếu không thể sắp xếp được, gia chủ cũng không nên quá lo lắng, có thể thành tâm thực hiện, cẩn thận trong mọi hành động là có thể phần nào tránh được những điều không may mắn trong ngày xấu.

Thứ

Dương lịch

Âm lịch

Chủ Nhật

3/2/2019

29/12/2018

Thứ Ba

5/2/2019

1/1/2019

Thứ Năm

7/2/2019

3/1/2019

Thứ Hai

11/2/2019

7/1/2019

Thứ Năm

14/2/2019

10/1/2019

Chủ Nhật

17/2/2019

13/1/2019

Thứ Ba

19/2/2019

15/1/2019

Thứ Bảy

23/2/2019

19/1/2019

Thứ Ba

26/2/2019

22/1/2019

Các ngày xấu trong tháng 2 năm 2019 có thể chỉ mang tính chất tham khảo, nếu đã chọn đúng ngày này để làm việc lớn, nên xem trước giờ tốt tiến hành, giúp giảm bớt phần nào rủi ro trong quá trình thực hiện.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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