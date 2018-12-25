Xem ngày tốt để cúng tất niên đón năm mới 2019

Các gia đình cũng không nên quá phụ thuộc vào lịch cúng tất niên cuối năm theo nghi thức truyền thống, vì từ 23 tháng chạp cũng đã là những ngày cúng tất niên tốt để lựa chọn. Bởi lẽ xã hội hiện đại, nhiều gia đình lựa chọn du lịch dịp tết nên sau lễ cúng ông công ông táo đã có thể sửa soạn dần để cúng tất niên.

Ngày tốt nhất để cúng tất niên năm 2019 có thể xem xét rơi vào chiều hoặc tối 30 Tết, trước lễ cúng giao thừa. Tuy nhiên thời điểm buổi trưa cũng là hợp lý để thực hiện cúng tất niên để tiện cho bữa tối thảnh thơi chuẩn bị lễ cúng giao thừa. Lễ cúng tất niên cuối năm 2019 vào ngày 4/2/2019 theo lịch dương, tức ngày 30 tháng chạp theo lịch âm, tuy nhiên vào giờ nào thì cũng còn phụ thuộc vào điều kiện của từng gia đình.

Xem ngày tốt để tiến hành lễ cúng tất niên đón năm mới 2019 Kỷ Hợi với nhiều may mắn, các gia đình cũng cần tìm hiểu ý nghĩa của lễ cúng tất niên và ngày nào là tốt nhất để cúng tất niên sớm.

Cúng tất niên vào ngày nào tốt ngoài chiều tối 30 tết là điều nhiều gia đình hiện đại băn khoăn

Ý nghĩa của lễ cúng tất niên

Trước tiên, cần phân biệt rõ lễ cúng tất niên không phải là lễ cúng giao thừa. Đây là 2 lễ cúng khác nhau và thường được tiến hành vào cùng một ngày nên dễ bị nhầm lẫn. Lễ cúng tất niên thường được tiến hành vào chiều hoặc tối ngày 30 tết, có những gia đình cúng vào bữa trưa. Mâm cúng tất niên gồm đầy đủ các thức ăn như bánh chưng hoặc bánh tét, gà luộc, xôi gấc, các món ăn mặn như nem rán, thịt bò xào, canh măng,... cùng với rượu, bia, hương hoa, mâm ngũ quả đầy đặn.

Còn mâm cúng giao thừa thường diễn ra đúng vào thời khắc 12 giờ đêm ngày 30 tết chuyển giao sang mùng 1 của năm mới với mâm cơm đơn giản hơn gồm gà luộc, bánh chưng hoặc bánh tét, các loại hoa quả, rượu, xôi gấc, nến, trà, rượu,...

Sau thời gian dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sắm đồ tết đủ đầy thì các gia đình sẽ tụ họp lại cùng nhau đón chờ thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cùng nhau, cùng chuẩn bị làm mâm cơm tất niên dâng lên ban thờ tổ tiên. Đây là dịp để con cháu về đoàn tụ, cùng quây quần giúp đỡ việc gia đình và cùng nhau bên mâm cơm tất niên dịp cuối năm.

Lễ cúng tất niên chiều 30 tết là dịp để con cháu quây quần cùng gia đình

Lễ cúng tất niên chiều 30 tết được coi như một lễ tạ ơn ông bà tổ tiên đã luôn chở che bảo vệ cho con cháu trong suốt 1 năm qua. Bên cạnh đó, lễ cúng tất niên cũng là dịp để các con cháu đi làm xa, những cô dâu chàng rể mới có cơ hội ra mắt ông bà tổ tiên. Từ đó, tình cảm gia đình trở nên khăng khít và gắn bó hơn, đón một năm mới gặp nhiều hạnh phúc và những điều an lành.

Cúng tất niên vào ngày nào, giờ nào là tốt nhất?

Từ xưa đến nay, cúng cúng tất niên ngày nào tốt năm 2018, ta thường biết đến, cúng Tất Niên là một lễ cúng truyền thống được tiến hành vào chiều và tối 30 Tết, thời điểm trước lễ cúng giao thừa. Tuy nhiên, những năm gần đây có nhiều gia đình làm lễ cúng tất niên sớm hơn trong vài ngày trước 30 tết để có thời gian làm các việc khác như sang nhà nhau, về quê thăm ông bà họ hàng hoặc đi du lịch. Bởi vậy, việc lựa chọn cúng tất niên vào ngày nào tốt để thuận tiện nhất cho lịch trình của các gia đình dịp tết là điều vô cùng quan trọng.

Sự thành tâm mới là yếu tố quan trọng để tiến hành lễ cúng tất niên dâng lên tổ tiên

Vào tháng chạp theo lịch âm năm nay, ngày 29 tháng chạp (tức ngày 3/2/2019 theo lịch dương) là ngày tốt, các gia đình có thể tiến hành cúng tất niên vào ngày này để cuộc tụ họp gia đình trọn vẹn và đầm ấm nhất, cầu xin tổ tiên, thần linh ban phước để đón một năm mới với nhiều điều bình an.

Tuy nhiên, nếu không có khả năng tiến hành lễ cúng tất niên vào ngày này, các gia đình cũng không cần quá lo lắng vì lễ cúng chủ yếu cần sự thành tâm để cảm tạ tổ tiên, thần linh. Do đó, cúng tất niên vào ngày nào thì còn tùy điều kiện hoàn cảnh để có thể lựa chọn ngày cúng tất niên phù hợp nhất với gia đình của mình. Có thể chủ động chọn một ngày phù hợp nhất khi mọi công tác dọn dẹp, sắm tết đã sẵn sàng để cúng tất niên, không cần quá khắt khe trong lễ cúng hay giờ giấc tiến hành. Bởi điều cốt yếu vẫn là sự thành tâm cảm tạ tổ tiên đã phù hộ trong suốt một năm vừa qua.