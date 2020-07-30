Xem hướng nhà chung cư hợp tuổi, tài lộc vào nhà

Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận đó là dù ở chung cư hay biệt thự sang trọng thì hướng nhà luôn là yếu tố vô cùng quan trọng. Quyết định khá lớn đến giá trị tài sản bất động sản . Do đó, việc xem hướng nhà chung cư khi mua là điều không thể bỏ qua. Vì vậy, bạn cần phân tích thật kỹ hướng cửa chính và hướng ban công khi mua căn hộ.

Hiện nay, chung cư được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời buổi thành phố “Đất chật người đông”. Nhưng để lựa chọn được một căn hộ phù hợp với túi tiền của mình và những tiêu chí lý tưởng là một điều không hề dễ dàng.

Theo đó, ban công là nơi đón nhận được nhiều gió, ánh sáng, cũng là nơi dẫn khí, sinh khí và lưu thông khí nhiều nhất. Tuy nhiên, theo phong thủy, bản chất của hướng chính là nơi nạp khí cho ngôi nhà. Khí này được tạo thành bởi sự vận động và tương tác của con người với căn nhà, chứ không phải là những yếu tố về nắng hay gió tự nhiên.

Hiện nay, việc xem hướng nhà chung cư có 2 luồng ý kiến trái chiều. Có người cho rằng hướng nhà chung cư chính là hướng cửa chính. Cũng có người cho rằng hướng nhà chung cư chính là hướng ban công. Sở dĩ như vậy là do khi xác định hướng chính của ngôi nhà thì thiên khí và địa khí là quan trọng. Nơi đón thiên khí và địa khí tốt nhất chính là nơi đón được nhiều ánh sáng nhất.

Chính vì vậy, xem hướng nhà chung cư để hợp tuổi, gia chủ nên xem hướng cửa chính. Bởi ngôi nhà chỉ có thể ở, sinh hoạt khi có hướng cửa chính. Hàng ngày con người duy trì hoạt động sự sống của mình khi đi qua cửa. Do đó, từ nhà mặt đất cho đến chung cư cao tầng thì người xem hướng vẫn cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc xem hướng nhà dựa vào hướng cửa chính của ngôi nhà.

Hướng nhà chung cư chính là hướng cửa chính

Chọn căn hộ theo hướng cửa mới là đúng với nguyên tắc phong thủy, còn hướng ban công không thể quyết định được căn hộ đó có hợp với chủ nhà hay không. Hơn nữa, hướng của ngôi nhà theo phong thủy luôn gắn liền với tuổi của gia chủ. Hoàn toàn không thể nói hướng tốt một cách chung chung.

Vì lẽ đó, phần lớn các chủ đầu tư đều nhờ thầy xem phong thủy rất kỹ cho tòa nhà chung cư mà họ xây dựng. Sau đó chọn ngày giờ tốt theo tuổi của chủ doanh nghiệp để động thổ. Bởi đây mới là người chủ thực sự của tòa nhà.

Mệnh và vận của chủ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của tòa nhà. Hợp vận mệnh làm ăn phát đạt, ăn nên làm ra. Chính vì vậy, địa ốc của các doanh nghiệp lớn, có uy tín, thương hiệu tốt… mặc dù giá luôn cao hơn nhưng lại được khách hàng săn đón.

Do đó, khi muốn mua một căn hộ trong chung cư và muốn biết được có hợp tuổi với mình hay không, thì bạn hãy xem tổng quan cả tòa nhà có hợp phong thủy. Đặc biệt, cần xem chủ xây dựng chung cư đó có hợp tuổi với mình không?

Tuy nhiên, kể cả chủ xây dựng chung cư không hợp tuổi với bạn thì vẫn có cách hóa giải để mang lại tài lộc. Nhưng nếu chọn được hướng của căn hộ trong tòa nhà, hướng cửa ra vào… hợp với tuổi của mình thì càng tốt. Ít nhất cũng mang lại sự an tâm.

Mua nhà chung cư cần xem hướng để hợp phong thủy

Nhưng với tình hình thực tế của xã hội hiện nay, những người tìm đến để mua căn hộ chung cư, chủ yếu với lý do là về tài chính và những tiện ích mà loại hình nhà ở này mang lại. Đây cũng là xu hướng ngày càng phổ biến, nhất là với giới trẻ. Họ quan tâm nhiều hơn đến môi trường khu vực và vấn đề hết sức thiết thực như hạ tầng xã hội, y tế, trường học, cửa hàng, đường xá, dân trí của cư dân…

Mua nhà chung cư có cần xem hướng không?

Theo quan điểm chọn nhà hiện nay của giới trẻ thì gần như không quan tâm đến hướng nhà. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là việc xem hướng không có ý nghĩa gì đối với từng căn hộ chung cư. Thay vào đó, giới trẻ quan tâm hơn đến phong thủy căn hộ, là chọn hướng cho bàn thờ và bếp đun, sau đó là việc bố trí nội thất… hợp với tuổi của gia chủ.

Chính vì vậy, khi mua chung cư không hợp hướng người ta thường tìm cách hóa giải, tập trung vào việc trang trí nội thất trong nhà. Việc trang trí này sẽ hướng theo tuổi, cụ thể là Cung – Mệnh của gia chủ (là Đông Tứ Trạch (Đông Tứ Mệnh) hay là Tây Tứ Trạch (Tây Tứ Mệnh)). Hơn thế nữa, việc sắp xếp này cần theo đúng phong thủy thì gia đình sẽ luôn gặp may mắn và thành công.

Tùy theo tuổi sẽ chọn hướng nhà chung cư phù hợp

Cụ thể như, với người tuổi Tý mang hành Thủy. Khi thiết kế và trang trí nội thất, người tuổi Tý không nên treo tranh hình ngựa trong nhà. Bởi tuổi Ngọ mang ngũ hành Hỏa là xung khắc. Đồng thời cũng cần tránh những loại thức uống có màu đỏ. Giường nên kê ở hướng chính Nam. Hướng cửa tốt nhất là phía Đông nhìn về hướng Tây hoặc cửa phía Tây nhìn về hướng Đông (tọa Đông hướng Tây, tọa Tây hướng Đông).

Còn với người tuổi Sửu, mang hành Thổ. Đại kỵ việc kê giường ở phía Tây Nam. Bởi vì đó là hướng Mùi. Mùi – Sửu có quan hệ lục xung với nhau. Trong không gian sống nên trang trí màu sắc đỏ, tím, lam, xám và đen. Bởi đây là màu sắc may mắn của người tuổi Sửu. Ba hướng may mắn của người tuổi Sửu là Đông Nam, hướng Bắc và hướng Đông. Vì vậy, khi đặt giường ngủ, bàn làm việc hay sofa, người tuổi Sửu nên đặt ở những vị trí này là tốt nhất.

Ngoài ra, người trẻ cũng thích chọn mua nhà chung cư ở những dự án có mật độ xây dựng thấp. Đồng thời khoảng cách giữa các tòa nhà đủ rộng, sẽ đảm bảo sự hài hòa và độ thoáng của tòa nhà, tránh bị ảnh hưởng bởi luồng gió thổi thẳng, không phạm phải sát khí trong phong thủy.

Hơn nữa, người trẻ cũng thích chung cư mình ở có một khoảng không rộng hay còn gọi là minh đường. Đây là một bộ phận quan trọng của ngôi nhà. Với khu chung cư thì minh đường chính là khoảng trống phía trước của tòa chung cư. Những khoảng trống này trồng cây xanh, sử dụng làm công viên hoặc hồ nước, tạo nên khu vui chơi, giải trí và khuôn viên. Mang đến sinh khí, môi trường sống xanh nơi đô thị cho cư dân sinh sống.

Nhà chung cư là xu hướng lựa chọn mới của cư dân hiện đại

Chính không gian xanh sẽ nâng tầm cuộc sống hiện đại. Cư dân sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất với thiên nhiên. Đón chào ngày mới với bầu không khí trong lành, nhẹ nhàng thư thái với mảng xanh đầy sức sống… giữa lòng thành phố ồn ào và tấp nập.

Không gian xanh cũng là xu hướng lựa chọn chung cư mới của cư dân hiện đại bên cạnh yếu tố hướng nhà. Mầm xanh đâm chồi sẽ đem lại sức sống, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Khoảng không gian xanh được hưởng trọn vẹn ánh sáng và gió tự nhiên. Không chỉ đem lại lợi ích về mặt sức khỏe, tinh thần mà còn giúp gia chủ tiết kiệm được các chi phí điện năng như điều hòa, đèn điện… phần nào đó làm giảm thiểu ô nhiễm không khí, các nguồn tài nguyên xã hội.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được cách xem hướng nhà chung cư phù hợp với tuổi tác. Mang lại nhiều tài lộc, may mắn, giảm cảm giác bít bùng, tạo sự thoải mái và an tâm khi sống.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.