Tháng 7 âm lịch: 3 con giáp may mắn ‘số dách’, tài lộc cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ vào cuối năm

Tâm linh - Tử vi 28/07/2020 04:46

Tháng 7 âm lịch xui xẻo với ai thì mặc, 3 con giáp này may mắn “số dách”, tìm được cơ hội đổi đời, bạc tiền cuồn cuộn vào nhà, giàu bùng nổ vào cuối năm.

Bước vào tháng 7 âm lịch nức tiếng xui xẻo, ai xui xẻo không cần biết, nhưng 3 con giáp này may mắn đáng ghen tị, cuối năm giàu có thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ độc lập, giàu sức sáng tạo và không thích phụ thuộc vào ai. Con giáp này dù không lớn lên trong gia đình giàu có nhưng có bản lĩnh xuất chúng, không dễ khuất phục trước khó khăn. Tuổi Ngọ chỉ cần được quý nhân giúp đỡ thì cuộc sống viên mãn bất ngờ.

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Đặc biệt là tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ không chỉ được thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi học, 2020 là một năm có nhiều bước ngoặt với người tuổi Ngọ. Đặc biệt là tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ không chỉ được thần Tài sủng ái mà còn có quý nhân từ phương xa trở về giúp đỡ. Quý nhân này sẽ cho tuổi Ngọ nhiều cơ hội làm giàu, từ đây cuối năm không chỉ bộn tiền mà còn sống dư dả sung túc. Nhất là người kinh doanh sẽ có cơ hội dựng sự nghiệp vững vàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp lương thiện, siêng năng, không ngừng cố gắng để tìm kiếm cơ hội bứt phá đổi đời. Người tuổi Thân có tuổi trẻ vất vả nhưng không ngừng cố gắng nên có nhiều thành tựu lớn. Trở ngại càng lớn thì khi vượt qua được tuổi Thân càng có sự nghiệp thăng hoa.

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Đặc biệt từ tháng 7 âm lịch, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, cuộc sống bỗng chốc nở hoa thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, 2020 là năm có nhiều biến động tích cực với người tuổi Thân. Trong những tháng đầu năm tuổi Thân gặp tài chính khó khăn. Dù vậy, nửa cuối năm 2020 sẽ cho con giáp này nhiều cơ hội khởi phát. Đặc biệt từ tháng 7 âm lịch, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, cuộc sống bỗng chốc nở hoa thịnh vượng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất trời sinh thật thà, không ngừng cố gắng, giữ tinh thần thăng tiến đổi đời. Đây là con giáp không sợ khó khăn, càng gặp trở ngại càng tìm được cơ hội cho bản thân.

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Tuổi tuất là một trong 3 con giáp có cuộc đời bước sang trang từ tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tuất là một trong 3 con giáp có cuộc đời bước sang trang từ tháng 7 âm lịch. Dù những tháng đầu năm họ gặp nhiều khó khăn nhưng sang tháng 7 âm lịch càng vượng sắc khởi phát. Họ làm gì cũng kiếm ra tiền, khả năng công thành danh toại không ai bằng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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