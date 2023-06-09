Vũ trụ gửi may mắn, tài lộc đến cho các cung hoàng đạo này vào ngày 10/6: Vận trình vụt sáng, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 09/06/2023 15:53

Vào ngày 10/6, 3 con giáp đã ấp ủ nhiều dự định để thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá. Vận số của bạn hanh thông, tiến triển suôn sẻ.

Kim Ngưu 

Vũ trụ gửi may mắn, tài lộc đến cho các cung hoàng đạo này vào ngày 10/6: Vận trình vụt sáng, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu tràn đầy sức sống, có đầu óc rất linh hoạt. Bạn nói năng hay làm việc gì cũng nhanh nhẹn, không bối rối. Kim Ngưu không thích kiểu ăn nói, hành xử kiểu úp úp mở mở khó lường.

Vào ngày 10/6, Kim Ngưu đã ấp ủ nhiều dự định để thành công, nắm bắt những cơ hội mới để bứt phá. Tháng mới, vận số của bạn hanh thông, tiến triển suôn sẻ. Chỉ cuối tháng 6 cho thấy Kim Ngưu đã có thể tích lũy được một số tài lộc đáng kể.

Trong công việc, Kim Ngưu cũng có khả năng thăng quan tiến chức, thu nhập ổn định, gia đình hòa thuận, không ai phải lo lắng về tiền bạc.

Thiên Bình 

Cung Thiên Bình luôn nổi bật với tính cách vui tươi, nhiệt tình và vô tư không toan tính, là đối tượng mến mộ của rất nhiều người. Mọi người luôn nghĩ về Thiên Bình như một hình mẫu đáng tin và rất tốt bụng, luôn tích cực trong các hoạt động từ thiện, là một người bạn đem đến sự yên tâm tin tưởng tuyệt đối. Cung hoàng đạo này sẽ không bao giờ ngại khó ngại khổ mà thoái thác những việc mà họ cảm thấy nên làm.

Cung hoàng đạo có tấm lòng chân thành thiện lương này luôn đối đãi với những người xung quanh mình rất thật tâm, giúp đỡ người khác mà không hề so đo tính toán thiệt hơn. Cũng chính vì thế nên Thiên Bình dễ dàng trở thành người đem lại may mắn, là quý nhân giúp đỡ cho rất nhiều người đang gặp khó khăn trở ngại.

Song Tử

Vũ trụ gửi may mắn, tài lộc đến cho các cung hoàng đạo này vào ngày 10/6: Vận trình vụt sáng, sự nghiệp hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau khoảng thời gian sao Thủy nghịch hành, cuối cùng Song Tử cũng cảm thấy như được là chính mình vào ngày 10/6. Ánh Mặt Trời mang đến cho Song Tử niềm vui, sự hẹ hò và sự sáng tạo. Thời điểm này rất thích hợp để bạn bắt tay vào một dự án đam mê mới, tham gia một buổi hòa nhạc với người yêu mới của bạn hoặc dạy cho bản thân một sở thích mới thú vị.

Bất cứ điều gì kích thích khía cạnh nghệ thuật của bạn sẽ giúp bạn thành công, sao Thủy tái nhập vào cung Thiên Bình khiến bạn háo hức kết nối, tán tỉnh và giao lưu.

Song Tử sẽ cảm thấy tuyệt vời khi được bao quanh bởi những người thân yêu của mình. Tin tốt là bạn sẽ không thiếu tiệc tùng, bạn bè trong tháng mới này. Là cung hoàng đạo nói năng ngọt ngào, giỏi giao tiếp, bạn sẽ lấy lòng được khá nhiều người.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

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