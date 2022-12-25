Vào đúng 7h sáng mai (26/12), Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc chạm đỉnh, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 21:58

3 con giáp trúng số độc đắc, lội ngược dòng đổi đời ngoạn mục, ôm khối tài sản kếch xù, sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc tăng tiến.

Tuổi Dần

Dần khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Dần tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Dần không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường. Tử vi 7h sáng mai, người tuổi Dần lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới.  

Dần có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng. Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Dần rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý.

Người tuổi Dần sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Vào đúng 7h sáng mai (26/12), Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc chạm đỉnh, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi khoa học cho biết, đây sẽ là thời gian ổn định và bứt phá của người tuổi Tuất. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Tuất sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Trong thời gian này, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Tuất cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Tuất dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Vào đúng 7h sáng mai (26/12), Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc chạm đỉnh, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Tuất cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian này, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Vào 7h sáng mai, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Thân cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng.

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Vào đúng 7h sáng mai (26/12), Thần tài mở cửa phát lộc, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền bạc chạm đỉnh, đi tay phải thấy núi vàng, đi tay trái thấy núi bạc, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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