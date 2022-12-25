3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', Phật Bà chỉ lối may mắn liên tục vào 12h trưa mai (26/12): Gánh lộc về nhà, vàng chất đầy kho, tiền của đầy két, sự nghiệp thành công mỹ mãn, cuộc đời sang trang

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 20:28

3 con giáp thu hút vô vàn tài lộc, quơ tay là tiền đầy nhà, ôm trọn vận vàng son, của cải 'tranh giành' tìm đến.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được Thần Tài ưu ái nên chuyện công việc, tình cảm và sức khỏe của con giáp này được cho là sẽ có nhiều suôn sẻ, hanh thông. Chỉ cần tuổi Mão có chí tiến thủ, thành quả rực rỡ nhất định sẽ chờ đón.

Vào 12h trưa mai, con giáp tuổi Mão có tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành đến cửa. Mão được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Từ thời điểm này trở đi, vận may sẽ tìm đến với bạn, từ sự nghiệp, nhân duyên đều được cải thiện đáng kể. Công việc tuổi Mão khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ thời gian trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ.

3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', Phật Bà chỉ lối may mắn liên tục vào 12h trưa mai (26/12): Gánh lộc về nhà, vàng chất đầy kho, tiền của đầy két, sự nghiệp thành công mỹ mãn, cuộc đời sang trang - Ảnh 1
Công việc tuổi Mão khá thuận lợi, suôn sẻ, những khó khăn từ thời gian trước đều được giải quyết ổn thỏa, tình và tiền đều có khởi sắc đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi cũng là con giáp chịu khó xông pha, sẵn sàng đối mặt với sóng gió thử thách để rèn luyện, để rút ra bài học quý báu, làm tiền đề để làm giàu trong giai đoạn sau này. Vào khoảng thời gian này, cuộc sống của người tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tích cực. 

Tử vi cho biết, những người tuổi Hợi là con giáp được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người. Đặc biệt, người tuổi Hợi chính là con giáp may mắn số 1.

Công việc thuận lợi, đặc biệt với người làm kinh doanh. Dù có chuyện gì thì người tuổi Hợi cũng nhẹ nhàng cho qua được khi mà Lục Hợp ghé thăm giúp tính khí của họ trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', Phật Bà chỉ lối may mắn liên tục vào 12h trưa mai (26/12): Gánh lộc về nhà, vàng chất đầy kho, tiền của đầy két, sự nghiệp thành công mỹ mãn, cuộc đời sang trang - Ảnh 2
Được Thần Phật che chở cuộc sống của họ cực kỳ may mắn làm việc gì cũng thuận lợi hanh thông hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Ngọ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai, luôn chủ động, tích cực trong sự nghiệp. Con giáp này cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

Thực Thần ghé thăm mang tới niềm vui cho con giáp tuổi Ngọ. Lúc này, bạn tìm thấy sự lựa chọn đúng đắn cho mình và bạn cũng có nhiều thời gian hơn những ngày khác để dành cho người thân của mình. Thời gian này hứa hẹn cho tuổi Ngọ đạt được một thỏa thuận có lợi cho mình cũng như mọi người.

Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào. Sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay. Đường tài lộc của con giáp cũng vì thế mà thăng tiến không ngừng. Con giáp may mắn này chi tiêu thả ga, không cần nhìn giá, thậm chí còn để giành được một khoản tiền lớn phòng thân.

3 con giáp 'cá chép hóa Rồng', Phật Bà chỉ lối may mắn liên tục vào 12h trưa mai (26/12): Gánh lộc về nhà, vàng chất đầy kho, tiền của đầy két, sự nghiệp thành công mỹ mãn, cuộc đời sang trang - Ảnh 3
Công việc và sự nghiệp của bạn phát triển ổn định, tài vận ngày càng dồi dào, sắm nhà lầu, xe sang là chuyện trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài 'dang tay chào đón', 3 con giáp xoay chuyển cục diện đúng 9h sáng thứ Hai ngày 26/12: Sự nghiệp tươi sáng, đụng đâu cũng có tiền, vàng bạc tứ phía đổ về, một bước lên tiên

Thần Tài 'dang tay chào đón', 3 con giáp xoay chuyển cục diện đúng 9h sáng thứ Hai ngày 26/12: Sự nghiệp tươi sáng, đụng đâu cũng có tiền, vàng bạc tứ phía đổ về, một bước lên tiên

3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, sự nghiệp có bước tiến lớn, cuộc đời sang trang mới, chắc chắn phát tài.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 26/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 26/12/2022 tử vi thứ hai ngày 26/1/2022 xem tử vi tử vi ngày mai tử vi thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 10 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 10 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 10 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành