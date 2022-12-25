Đúng chiều mai, thứ Hai ngày 26/12/2022: 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn hóa Rồng vàng', lộc lá phất lên vù vù, đạp trúng hũ vàng, bước vào hũ bạc, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ

Tâm linh - Tử vi 25/12/2022 20:37

3 con giáp rinh tài lộc mỏi tay, tay trái vơ bạc, tay phải ôm vàng, vận may bùng nổ hơn người, cả đời tiền tài viên mãn.

 

Tuổi Tý

Tý luôn rất khiêm tốn và thận trọng, thích theo đuổi sự hoàn hảo, chân thành và tốt bụng, chú ý đến sự chính trực. Đúng chiều mai, ngườ cầm tinh con Chuột có rất nhiều cơ hội, thời gian trước chưa từng gặp vận may lớn thì giờ sẽ gặp, không lo tiền bạc nữa.

Tử vi cho biết, Tý sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Tý buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Tý sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Tý vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc tăng cao, tài khố ngày càng vượng, từ đó gặp nhiều may mắn, người độc thân sớm gặp tình duyên. Cùng với cả tình duyên và vận may, túi tiền cũng có thể tiến thẳng vào ngũ quan, cuộc sống rất mỹ mãn, tiền tiêu không hết.

Đúng chiều mai, thứ Hai ngày 26/12/2022: 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn hóa Rồng vàng', lộc lá phất lên vù vù, đạp trúng hũ vàng, bước vào hũ bạc, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 1
Tuổi Tý vượng phát, tài vận hanh thông, tài lộc tăng cao, tài khố ngày càng vượng, từ đó gặp nhiều may mắn, người độc thân sớm gặp tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các bạn thuộc con giáp Mùi có trí thông minh cảm xúc cao, vì vậy họ phải nắm bắt cơ hội và phấn đấu để đạt được trình độ cao hơn trong sự nghiệp, đặc biệt chịu khó, xông xáo, tiên phong. Đúng chiều mai, con giáp Mùi thuộc những con giáp sẽ có những lộc liên tục.

Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội. Mùi sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ.

Mùi là những người có bản lĩnh, có tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước nên đã tự trấn an bản thân mình. Tuổi Mùi không quá tham vọng, họ tin rằng chỉ cần mình hết lòng cố gắng thì trước sau gì cũng sẽ thành công.

Đúng chiều mai, thứ Hai ngày 26/12/2022: 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn hóa Rồng vàng', lộc lá phất lên vù vù, đạp trúng hũ vàng, bước vào hũ bạc, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 2
Nhờ sự xuất hiện của quý nhân, mọi trở ngại sẽ trở nên dễ dàng giải quyết hơn, khó khăn có thể biến thành cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn hết lòng vì công việc. Tuổi Tuất không sợ khó khăn, thử thách, đối với họ, mọi sự thất bại đều là bài học quý giá giúp họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên đường xây dựng cuộc sống sung túc ấm no.

Tuất sẽ đạp trúng hũ vàng, ăn nên làm ra. Lộc lá bủa vây, phú quý theo chân nên Tuất cứ thế mà giàu, nhà xe chờ sẵn, càng về cuối năm càng thịnh vượng. Trong thời gian này, Tuất sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn.

Vận may sẽ tìm đến tuổi Tuất. Dù trước đó họ có khó khăn thế nào thì trong thời gian tới, mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi. Không những thế, đây cũng là thời điểm khổ tận cam lai của tuổi Tuất, họ sẽ bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp và nhiều hy vọng hơn. 

Đúng chiều mai, thứ Hai ngày 26/12/2022: 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn hóa Rồng vàng', lộc lá phất lên vù vù, đạp trúng hũ vàng, bước vào hũ bạc, muốn gì có đó, nhà xe sắm đủ - Ảnh 3
Đây là thời điểm khổ tận cam lai của tuổi Tuất, họ sẽ bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp và nhiều hy vọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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