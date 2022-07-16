Vào tuần tới (18/7 - 24/7): Bề trên phát lộc, Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp Thần Tài lâm môn, lộc vàng chói lọi, cất cánh bay cao, tiền tài như ý

Tâm linh - Tử vi 16/07/2022 21:30

Bồ Tát thương yêu, 3 con giáp dưới đây được bất ngờ nhận lộc trời ban, cuộc đời trở nên giàu sang, phú quý.

Tuổi Ngọ

Mọi chuyện không suôn sẻ với người tuổi Ngọ ngay từ đầu tuần, nhưng kể từ giữa tuần trở đi thì vạn sự thuận lợi, chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn qua đi nhường chỗ cho sự thăng tiến, phát tài phát lộc.

Vào tuần tới (18/7 - 24/7): Bề trên phát lộc, Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp Thần Tài lâm môn, lộc vàng chói lọi, cất cánh bay cao, tiền tài như ý - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Vào tuần tới (18/7 - 24/7), Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho bạn. Bản mệnh gặp được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới. Bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, thậm chí càng là lúc khó khăn lại càng phát huy được năng lực thực sự.

Với người làm công ăn lương, tài lộc trong tuần cũng khá ổn định khi cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng.

Con giáp phát tài tuần này xác định được mục tiêu phía trước của mình, xây dựng được thời gian biểu hợp lý nên vừa được dư dả lại không phải quá vất vả, bôn ba.

Tuổi Tỵ

Tử vi những người tuổi Tỵ trong năm 2022 cho thấy các bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như đường tài vận. Hãy nắm bắt cơ hội đến với mình.

Vào tuần tới (18/7 - 24/7): Bề trên phát lộc, Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp Thần Tài lâm môn, lộc vàng chói lọi, cất cánh bay cao, tiền tài như ý - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ vốn đã luôn cố gắng thăng tiến, thì sẽ có thể tận dụng thời cơ tốt này để thể hiện bản lĩnh trong công việc, bộc lộ tham vọng và hoài bão, đạt được tài phúc càng nhiều hơn. Năm 2022 với người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để phát tài chỉ cần năm bắt thật tốt cơ hội là được.

Có thể nói, vận trình của tuổi Thân trong tuần này khởi sắc rực rỡ, mà nổi bật nhất là mặt tình cảm với những người còn độc thân.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vào tuần tới có một thời cơ thuận lợi tuyệt vời, giúp họ làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt đẹp, nếu biết mà tận dụng thực hiện các dự án ấp ủ bấy lâu, hoặc khai trương các công việc kinh doanh thì sẽ rất tốt.

Vào tuần tới (18/7 - 24/7): Bề trên phát lộc, Quý nhân dẫn đường, 3 con giáp Thần Tài lâm môn, lộc vàng chói lọi, cất cánh bay cao, tiền tài như ý - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Đặc biệt, tử vi học có nói, công việc làm ăn nói chung của tuổi Tuất hanh thông mà còn tiến triển vượt bậc và có những điểm mới mẻ rất đáng chú ý với những người làm về kinh doanh. Do đó, tuổi Tuất không nên chỉ giới hạn mình ở những phạm vi an toàn mà có thể thử sức ở các lĩnh vực mới để có được thành tựu rực rỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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