Vào ngày 15/10 âm lịch, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 26/11/2023 16:15

Trong ngày 15/10 âm lịch, 3 con giáp may mắn sau sẽ được Thần Tài phù trợ, ăn nên làm ra, tài lộc đổ về như thác, gia đạo êm ấm, vạn sự hanh thông.

Tuổi Thìn

Theo tử vi dự đoán, trong ngày 15/10 âm lịch sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Thìn. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Bên cạnh đó, trong khoảng thời gian này, những người tuổi Thìn cũng sẽ được ơn trên chiếu cố. Nếu biết nỗ lực và chớp lấy thời cơ tốt, tiền tài, của cải sẽ đổ về như thác, cuộc sống cũng vì thế mà sung túc, no đủ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

Vào ngày 15/10 âm lịch, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thời gian qua, tuổi Sửu đã chịu không ít vất vả nhưng vào ngày 15/10 âm lịch, vận may của tuổi Sửu lội ngược dòng, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ gặp được quý nhân giúp cuộc sống của họ thăng hoa viên mãn.

Con giáp này không chỉ gặp may mắn trong công việc, tiền bạc đổ về như thác mà còn có hạnh phúc gia đình, gia đạo êm ấm, gặp nhiều phúc lành. Cuộc sống của những người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, gặt hái được nhiều thành công, vận may rực rỡ.

Vào ngày 15/10 âm lịch, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày 15/10 âm lịch, những người cầm tinh con ngựa sẽ có quý nhân soi đường dẫn lối. Công việc làm ăn và cuộc sống gia đình đều thuận lợi, hanh thông, tiền bạc nhiều vô kể, hạnh phúc cứ từ từ mà đến.

Mọi tài lộc lớn bé đều sẽ về tay con giáp tuổi Ngọ. Chỉ cần dựa vào chính mình, những người tuổi Ngọ cũng có thể làm nên thành tựu lớn trong đời. Cuộc sống sẽ tự nhiên mà trở nên thư thái, bình yên. Con đường sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào.

Vào ngày 15/10 âm lịch, vận mệnh 3 con giáp toả sáng như kim cương, chạm tay vào đâu cùng thành vàng, ước gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Tử vi tháng 10 âm lịch: 3 con giáp may mắn liên tiếp, hỷ sự ngập tràn, cả công danh lẫn tài vận đều vượng sắc

Trong tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn vận khí ngút trời, gặp nhiều vận đỏ, sự nghiệp thăng tiến, phát tài phát lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 14/10 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi cuối năm 2023 tử vi rằm tháng 10

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Lý do khiến người mẹ chồng phải ngậm ngùi mang trả lại số vàng cưới đã ép con dâu đưa

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Cuối ngày hôm nay (23/9/2026), 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn