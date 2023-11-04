Vào đúng 20 giờ ngày 4/11: 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may trời cho và trúng thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 04/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây nhận vận may ngập tràn, làm đâu thắng đó vào đúng 20 giờ ngày 4/11.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chuẩn bị tâm thế bước những bước đi vững chắc trên hành trình chinh phục mục tiêu trong tháng 5.

Vào đúng 20 giờ ngày 4/11, tuổi Dần thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, không còn gặp các mối quan hệ xung khắc với địa chi của năm nên bản mệnh thở phào nhẹ nhõm.

Tử vi dự báo, trong thời điểm này, tuổi Dần có bước trở mình trên phương diện công danh sự nghiệp. Nhờ có cát tinh hỗ trợ cũng sự năng động, linh hoạt của bản thân, tuổi Dần có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng và sớm thể hiện được bản lĩnh.

Về phương diện tài lộc, dù không có tài tinh nhập mệnh nhưng tình hình tài chính của tuổi Dần không đáng lo ngại. Sự nhạy bén của con giáp này vẫn giúp họ bội thu tài lộc. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều hưởng bổng lộc dồi dào.

Dưới sự chiếu cố của Thần Tài, tuổi Dần làm đâu thắng đó. Đặc biệt vào đúng 20 giờ ngày 4/11, các kế hoạch đầu tư gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên mang về nguồn lợi không nhỏ.

Vào đúng 20 giờ ngày 4/11: 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may trời cho và trúng thưởng lớn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào đúng 20 giờ ngày 4/11, người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Thời điểm này, họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư, chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán, dầu thô,... đều có thể mang lại lợi ích tài chính. 

Tuy nhiên, người tuổi Mùi cần liên tục cần nhắc nhở bản thân dù có nhiều tiền trong túi cũng không nên tiêu xài hoang phí, nên học cách tiết kiệm, nếu không sẽ tự chuốc lấy gánh nặng tài chính cho bản thân.

Vào đúng 20 giờ ngày 4/11: 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may trời cho và trúng thưởng lớn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Con giáp này nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi Thìn hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên.

Tử vi vào đúng 20 giờ ngày 4/11 này cho biết, đây là bước đệm tạo sự nhảy vọt cho con giáp này để đón đầu thành công trong sự nghiệp và giàu có về tiền bạc. Tuổi Thìn vốn thông minh, tài giỏi, nên khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa và biết phát huy khả năng của mình thì nhất định sẽ có được cuộc sống viên mãn. Bên cạnh đó, Thần Tài cũng chiếu cố tuổi Thìn hết mình, thời gian tới công việc suôn sẻ, tài vận nhất định dồi dào.

Vào đúng 20 giờ ngày 4/11: 3 con giáp giàu sang nghẹt thở, như rồng hóa phượng, một bước lên hàng đại gia, nhận vận may trời cho và trúng thưởng lớn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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