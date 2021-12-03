Vào 4h ngày 4/12, 3 con giáp may mắn vận khí hanh thông, công danh phát đạt, tiền bạc căng chặt hầu bao

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 12:00

Bước sang 4h ngày 4/12, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền vàng dư dả, thuận lợi có được cuộc sống giàu sang không ai sánh bằng.

Tuổi Thân

Bước sang 4h ngày 4/12, người tuổi Thân vận trình rực rỡ, may mắn đong đầy. Con giáp có cơ hội gặp gỡ những nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi tình huống khó khăn. Tài vận của Thân cũng vì thế mà thăng hoa, của cải nảy nở không ngừng.

Vận trình đang lên, Thân hãy tận dụng mọi cơ hội đang đến để đạt được thành công. Ngoài ra, người còn độc thân cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vận trình may mắn, công danh thuận lợi kệ từ 4h ngày 4/12. Con giáp tìm được môi trường mới phù hợp cho mình phát triển. Thời gian đầu có thể khó khăn nhưng với sự linh hoạt và chủ động, con giáp may mắn này sẽ vượt qua dễ dàng.

Công việc tốt giúp thu nhập của con giáp gia tăng đáng kể, bạn sẽ có được cuộc sống ổn định trong thời gian này. Tuy nhiên, Mão cũng đừng tham công tiếc việc mà bỏ qua sức khỏe của mình tránh phải hối hận về sau.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vốn mệnh phú quý, người tuổi Mùi lộc lá bủa vây, sung sướng ngay từ khi còn nhỏ. Bước sang thời khắc 4h ngày 4/12, số kiếp của con giáp sẽ còn thăng hoa hơn nữa. Bản mệnh làm đâu thắng đó, liên tục thu về thành công.

Áp lực công việc giảm đi, con giáp thu được lợi nhuận cực khủng, mau chóng hoàn thành những ước nguyện của mình. Nếu biết cố gắng, con giáp có thể tự thân tạo ra tài sản mà không cần cậy nhờ vào sự viện trợ từ gia đình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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