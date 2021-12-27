Vào 49 ngày tới, phước lộc đầy nhà, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, một tay 'vét' trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2021 11:18

Trong 49 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tiền tài ngập lối. Bản mệnh sống đời giàu sang, vô lo vô nghĩ.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Cuộc sống của Ngọ sẽ có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Những khó khăn đang tồn động đều có hướng giải quyết bất ngờ. Bên cạnh đó, con giáp còn gặp được quý nhân tốt, đưa đường chỉ lối làm giàu và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp trong năm sau. Vận tài của Ngọ thăng hạng không ngừng. Thắng lợi trong công việc mang đến cho Ngọ rất nhiều tiền của. Bản mệnh sống đời giàu sang, vô lo vô nghĩ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được xem là một trong những con giáp may mắn  trong 49 ngày tới. Vận số của con giáp ngày  càng phất lên. Công việc làm ăn thuận lợi, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ được thần tài nuông chiều, có thể đổi đời sau một đêm.

Con đường tình duyên của trở nên vượng sắc với người tuổi Mùi. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ gặp được đối tượng hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Còn nếu là người đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy, trong 49 ngày tới, người tuổi Tỵ phất lên giàu có, tài lộc xum xuê. Bước qua những khó khăn trong quá khứ, người tuổi Tỵ hanh thông sự nghiệp, đạt được những thành tựu ngoài mong đợi. Nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh hay thử sức ở một vai trò mới, con giáp hãy bắt đầu ngay từ bây giờ nhé. Tuy sẽ chưa thể mang lại lợi nhuận bạc tỷ trong thời gian này nhưng chắc chắn con giáp sẽ có những bước tiến vững chắc ngay từ khi bắt đầu.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Dậu công danh thăng hạng, tha hồ đếm tiền, Thân bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận tiền nong

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Dậu công danh thăng hạng, tha hồ đếm tiền, Thân bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận tiền nong

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Dậu sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát. Trong khi đó, Thân xui xẻo bị tiểu nhân quấy phá, Mão cẩn thận tiền của.

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