Đúng ngày mai, thứ Hai 27/12/2021, may mắn ngập lối, 3 con giáp được thời chuyển vận, tài lộc đầy nhà, một bước phất lên thành đại gia giàu có

Tâm linh - Tử vi 26/12/2021 06:10

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 27/12/2021, 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát tiến, tài lộc dồi dào. Nếu con giáp biết nắm bắt đúng thời cơ làm ăn thì rất nhanh sẽ phất lên giàu sang phú quý.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn. Những kế hoạch, công việc làm ăn của con giáp sẽ gặt hái được không ít thành công. Tuy nhiên, là người không thích bằng lòng với thực tại, con giáp luôn tìm kiếm những cơ hội mới để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Tài lộc của Dậu cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Con giáp thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ cả công việc chính lẫn phụ nên chi tiêu có phần thoải mái. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bản mệnh sẽ rất nhanh trở nên giàu có, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện sớm muộn.

Con đường tình duyên của Dậu có nhiều khởi sắc. Con giáp độc thân có thể gặp được nhân duyên trong ngày đầu tuần. Tuy nhiên, những dấu hiệu chưa được rõ nét nên Dậu hãy chú ý quan sát thật kỹ nhé. Còn đối với người đã có gia đình, tổ ấm hạnh phúc, viên mãn là điều ai cũng phải ngưỡng mộ.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vào thứ Hai, người tuổi Tỵ tài lộc đầy nhà, công danh thăng bậc. Có thể nói đây là giai đoạn mà con giáp bắt đầu chuyển vận nên số thuận lợi nhất định về sự nghiệp và tình duyên sẽ đến. Theo đó, được Thần Tài phù trợ, mặc dù vẫn gặp phải một vài khó khăn, nhưng con giáp vẫn sẽ vượt qua và gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi. Lương thưởng của con giáp cũng được được nhân lên đáng kể. Con giáp làm việc hết mình và nhận về những đồng tiền xứng đáng.

Chuyện tình cảm của Tỵ cũng có sự thay đổi lớn. Con giáp biết tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cặp đôi có một cái kết đẹp vào thời gian tới. Người độc thân cần nhẫn nại và kiên định hơn trong chuyện lứa đôi để có thể gặp người hợp ý.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp may mắn tiếp theo trong thứ Hai là tuổi Dần. Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong nhiều năm qua, con giáp sẽ gặt hái được những "trái ngọt" nhất định trong công việc. Cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào, nhỏ hay lớn, con giáp vận có được kha khá tiền tài, cuộc sống sung túc, dư dả. Dần cũng đừng quên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã hội bởi đây có thể là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp của Dần trong tương lai.

Gia đạo của Dần cũng không có gì thay đổi. Các thành viên đều rất khắn khít và yêu thương nhau. Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày khó tránh khỏi việc bất đồng ý kiến, Dần nên cân nhắc và dung hòa để "chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không".

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Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Tử vi tuần mới (27/12 - 2/1), 3 con giáp may mắn nhận phúc trời ban, tiền vàng dư dả, sự nghiếp hanh thông không gì cản nổi

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