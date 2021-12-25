Tử vi tuần mới (27/12 - 2/1), 3 con giáp may mắn nhận phúc trời ban, tiền vàng dư dả, sự nghiếp hanh thông không gì cản nổi

Tâm linh - Tử vi 25/12/2021 19:33

Bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc ồ ạt kéo về. Bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, từng bước có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận trình vượng phát, tài lộc thăng hạng trong tuần mới. Con giáp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, Thìn hãy biết nắm lấy thời cơ mà tập trung phấn đấu hết mình. Trong nhiều trường hợp, Thìn có duyên gặp được quý nhân phù trợ, chỉ dẫn cho con giáp tìm được hướng đi cho riêng mình. Tuy nhiên, Thìn cũng đừng vì vậy mà ỷ lại, dựa dẫm vào người này quá nhiều bởi chỉ có tự bước đi trên đôi chân của mình thì thành công mới dài lâu.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Mùi hỷ sự bao vây, cát hi bao phủ. Công việc của con giáp trong thời gian này diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng từ đây, con đường tài lộc của Mùi có nhiều tiến triển đáng kể. Tuy không thể phất lên thành đại gia trong vòng 1 đêm nhưng vẫn có dư của ăn của để, sống đời sung sướng. Ngoài ra, tử vi dự đoán con giáp có thể tìm thấy nhiều vận may trong tình cảm vào tuần mới nên Mùi hết sức lưu ý nhé.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc khí tề tựu, vận trình thăng hoa vào tuần mới. Với những kinh nghiệm tích lũy được, công việc của Hợi tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Những cơ hội mới với vấn đề tài chính cao hơn đang ồ ạt đến với bạn. Con giáp phát huy được hết tài năng và trở thành "trung tâm" mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng có những thay đổi tích cực. Bản mệnh có thể sẽ gặp với những người cùng chí hướng với mình trong tương lai gần.

Tử vi tuần mới (27/12 - 2/1), 3 con giáp may mắn nhận phúc trời ban, tiền vàng dư dả, sự nghiếp hanh thông không gì cản nổi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/12/2021, Cát Tinh trợ lực, 3 con giáp may mắn cầu được ước thấy, chạm đỉnh thành công, một tay gom hết tiền của trong thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 25/12/2021, Cát Tinh trợ lực, 3 con giáp may mắn cầu được ước thấy, chạm đỉnh thành công, một tay gom hết tiền của trong thiên hạ

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 25/12/2021, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tiền tài rủng rỉnh. Bản mệnh được Cát Tinh phù trợ nên thuận lợi đạt được những thành công vang dội.

Xem thêm
Từ khóa:   àm con giap1t tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 43 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 3 giờ 13 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'