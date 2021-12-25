Tử vi tuần mới (27/12 - 2/1), 3 con giáp may mắn nhận phúc trời ban, tiền vàng dư dả, sự nghiếp hanh thông không gì cản nổi

Bước sang tuần mới, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc ồ ạt kéo về. Bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ, từng bước có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận trình vượng phát, tài lộc thăng hạng trong tuần mới. Con giáp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, Thìn hãy biết nắm lấy thời cơ mà tập trung phấn đấu hết mình. Trong nhiều trường hợp, Thìn có duyên gặp được quý nhân phù trợ, chỉ dẫn cho con giáp tìm được hướng đi cho riêng mình. Tuy nhiên, Thìn cũng đừng vì vậy mà ỷ lại, dựa dẫm vào người này quá nhiều bởi chỉ có tự bước đi trên đôi chân của mình thì thành công mới dài lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới cho thấy người tuổi Mùi hỷ sự bao vây, cát hi bao phủ. Công việc của con giáp trong thời gian này diễn tiến thuận lợi, gặt hái thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến càng cao. Cũng từ đây, con đường tài lộc của Mùi có nhiều tiến triển đáng kể. Tuy không thể phất lên thành đại gia trong vòng 1 đêm nhưng vẫn có dư của ăn của để, sống đời sung sướng. Ngoài ra, tử vi dự đoán con giáp có thể tìm thấy nhiều vận may trong tình cảm vào tuần mới nên Mùi hết sức lưu ý nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi phúc khí tề tựu, vận trình thăng hoa vào tuần mới. Với những kinh nghiệm tích lũy được, công việc của Hợi tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập dồi dào. Những cơ hội mới với vấn đề tài chính cao hơn đang ồ ạt đến với bạn. Con giáp phát huy được hết tài năng và trở thành "trung tâm" mà ai cũng phải ngưỡng mộ. Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng có những thay đổi tích cực. Bản mệnh có thể sẽ gặp với những người cùng chí hướng với mình trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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