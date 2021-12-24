Vào 9h ngày 25/12, xui xẻo qua đi, 3 con giáp may mắn phát tài, sự nghiệp hưng thịnh, số dư tài khoảng tăng lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/12/2021 07:15

Kim đồng hồ chỉ đúng 9h ngày 25/12, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh vượng phát. Bản mệnh sẽ đạt được những thành công vang dội nếu biết nắm bắt đúng thời cơ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vận trình thăng hoa, tài lộc ngời sáng vào 9h sáng ngày 25/12. Con giáp hưởng lộc trời ban nên có nhiều cơ hội thăng tiếng bất ngờ, mở rộng con đường thăng quan tiến chức. Con giáp có khả năng sẽ nhận niềm vui tài lộc vào thời gian này. Đây có thể là món quà từ người thân trao tặng hay do con giáp may mắn trúng được. Nhìn chung, vận trình đang lên, con giáp trong giai đoạn này muốn gì được nấy, cát khí bao phủ cả ngày.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong ngày 25/12, người tuổi Thìn sự nghiệp lên hương, tràn đầy may mắn. Được quý nhân phù trợ, Thìn hóa nguy thành an, liên tiếp thoát khỏi những tình huống ngặc nghèo. Kể từ thời khắc ấy, nếu con giáp biết chí thú làm ăn, tập trung cố gắng sẽ đạt được những thành công nhất định. Bên cạnh dó, tài vận của Thìn hanh thông, xuôi thuận. Trừ đi sinh hoạt phí, con giáp có thể tích lũy được một số vốn lớn cho quá trình làm ăn sau này.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kể từ 9h ngày 25/12, hỷ sự sẽ liên tiếp đến với người tuổi Dậu. Bản mệnh nếu là người kinh doang sẽ làm ăn phát đạt, cầu tài được tài, cầu phước được phước. Con giáp may mắn này có được cuộc sống dư dả, sung túc với của cải ngày một nhân lên. Còn nếu là người làm công ăn lương, Dậu được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều vị tri quan trọng trong công việc, con đường thăng tiến nắm chắc trong tay.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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