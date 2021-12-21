Đúng vào 8h ngày 21/11 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp may mắn vận trình sáng rỡ, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 13:27

Vào lúc 8h ngày 21/11, 3 con giáp may mắn vận mệnh khai thông, công danh thuận lợi. Bản mệnh tích góp được vô số tiền tài, của cải cho tương lai sau này.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vận trình hanh thông, phủ đầy may mắn vào 9h ngày 21/11 âm lịch. Con giáp sẽ được tiếp thêm nhiều sức mạnh và động lực để chiến thắng mọi thử thách. Noài ra, cơ hội vàng tự tìm đến, giúp bản mệnh làm giàu chỉ trong một đêm. Kể từ đây, con giáp có được cuộc sống thịnh vượng, sung túc. Nếu may mắn này có thể kéo dài đến hết năm sau thì con giáp sẽ có thể trở thành đại gia giàu có.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Kể từ 9h ngày âm lịch, người tuổi Mùi ăn nên làm ra, chuyện vui ồ ạt kéo đến. Mọi công việc của con giáp đều có chuyển biến tích cực mang đến thu nhập ổn định và tăng theo từng ngày. Bản mệnh có thể xây dựng cơ ngơi vững chắc, sống đời giàu sang phú quý. Bên cạnh đó, chẳng những kiếm được tiền của, con giáp may mắn còn có vận tình duyên đỏ như son, cả vật chất lẫn tinh thần đều thăng hoa rực rỡ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài lộc thịnh vượng, vấn khí dồi dào. Những khó khăn ngày trước sẽ giảm dần, thay vào đó, Tỵ sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, mở ra con đường tài lộc cho mình. Nếu là người kinh doanh, con giáp có được thành công vang dội, trở thành đại gia trong phút chốc. Còn nếu bản mệnh là người làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, thăng quan tiến chức.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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